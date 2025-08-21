209 और 249 वाला प्लान भूल जाइए, ये हैं Jio के सस्ते प्लान, डेटा के साथ मिलते हैं कई फायदे
हाल ही में Jio ने अपने 209 और 249 वाले प्लान बंद कर दिए हैं. लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है. अभी भी Jio कई सस्ते और फायदेमंद प्लान ऑफर कर रहा है. इन नए प्लान में आपको अच्छा डेटा पैक और कई दूसरे फायदे मिलते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 21, 2025, 05:16 PM IST
Jio Recharge Plans: जियो-एयरटेट के अपने रिचार्ज प्लान में हाल ही में बदलाव किया, जिसमें कई प्लान बंद कर दिए. दोनों टेलीकॉम कंपनियों ने अपने कुछ सस्ते प्लान को बंद करने फैसला लिया है. रिलायंस जियो ने अपने सबसे सस्ते 1GB डेली डेटा वाले प्रीपेड प्लान्स को बंद कर दिया है. इन प्लान्स की कीमत ₹209 और ₹249 थी. एक में 22 दिन और दूसरे में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS हर दिन मिलते थे. एयरटेल ने भी अपने 249 रुपये वाला प्लान बंद कर दिया है. जिसके बाद से कस्टमर्स काफी परेशान हैं. अगर आप भी जियो यूजर हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. कंपनी अभी भी अपने यूजर्स के लिए कई सस्ते प्लान चला रही है. आइए जानते हैं उन्हें.... 

जियो अपने यूजर्स के लिए कई सस्ते प्लान उतारे हैं. कंपनी के पास कम दिन के साथ 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी वाले कई सस्ते प्लान हैं, जिनमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ डेटा समेत कई और बेनिफिट्स मिलते हैं. वहीं अगर बात लंबी वैलिडिटी वाले प्लान की करें तो जियो के पास 365 दिन वाले प्लान भी मौजूद हैं. लेकिन अगर आप सस्ते प्लान की तलाश में हैं तो ये आप जियो प्लान्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं.

Jio Rs 198 Plan
Jio का ₹198 वाला प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें हर दिन काफी डेटा की जरूरत होती है. इस प्लान में रोजाना 2GB डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 14 दिन की होती है, यानी कुल 28GB डेटा. इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा भी मिलती है. साथ ही Jio TV, Jio Cinema और Jio Cloud का एक्सेस बिलकुल फ्री मिलता है.

ये भी पढ़ेंः अब 10 मिनट में मोबाइल से ही खरीद सकेंगे प्लॉट! घर पहुंचेंगे जमीन के कागज, Zepto ने शुरू की अनोखी सर्विस

Jio Rs 239 Plan

रिलायंस जियो का यह प्लान उन यूजर्स के लिए है जिन्हें हर दिन नार्मल डेटा की आवश्यता होती है. जिओ के इस प्लान में आपको डेली 1.5GB डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 22 दिन की होती है, यानी कुल 33GB डेटा. साथ ही इस दौरान यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा भी मिलती है. इसके अलावा इस प्लान में Jio TV, Jio Cinema और Jio Cloud का भी एक्सेज मिल जाता है.

84 दिन वाला ये प्लान भी है बेस्ट

अगर आप लंबे समय की वैलिडिटी वाला प्लान खोज रहे हैं तो जियो का यह 84 दिन वाला प्लान आपके लिए बेस्ट है. यह 799 रुपये में आता है. इस प्लान में यूजर्स 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ पूरे भारत में फ्री नेशनल रोमिंग और अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकता है. इसके अलावा हर दिन 1.5GB हाई-स्पीड डेटा और परडे 100 फ्री SMS भी मिलते हैं. इस प्लान में भी Jio TV और Jio AI Cloud का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है.
इसके साथ ही जियो का 889 रुपये वाला 84-दिन का एक और प्लान भी है, जिसमें यूजर्स को OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. इस प्रीपेड प्लान में भी पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग की सुविधा भी मिलती है. 

