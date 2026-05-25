वैज्ञानिकों ने खोज निकाला AC का तोड़! नमक और पानी से कमरे को बना देगा बर्फ का टुकड़ा; 15 घंटे तक रहेगा ठंडा

दुनिया भर में आज भी 70 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास भरोसेमंद बिजली की सुविधा नहीं है. ऐसे में गर्मी से राहत और खाने-पीने की चीजों को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए सऊदी अरब के वैज्ञानिकों ने एक अनोखी कूलिंग तकनीक विकसित की है, जो बिना बिजली के काम करती है. इस सिस्टम में केवल नमक, पानी और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है.

वैज्ञानिकों का दावा है कि यह तकनीक पानी को कुछ ही मिनटों में फ्रिज जैसी ठंडक तक पहुंचा सकती है और करीब 15 घंटे तक तापमान को कम बनाए रख सकती है. इस नई तकनीक का नाम NESCOD रखा गया है, जिसका पूरा नाम “No Electricity and Sustainable Cooling on Demand” है.

क्या है NESCOD कूलिंग सिस्टम?

यह तकनीक सऊदी अरब की King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) के शोधकर्ताओं ने विकसित की है. प्रयोगशाला परीक्षणों में इस सिस्टम ने 25 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले मिश्रण को सिर्फ 20 मिनट के अंदर 3.6 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया.

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इतना ही नहीं, यह तापमान 15 घंटे से अधिक समय तक 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहा. यह स्तर सामान्य रेफ्रिजरेशन की जरूरतों के काफी करीब माना जाता है. इस परियोजना का नेतृत्व प्रोफेसर Peng Wang ने किया, जबकि अधिकांश प्रयोगात्मक कार्य शोधकर्ता Wenbin Wang ने संभाला.

नमक और पानी से कैसे पैदा होती है ठंडक?

इस तकनीक का आधार एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे “एंडोथर्मिक डिसॉल्यूशन” कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो कुछ खास प्रकार के नमक पानी में घुलते समय अपने आसपास के वातावरण से गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं. जैसे ही गर्मी खिंचती है, तापमान तेजी से कम होने लगता है और ठंडक पैदा होती है.

शोधकर्ताओं ने कई प्रकार के नमकों का परीक्षण किया, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट सबसे प्रभावी साबित हुआ. वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी कूलिंग क्षमता अमोनियम क्लोराइड की तुलना में चार गुना से भी अधिक रही. इसकी एक वजह यह है कि अमोनियम नाइट्रेट पानी में बहुत अधिक मात्रा में घुल सकता है. जब ज्यादा नमक घुलता है तो वह ज्यादा गर्मी को अवशोषित करता है और ठंडक का प्रभाव भी बढ़ जाता है.

खाने-पीने की चीजों को सुरक्षित रखने में मदद

वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए भी परीक्षण किया कि क्या यह तकनीक भोजन को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है. इसके लिए नमक के घोल को एक धातु के कप में रखा गया, जिसे विशेष इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर रखा गया था.

जैसे-जैसे नमक पानी में घुलता गया, कप के अंदर का तापमान तेजी से गिरता गया. शुरुआती चरण में तापमान लगभग 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और 15 घंटे से ज्यादा समय तक 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहा. इससे संकेत मिलता है कि यह तकनीक उन इलाकों में खाद्य पदार्थों और तापमान-संवेदनशील सामग्रियों को सुरक्षित रखने में उपयोगी हो सकती है, जहां बिजली की उपलब्धता सीमित है.

सूरज की रोशनी से फिर तैयार हो जाता है सिस्टम

रासायनिक कूलिंग सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे अक्सर केवल एक बार उपयोग किए जा सकते हैं. लेकिन NESCOD की खासियत यह है कि इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

जब नमक का घोल सामान्य तापमान पर वापस आ जाता है, तब वैज्ञानिक उसे एक विशेष कप के आकार वाले सोलर रीजनरेटर में रखते हैं. यह उपकरण सूरज की रोशनी को अवशोषित करके घोल को गर्म करता है. धीरे-धीरे पानी भाप बनकर उड़ जाता है और अमोनियम नाइट्रेट दोबारा क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है.

इन क्रिस्टलों को आसानी से इकट्ठा करके अगले कूलिंग चक्र में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि उड़ने वाले पानी को भी संघनित करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, जो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है यह तकनीक?

दुनिया में एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिजली की खपत का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं. तापमान बढ़ने के साथ कूलिंग की मांग भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में यह तकनीक बिजली पर निर्भरता कम करने का एक सस्ता और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प बन सकती है.

शोधकर्ताओं का मानना है कि यह तकनीक केवल घरों तक सीमित नहीं रहेगी. इसका उपयोग सामुदायिक कोल्ड स्टोरेज, खाद्य संरक्षण, वैक्सीन स्टोरेज और दूरदराज के इलाकों में जरूरी सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जा सकता है.

अभी बाकी हैं कई चुनौतियां

हालांकि यह तकनीक काफी आशाजनक दिखती है, लेकिन फिलहाल यह केवल प्रयोगशाला स्तर तक सीमित है. अभी तक इसका बड़े पैमाने पर वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण नहीं किया गया है. इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट कई देशों में कड़ी निगरानी के तहत रखा जाता है क्योंकि इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में भी किया जा सकता है.

शोधकर्ताओं ने अभी तक इसके व्यावसायिक लॉन्च की कोई समयसीमा घोषित नहीं की है और न ही बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसी औद्योगिक साझेदार का नाम बताया है. इसलिए आम लोगों तक यह तकनीक पहुंचने में अभी कुछ समय लग सकता है.