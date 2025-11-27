Advertisement
न्यू ईयर पर गोवा या मनाली नहीं, अब इन लग्जरी जगहों पर जा रहे हैं भारतीय, खर्चा सुनकर उड़ जाएंगे होश

इस सीजन में भारतीय यात्रियों की पसंद में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है. अब लोग अल्पाइन कैबिन्स, ग्लास इग्लू, स्नो लॉज, यूरोपियन इन और राजस्थान की हैरिटेज हवेलियों में रहने को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. Adotrip जैसी ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने इस साल प्राइवेट आइलैंड बुकिंग में करीब 40% बढ़ोतरी दर्ज की है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 27, 2025, 07:37 AM IST
दिसंबर के आखिरी हफ्तों में दुबई का ट्रिप अभी के मुकाबले लगभग दोगुना महंगा हो सकता है, लेकिन बढ़ते टिकट दाम भारतीय यात्रियों को बिल्कुल नहीं रोक रहे. लोग अब भी बेझिझक दुबई की रेतीली सफारी, बीच पार्टियों और न्यू ईयर फायरवर्क्स के लिए बैग पैक कर रहे हैं. इस बार ट्रेंड साफ है—इंडियंस पहले से कहीं ज्यादा स्टाइल में छुट्टियां मना रहे हैं.

ग्लास इग्लू से लेकर हैरिटेज हवेलियों तक—भारतियों की नई पसंद
इस सीजन में भारतीय यात्रियों की पसंद में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है. अब लोग अल्पाइन कैबिन्स, ग्लास इग्लू, स्नो लॉज, यूरोपियन इन और राजस्थान की हैरिटेज हवेलियों में रहने को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. Adotrip जैसी ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने इस साल प्राइवेट आइलैंड बुकिंग में करीब 40% बढ़ोतरी दर्ज की है, और मलदीव जैसे डेस्टिनेशन निजी अनुभवों के लिए सबसे ऊपर हैं. Adotrip के CEO डॉ. विकास कटोच का कहना है कि लग्जरी ट्रैवल इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोगों को इस स्पीड का अंदाजा तक नहीं है. अब ट्रैवलर्स प्राइवेसी-आधारित इटिनरेरी और पर्सनल एक्सपीरियंस चाहते हैं.

मिलेनियल्स और कॉर्पोरेट एग्जिक्यूटिव्स की हाई-एंड चॉइस
जापान के ट्रेडिशनल र्योकान, राजस्थान के पैलेस स्टे, इटली के वाइनयार्ड विला और कोमो झील के किनारे बने लग्जरी एस्टेट—ये सभी इस साल मिलेनियल्स और C-suite एग्जिक्यूटिव्स के फेवरेट बन रहे हैं. दुबई, सिंगापुर और मोनाको जैसी जगहों पर प्राइवेट बटलर वाले प्रीमियम रूम की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. WanderOn के CEO गोविंद गौड़ के अनुसार, पिछले साल के मुकाबले 4 और 5-स्टार होटलों की बुकिंग में 5–8% की बढ़ोतरी हुई है. Cox & Kings के डायरेक्टर करण अग्रवाल भी बता रहे हैं कि लोग इस बार एक्सपीरियंस-आधारित और प्रीमियम स्टे ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

न्यू ईयर गाला डिनर और लग्जरी पैकेज का क्रेज
अब विंटर बुकिंग में केवल “रूम ऑनली” रिजर्वेशन नहीं होते. न्यू ईयर गाला डिनर, डेजर्ट सफारी, हाउसबोट क्रूज, स्पा पैकेज, स्नो हाइक और ऑरोरा टूर जैसी एक्टिविटीज को भी बंडल में लिया जा रहा है. Thrillophilia के को-फाउंडर अभिषेक डागा के अनुसार, अब फुल एक्सपीरियंस पैकेज अधिक लोकप्रिय हैं, खासकर साल के आखिरी 10 दिनों में.

दिसंबर में उड़ान का खर्च — कितना बढ़ेगा?
अक्टूबर के मुकाबले मेट्रो से लीजर रूट पर एयरफेयर औसतन 20% बढ़ चुके हैं. क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए देहरादून, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम की फ्लाइटें 20–35% महंगी हो चुकी हैं. डागा कहते हैं कि नवंबर तक तो दाम थोड़े नेगोशिएबल होते हैं, लेकिन दिसंबर के आखिरी 10 दिन में हर रूट पीक प्राइसिंग पर पहुंच जाता है. छोटे अंतरराष्ट्रीय रूट जैसे दुबई, अबू धाबी, बैंकॉक और फुकेत सबसे ज्यादा महंगे हैं. जापान (टोक्यो/ओसाका) की फ्लाइटें इस समय लगभग 25% महंगी हैं. कश्मीर, गोवा, हिमाचल और उत्तराखंड की घरेलू फ्लाइटें भी 10–20% तक बढ़ चुकी हैं.

क्या भारतीय विंटर छुट्टियां ज्यादा ले रहे हैं?
EaseMyTrip के CEO रीकांत पिट्टी के मुताबिक, इस साल विंटर, क्रिसमस और न्यू ईयर ट्रिप्स की मांग में 30–35% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. नवंबर और दिसंबर की इंटरनेशनल बुकिंग्स में भी 25–30% उछाल है. Adotrip के अनुसार, कुल मिलाकर साल के अंत की छुट्टियों की मांग पिछले साल की तुलना में 20–30% ज्यादा हो चुकी है. Thrillophilia का कहना है कि विंटर 2025 आने वाले सालों में सबसे मजबूत ट्रैवल सीजन बनने जा रहा है. भारतीय इस बार साफ तीन तरह में बंटे हैं—धूप वाले बीच, बर्फ वाले पहाड़ और ग्लैमरस शहरों के स्काइलाइन ट्रिप्स.

टॉप विंटर डेस्टिनेशन — घरेलू और इंटरनेशनल दोनों हॉट
यूरोप अभी भी भारतीयों की पहली पसंद है, खासकर स्विट्जरलैंड, फ्रांस और UK, जहां स्की हॉलीडे और क्रिसमस मार्केट बहुत पसंद किए जा रहे हैं. गर्म मौसम वाली जगहों में दुबई, बाली, श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. भारत में गोवा, गोकर्ण, मनाली, शिमला, औली, मसूरी, ऋषिकेश और राजस्थान के रॉयल शहर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. वहीं विदेशों में दुबई, अबू धाबी, थाईलैंड, वियतनाम, बाली और सिंगापुर परिवारों और कपल्स की टॉप पसंद हैं.

