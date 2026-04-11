पानी से जलेगा चूल्हा! सिर्फ ₹10 की बिजली में पकाएं 6 घंटे खाना; LPG से मिलेगा 100% छुटकारा

भारतीय ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी Greenvize ने हाइड्रोजन स्टोव पेश किया है जो मात्र 100ml पानी और 1 यूनिट बिजली की खपत में 6 घंटे तक खाना पका सकता है. यह तकनीक न केवल LPG सिलेंडर का खर्च बचाएगी, बल्कि खाना पकाते समय शुद्ध ऑक्सीजन छोड़कर घर की हवा को भी साफ रखेगी.
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एक क्लीन-टेक स्टार्टअप ने ऐसा हाइड्रोजन कुकिंग स्टोव पेश किया है, जो घरों और कमर्शियल किचन के लिए डिजाइन किया गया है. यह स्टोव पानी का इस्तेमाल करके खुद ही अपना फ्यूल तैयार करता है. इस तकनीक को भारतीय ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी Greenvize ने विकसित किया है. यह सिस्टम एक खास तरह के प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलाइजर से लैस है, जो सीधे कुकिंग यूनिट के साथ जुड़ा होता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यूजर जैसे ही नॉब घुमाता है, यह सिस्टम पानी से हाइड्रोजन बनाना शुरू कर देता है. इसमें किसी गैस पाइपलाइन या स्टोरेज सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती. पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, और हाइड्रोजन तुरंत कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो जाती है.
कंपनी के डायरेक्टर और को-फाउंडर संजीव चौधरी के अनुसार, इस स्टोव को चलाने के लिए केवल लगभग 100 मिलीलीटर डिस्टिल्ड या RO पानी और करीब 1 kWh बिजली की जरूरत होती है. इतनी एनर्जी में यह स्टोव लगभग 6 घंटे तक लगातार कुकिंग कर सकता है. इस स्टोव की एक और खासियत यह है कि इसे रूफटॉप सोलर पैनल के साथ भी जोड़ा जा सकता है. इसका मतलब है कि जहां बिजली की सप्लाई स्थिर नहीं है या गैस नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां भी यह सिस्टम बेहद काम का साबित हो सकता है.
इस सिस्टम का स्टैंडर्ड वर्जन ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे ही हाइड्रोजन बनती है, उसे तुरंत इस्तेमाल कर लिया जाता है. इससे स्टोरेज से जुड़े जोखिम भी कम हो जाते हैं. हालांकि, जरूरत पड़ने पर इसमें हाइड्रोजन स्टोरेज की सुविधा भी जोड़ी जा सकती है. इससे ऑफ-पीक घंटों या सोलर एनर्जी के समय फ्यूल तैयार करके बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है. स्टोरेज के लिए हाई-प्रेशर सिलेंडर (200-300 बार) या लो-प्रेशर टैंक का विकल्प भी मिलता है.
अगर तुलना करें, तो पारंपरिक इंडक्शन कुकटॉप एक बर्नर पर करीब 2 kW बिजली खर्च करता है, जिससे 6 घंटे में लगभग 12 kWh बिजली की खपत हो सकती है. वहीं, यह हाइड्रोजन स्टोव कम बिजली में ज्यादा कुशल तरीके से काम करता है, क्योंकि यह बिजली को पहले हाइड्रोजन फ्यूल में बदलता है और फिर उसे जलाता है. इसका मजबूत स्टेनलेस स्टील डिजाइन और एडवांस सेफ्टी सिस्टम इसे लगातार और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाते हैं. खासतौर पर होटल, कम्युनिटी किचन और ज्यादा कुकिंग डिमांड वाले स्थानों के लिए यह तकनीक काफी उपयोगी मानी जा रही है.
इस स्टोव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कोई हानिकारक धुआं नहीं निकलता. कुकिंग के दौरान केवल पानी की भाप (वॉटर वेपर) निकलती है, जबकि ऑक्सीजन रिलीज होने से आसपास की हवा की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है. कंपनी का कहना है कि यह तकनीक भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य साफ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना है.
इस हाइड्रोजन कुकिंग स्टोव की कीमत भी सामने आ चुकी है. सिंगल बर्नर वर्जन की कीमत करीब ₹1,05,000 (GST अलग) रखी गई है, जबकि डबल बर्नर वर्जन लगभग ₹1,50,000 (GST अलग) में उपलब्ध होगा. यह नई तकनीक भविष्य की किचन को पूरी तरह बदल सकती है, जहां गैस सिलेंडर की जगह पानी और बिजली से ही खाना पकाया जाएगा.