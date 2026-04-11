Advertisement
trendingNow13174138
Hindi Newsटेकपानी से जलेगा चूल्हा! सिर्फ ₹10 की बिजली में पकाएं 6 घंटे खाना; LPG से मिलेगा 100% छुटकारा

पानी से जलेगा चूल्हा! सिर्फ ₹10 की बिजली में पकाएं 6 घंटे खाना; LPG से मिलेगा 100% छुटकारा

भारतीय ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी Greenvize ने हाइड्रोजन स्टोव पेश किया है जो मात्र 100ml पानी और 1 यूनिट बिजली की खपत में 6 घंटे तक खाना पका सकता है. यह तकनीक न केवल LPG सिलेंडर का खर्च बचाएगी, बल्कि खाना पकाते समय शुद्ध ऑक्सीजन छोड़कर घर की हवा को भी साफ रखेगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Greenvize ने हाइड्रोजन स्टोव पेश किया है जो मात्र 100ml पानी और 1 यूनिट बिजली की खपत में 6 घंटे तक खाना पका सकता है.
Greenvize ने हाइड्रोजन स्टोव पेश किया है जो मात्र 100ml पानी और 1 यूनिट बिजली की खपत में 6 घंटे तक खाना पका सकता है.

एक क्लीन-टेक स्टार्टअप ने ऐसा हाइड्रोजन कुकिंग स्टोव पेश किया है, जो घरों और कमर्शियल किचन के लिए डिजाइन किया गया है. यह स्टोव पानी का इस्तेमाल करके खुद ही अपना फ्यूल तैयार करता है. इस तकनीक को भारतीय ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी Greenvize ने विकसित किया है. यह सिस्टम एक खास तरह के प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलाइजर से लैस है, जो सीधे कुकिंग यूनिट के साथ जुड़ा होता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यूजर जैसे ही नॉब घुमाता है, यह सिस्टम पानी से हाइड्रोजन बनाना शुरू कर देता है. इसमें किसी गैस पाइपलाइन या स्टोरेज सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती. पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, और हाइड्रोजन तुरंत कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो जाती है.

सिर्फ 100 ml पानी में 6 घंटे तक कुकिंग

कंपनी के डायरेक्टर और को-फाउंडर संजीव चौधरी के अनुसार, इस स्टोव को चलाने के लिए केवल लगभग 100 मिलीलीटर डिस्टिल्ड या RO पानी और करीब 1 kWh बिजली की जरूरत होती है. इतनी एनर्जी में यह स्टोव लगभग 6 घंटे तक लगातार कुकिंग कर सकता है. इस स्टोव की एक और खासियत यह है कि इसे रूफटॉप सोलर पैनल के साथ भी जोड़ा जा सकता है. इसका मतलब है कि जहां बिजली की सप्लाई स्थिर नहीं है या गैस नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां भी यह सिस्टम बेहद काम का साबित हो सकता है.

बिना स्टोरेज के तुरंत फ्यूल तैयार

इस सिस्टम का स्टैंडर्ड वर्जन ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे ही हाइड्रोजन बनती है, उसे तुरंत इस्तेमाल कर लिया जाता है. इससे स्टोरेज से जुड़े जोखिम भी कम हो जाते हैं. हालांकि, जरूरत पड़ने पर इसमें हाइड्रोजन स्टोरेज की सुविधा भी जोड़ी जा सकती है. इससे ऑफ-पीक घंटों या सोलर एनर्जी के समय फ्यूल तैयार करके बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है. स्टोरेज के लिए हाई-प्रेशर सिलेंडर (200-300 बार) या लो-प्रेशर टैंक का विकल्प भी मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कम बिजली में ज्यादा फायदा

अगर तुलना करें, तो पारंपरिक इंडक्शन कुकटॉप एक बर्नर पर करीब 2 kW बिजली खर्च करता है, जिससे 6 घंटे में लगभग 12 kWh बिजली की खपत हो सकती है. वहीं, यह हाइड्रोजन स्टोव कम बिजली में ज्यादा कुशल तरीके से काम करता है, क्योंकि यह बिजली को पहले हाइड्रोजन फ्यूल में बदलता है और फिर उसे जलाता है. इसका मजबूत स्टेनलेस स्टील डिजाइन और एडवांस सेफ्टी सिस्टम इसे लगातार और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाते हैं. खासतौर पर होटल, कम्युनिटी किचन और ज्यादा कुकिंग डिमांड वाले स्थानों के लिए यह तकनीक काफी उपयोगी मानी जा रही है.

पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद

इस स्टोव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कोई हानिकारक धुआं नहीं निकलता. कुकिंग के दौरान केवल पानी की भाप (वॉटर वेपर) निकलती है, जबकि ऑक्सीजन रिलीज होने से आसपास की हवा की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है. कंपनी का कहना है कि यह तकनीक भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य साफ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना है.

कीमत और उपलब्धता

इस हाइड्रोजन कुकिंग स्टोव की कीमत भी सामने आ चुकी है. सिंगल बर्नर वर्जन की कीमत करीब ₹1,05,000 (GST अलग) रखी गई है, जबकि डबल बर्नर वर्जन लगभग ₹1,50,000 (GST अलग) में उपलब्ध होगा. यह नई तकनीक भविष्य की किचन को पूरी तरह बदल सकती है, जहां गैस सिलेंडर की जगह पानी और बिजली से ही खाना पकाया जाएगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

hydrogen cooking stovewater powered stove

Trending news

'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
Supreme Court
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
West Bengal
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
Mustard
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
Maharashtra Politic
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
West Bengal Election 2026
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
Ran Samwad
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
ISRO
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
mumbai
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
Jammu and Kashmir
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस