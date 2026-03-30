पासवर्ड का झंझट खत्म! बस माउस में उंगली लगाते ही खुल जाएगा आपका कंप्यूटर; जानें कैसे करेगा काम

Dell ने एक नया बिजनेस-फोकस्ड वायर्ड माउस लॉन्च किया है, जिसका नाम MS526C (Dell Pro 5 Wired Fingerprint ESS Mouse) है. इस माउस की कीमत लगभग $44.99 यानी करीब ₹3,700 रखी गई है. कंपनी ने इसे खास तौर पर ऑफिस यूजर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है, न कि गेमिंग के लिए. आज के समय में जहां डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ी चिंता बन गई है, वहीं Dell का यह नया माउस यूजर्स को पासवर्ड से छुटकारा दिलाने और सिक्योरिटी बढ़ाने का आसान तरीका देता है.

फिंगरप्रिंट से तुरंत लॉगिन

इस माउस की सबसे बड़ी खासियत इसका इन-बिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो Windows Hello के साथ काम करता है. इसका मतलब यह है कि अब आपको बार-बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूजर सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट से अपने कंप्यूटर को तुरंत अनलॉक कर सकते हैं. यह फीचर खास तौर पर उन ऑफिसेज में बेहद काम का है, जहां कई लोग एक ही सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या जहां तेजी से और सुरक्षित लॉगिन जरूरी होता है.

डिजाइन और परफॉर्मेंस: लंबे समय तक आरामदायक

Dell का यह माउस फुल-साइज और एंबिडेक्स्ट्रस डिजाइन के साथ आता है, यानी इसे दाएं और बाएं दोनों हाथ से आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका वजन करीब 72.9 ग्राम है, जिससे यह हल्का और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए आरामदायक रहता है. इसमें ऑप्टिकल सेंसर दिया गया है, जो 6000 DPI तक सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से स्पीड और सटीकता को एडजस्ट कर सकते हैं. साथ ही, 1.8 मीटर लंबी USB-A केबल स्थिर और भरोसेमंद कनेक्टिविटी देती है.

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गेमिंग से हटकर प्रोडक्टिविटी पर फोकस

इस माउस में पारंपरिक DPI बटन की जगह फिंगरप्रिंट सेंसर को प्रमुखता दी गई है. यह दिखाता है कि कंपनी का फोकस अब गेमिंग फीचर्स से हटकर ऑफिस प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी पर ज्यादा है. Dell का यह कदम साफ करता है कि वह एंटरप्राइज यूजर्स के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है, जो काम को आसान और सुरक्षित बनाएं.

नए कीबोर्ड और माउस कॉम्बो भी लॉन्च

MS526C के साथ-साथ Dell ने नए कीबोर्ड और माउस कॉम्बो भी पेश किए हैं. Pro 7 Slim Keyboard & Mouse सेट में लो-प्रोफाइल कीबोर्ड दिया गया है, जिसमें स्किसर-स्विच कीज हैं और बैटरी लंबे समय तक चलती है. वहीं Pro 7 Rechargeable Compact Keyboard & Mouse कॉम्बो छोटे डिजाइन के साथ आता है और इसमें इन-बिल्ट रिचार्जेबल बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि कीबोर्ड लगभग 3 महीने तक और माउस करीब 1.5 महीने तक चल सकता है.

खास स्पेसिफिकेशन और यूजर फोकस

Dell का MS526C माउस वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसमें फिंगरप्रिंट लॉगिन सबसे बड़ा हाईलाइट है. वहीं बाकी दोनों कॉम्बो वायरलेस हैं और अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं. इन सभी प्रोडक्ट्स में 6000 DPI तक का ऑप्टिकल सेंसर दिया गया है, जिससे यूजर को स्मूथ और सटीक एक्सपीरियंस मिलता है.