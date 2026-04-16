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Hindi Newsटेक₹19,999 में 120 इंच का स्मार्ट टीवी! दीवार पर चलेगा Netflix और हॉटस्टार, जानिए फीचर्स

₹19,999 में 120 इंच का स्मार्ट टीवी! दीवार पर चलेगा Netflix और हॉटस्टार, जानिए फीचर्स

Portronics ने Beem 570 लॉन्च किया है. नया प्रोजेक्टर खास तौर पर बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस, स्मार्ट फीचर्स और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 16, 2026, 10:06 AM IST
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Portronics ने Beem 570 लॉन्च किया है.
Portronics ने Beem 570 लॉन्च किया है.

Portronics ने भारत में अपना नया स्मार्ट प्रोजेक्टर Portronics Beem 570 लॉन्च किया है. यह कंपनी की Beem सीरीज का लेटेस्ट मॉडल है, जिसे Beem 560 के बाद पेश किया गया है. नया प्रोजेक्टर खास तौर पर बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस, स्मार्ट फीचर्स और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है. इसे घर और ऑफिस दोनों जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि यूजर्स को बड़ी स्क्रीन का मजा आसानी से मिल सके.

डिजाइन और डिस्प्ले: 120 इंच की बड़ी स्क्रीन का अनुभव

Portronics Beem 570 सिल्वर फिनिश में आता है और इसका डिजाइन काफी मॉडर्न और प्रैक्टिकल है. इसमें 270 डिग्री तक एडजस्ट होने वाला मैकेनिज्म दिया गया है, जिससे आप इसे अलग-अलग एंगल पर आसानी से सेट कर सकते हैं. चाहे आप इसे लिविंग रूम में रखें या बेडरूम में, इसकी पोजिशनिंग काफी आसान रहती है.

यह प्रोजेक्टर 1080p फुल एचडी रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है और 10,000 ल्यूमेंस तक की ब्राइटनेस देता है. इसकी मदद से आप 120 इंच तक की बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं. इतनी बड़ी स्क्रीन और हाई ब्राइटनेस इसे मूवी, गेमिंग, स्पोर्ट्स और प्रेजेंटेशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाती है.

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स्मार्ट फीचर्स: बिना एक्स्ट्रा डिवाइस के एंटरटेनमेंट

Portronics Beem 570 में Whale TV OS दिया गया है, जो Android 13 पर आधारित है. इसका मतलब है कि आपको अलग से कोई स्ट्रीमिंग डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसमें Netflix, YouTube, Prime Video और JioHotstar जैसे पॉपुलर ऐप्स पहले से इंस्टॉल मिलते हैं. इसका इंटरफेस यूजर-फ्रेंडली है और कंटेंट को जल्दी एक्सेस करने में मदद करता है. यानी अब आपको बार-बार HDMI या दूसरे डिवाइस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

आसान सेटअप: ऑटो फीचर्स से झंझट खत्म

इस प्रोजेक्टर में कई ऑटोमेटिक फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान बना देते हैं. इसमें ऑटोफोकस फीचर है, जो इमेज को खुद ही शार्प कर देता है. साथ ही ऑटो कीस्टोन करेक्शन की मदद से टेढ़े एंगल से प्रोजेक्ट करने पर भी इमेज सीधी और सही शेप में दिखती है. इसके अलावा ऑटो अलाइनमेंट और ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. ये फीचर्स स्क्रीन को दीवार के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं और बीच में आने वाली रुकावटों (जैसे स्विच बोर्ड या फोटो फ्रेम) से बचाते हैं.

ऑडियो और कनेक्टिविटी: हर जरूरत का ध्यान

Portronics Beem 570 में 5W का इन-बिल्ट स्पीकर दिया गया है, जो नॉर्मल व्यूइंग के लिए ठीक-ठाक साउंड देता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.4, HDMI और USB पोर्ट्स मिलते हैं. इसके अलावा आप अपने स्मार्टफोन या दूसरे डिवाइस से वायरलेस स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हैं, जिससे कंटेंट शेयर करना और भी आसान हो जाता है.

कीमत और उपलब्धता

Portronics Beem 570 की कीमत भारत में 19,999 रुपये रखी गई है. इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon, Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. इसके साथ 12 महीने की वारंटी भी मिलती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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