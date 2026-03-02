स्मार्टफोन नहीं, ये तो चलता-फिरता रोबोट है! Honor ने पेश किया दुनिया का पहला 'Robot Phone', जो खुद आपको फॉलो करेगा

MWC 2026 से पहले Honor ने अपना नया “Robot Phone” पेश कर दिया है. यह कंपनी की नई Alpha स्ट्रैटेजी के तहत लॉन्च होने वाला पहला प्रोडक्ट है. कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन एआई की दुनिया में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इसमें सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि “हरकत” भी है. Honor के CEO ली जियान के मुताबिक, मकसद ऐसा फोन बनाना है जिसमें “ब्रेन” के साथ “लिम्ब्स” भी हों. यानी यह सिर्फ टच और वॉइस कमांड पर काम करने वाला डिवाइस नहीं होगा, बल्कि यूजर के साथ फिजिकली रिएक्ट भी करेगा.

क्या है Embodied AI?

अब तक स्मार्टफोन में AI का मतलब था- वॉइस असिस्टेंट, फोटो एन्हांसमेंट या ऐप सजेशन. लेकिन Robot Phone में Embodied AI दिया गया है. इसका मतलब है कि फोन सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मूवमेंट और जेस्चर के जरिए भी इंटरैक्ट करेगा. इसमें जेस्चर कंट्रोल, म्यूजिक के साथ सिंक होकर मूवमेंट और फिजिकल रिएक्शन जैसी खूबियां मिलेंगी. यानी फोन आपके आसपास हो रही गतिविधियों को समझकर प्रतिक्रिया देगा. कंपनी का कहना है कि इससे स्मार्टफोन एक साथी या पर्सनल असिस्टेंट जैसा महसूस होगा, न कि सिर्फ एक साधारण डिवाइस.

200MP मोटराइज्ड फ्लिप कैमरा बना हाईलाइट

इस Robot Phone का सबसे खास फीचर इसका कैमरा सिस्टम है. Honor ने इसमें 200 मेगापिक्सल का मोटराइज्ड रोटेटिंग फ्लिप कैमरा दिया है, जो 4DoF गिम्बल पर लगा है. कंपनी का दावा है कि पहले के प्रोटोटाइप की तुलना में गिम्बल को 70% छोटा कर दिया गया है, जिससे फोन भारी नहीं लगता लेकिन स्टेबिलिटी बेहतर मिलती है. तीन-एक्सिस स्टेबलाइजेशन और AI ट्रैकिंग की मदद से कैमरा यूजर को फॉलो कर सकता है. यानी अगर आप मूव कर रहे हैं, तो कैमरा खुद एंगल एडजस्ट करेगा. यह फीचर व्लॉगर्स, लाइव स्ट्रीमर्स और एक्शन वीडियो शूट करने वालों के लिए काफी काम का साबित हो सकता है.

वीडियो कॉलिंग और कंटेंट क्रिएशन में बदलाव

वीडियो कॉल के दौरान यह कैमरा ऑटोमैटिक पैन और टिल्ट कर सकता है. अगर आप इधर-उधर चलते हैं, तो कैमरा खुद आपकी मूवमेंट के हिसाब से एंगल बदल लेगा. साथ ही जेस्चर कंट्रोल और म्यूजिक-सिंक मूवमेंट से इंटरैक्शन का अनुभव बिल्कुल नया हो सकता है. कंपनी का दावा है कि इससे वीडियो कॉल ज्यादा इमर्सिव होंगी और कंटेंट क्रिएशन के लिए नए टूल्स मिलेंगे. फोन खुद कैमरा क्रू की तरह काम कर सकता है, जिससे बार-बार एंगल सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

स्पेसिफिकेशन और लॉन्च टाइमलाइन

फिलहाल Honor ने प्रोसेसर, बैटरी या कीमत को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है. कंपनी ने सिर्फ इतना कन्फर्म किया है कि Robot Phone 2026 के दूसरे हाफ में लॉन्च किया जाएगा.