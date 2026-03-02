Advertisement
trendingNow13127688
Hindi Newsटेकस्मार्टफोन नहीं, ये तो चलता-फिरता रोबोट है! Honor ने पेश किया दुनिया का पहला Robot Phone, जो खुद आपको फॉलो करेगा

स्मार्टफोन नहीं, ये तो चलता-फिरता रोबोट है! Honor ने पेश किया दुनिया का पहला 'Robot Phone', जो खुद आपको फॉलो करेगा

Honor ने MWC 2026 में अपना पहला 'रोबोट फोन' पेश किया है जो Embodied AI पर आधारित है. कंपनी का दावा है कि इस फोन के पास सिर्फ सॉफ्टवेयर (दिमाग) नहीं, बल्कि मूवमेंट (अंग) भी हैं. यह गानों पर मूव कर सकता है और आपके इशारों पर प्रतिक्रिया देता है. इसमें 200MP का मोटराइज्ड रोटेटिंग फ्लिप कैमरा है जो 4DoF गिम्बल पर लगा है। यह AI की मदद से आपको ऑटोमैटिकली ट्रैक कर सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्मार्टफोन नहीं, ये तो चलता-फिरता रोबोट है! Honor ने पेश किया दुनिया का पहला 'Robot Phone', जो खुद आपको फॉलो करेगा

MWC 2026 से पहले Honor ने अपना नया “Robot Phone” पेश कर दिया है. यह कंपनी की नई Alpha स्ट्रैटेजी के तहत लॉन्च होने वाला पहला प्रोडक्ट है. कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन एआई की दुनिया में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इसमें सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि “हरकत” भी है. Honor के CEO ली जियान के मुताबिक, मकसद ऐसा फोन बनाना है जिसमें “ब्रेन” के साथ “लिम्ब्स” भी हों. यानी यह सिर्फ टच और वॉइस कमांड पर काम करने वाला डिवाइस नहीं होगा, बल्कि यूजर के साथ फिजिकली रिएक्ट भी करेगा. 

क्या है Embodied AI?
अब तक स्मार्टफोन में AI का मतलब था- वॉइस असिस्टेंट, फोटो एन्हांसमेंट या ऐप सजेशन. लेकिन Robot Phone में Embodied AI दिया गया है. इसका मतलब है कि फोन सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मूवमेंट और जेस्चर के जरिए भी इंटरैक्ट करेगा. इसमें जेस्चर कंट्रोल, म्यूजिक के साथ सिंक होकर मूवमेंट और फिजिकल रिएक्शन जैसी खूबियां मिलेंगी. यानी फोन आपके आसपास हो रही गतिविधियों को समझकर प्रतिक्रिया देगा. कंपनी का कहना है कि इससे स्मार्टफोन एक साथी या पर्सनल असिस्टेंट जैसा महसूस होगा, न कि सिर्फ एक साधारण डिवाइस.

200MP मोटराइज्ड फ्लिप कैमरा बना हाईलाइट
इस Robot Phone का सबसे खास फीचर इसका कैमरा सिस्टम है. Honor ने इसमें 200 मेगापिक्सल का मोटराइज्ड रोटेटिंग फ्लिप कैमरा दिया है, जो 4DoF गिम्बल पर लगा है. कंपनी का दावा है कि पहले के प्रोटोटाइप की तुलना में गिम्बल को 70% छोटा कर दिया गया है, जिससे फोन भारी नहीं लगता लेकिन स्टेबिलिटी बेहतर मिलती है. तीन-एक्सिस स्टेबलाइजेशन और AI ट्रैकिंग की मदद से कैमरा यूजर को फॉलो कर सकता है. यानी अगर आप मूव कर रहे हैं, तो कैमरा खुद एंगल एडजस्ट करेगा. यह फीचर व्लॉगर्स, लाइव स्ट्रीमर्स और एक्शन वीडियो शूट करने वालों के लिए काफी काम का साबित हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो कॉलिंग और कंटेंट क्रिएशन में बदलाव
वीडियो कॉल के दौरान यह कैमरा ऑटोमैटिक पैन और टिल्ट कर सकता है. अगर आप इधर-उधर चलते हैं, तो कैमरा खुद आपकी मूवमेंट के हिसाब से एंगल बदल लेगा. साथ ही जेस्चर कंट्रोल और म्यूजिक-सिंक मूवमेंट से इंटरैक्शन का अनुभव बिल्कुल नया हो सकता है. कंपनी का दावा है कि इससे वीडियो कॉल ज्यादा इमर्सिव होंगी और कंटेंट क्रिएशन के लिए नए टूल्स मिलेंगे. फोन खुद कैमरा क्रू की तरह काम कर सकता है, जिससे बार-बार एंगल सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

स्पेसिफिकेशन और लॉन्च टाइमलाइन
फिलहाल Honor ने प्रोसेसर, बैटरी या कीमत को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है. कंपनी ने सिर्फ इतना कन्फर्म किया है कि Robot Phone 2026 के दूसरे हाफ में लॉन्च किया जाएगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

honorMWC 2026Honor Robot Phone

Trending news

बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग