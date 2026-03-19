Work from Home छोड़िए... शुरू होगा 'Work from Phone' का दौर! ऑफिस पहुंचने से पहले खत्म हो जाएगा सारा काम

Anthropic ने अपने पॉपुलर AI टूल Claude में एक नया फीचर जोड़ा है, जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. इस फीचर का नाम “Dispatch” है, जिसके जरिए आप अपने फोन से AI को कमांड दे सकते हैं और वह आपके कंप्यूटर पर काम पूरा कर देगा. यानि अब आपको हर छोटे काम के लिए लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं होगी. आप बाहर हों या सफर में, बस फोन से मैसेज भेजिए और Claude आपके सिस्टम पर काम शुरू कर देगा.

अब AI बनेगा आपका रिमोट कर्मचारी

इस नए अपडेट के बाद Claude सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रह गया है, बल्कि यह एक “रिमोट एम्प्लॉयी” की तरह काम करने लगा है. Anthropic ने इसे अपने “Cowork” फीचर के तहत पेश किया है, जो अभी रिसर्च प्रीव्यू स्टेज में है. इसका मतलब यह है कि आप अपने फोन से Claude को निर्देश दे सकते हैं, जैसे रिपोर्ट तैयार करना, फाइल्स को ऑर्गनाइज करना या स्प्रेडशीट का एनालिसिस करना. इसके बाद Claude आपके डेस्कटॉप ऐप पर जाकर यह सारे काम खुद कर देता है.

फोन से कमांड, कंप्यूटर पर काम

इस फीचर की खास बात यह है कि आपका फोन सिर्फ कमांड देने का जरिया बन जाता है, जबकि असली काम आपका कंप्यूटर करता है. Claude आपके सिस्टम में मौजूद फाइल्स, ऐप्स और प्लगइन्स का इस्तेमाल करके काम पूरा करता है. मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं और रास्ते में आपने Claude को प्रेजेंटेशन बनाने का निर्देश दिया. जब आप अपने डेस्क पर पहुंचेंगे, तो प्रेजेंटेशन पहले से तैयार मिलेगा. यह फीचर समय बचाने के साथ-साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है.

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एक ही बातचीत में पूरा काम

Claude की एक और खासियत यह है कि यह आपके सभी कामों को एक ही बातचीत में संभालता है. आपको हर बार नई शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती. अगर आपने पहले कोई ड्राफ्ट बनवाया है, तो बाद में उसी जगह से काम आगे बढ़ा सकते हैं. Claude आपकी पिछली बातचीत को याद रखता है और उसी हिसाब से आगे के निर्देश समझकर काम करता है. इससे काम का फ्लो बिना रुके चलता रहता है.

कैसे काम करता है Cowork फीचर

Anthropic का Cowork फीचर Claude को एक असिस्टेंट से आगे ले जाकर एक ऐसा टूल बनाता है, जो खुद काम करके रिजल्ट देता है. यह सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके लिए डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट और डेटा तैयार करता है. चूंकि यह आपके कंप्यूटर पर चलता है, इसलिए यह वही टूल्स और फाइल्स इस्तेमाल करता है जो आप रोजाना करते हैं. इससे काम ज्यादा आसान और तेज हो जाता है.

सिक्योरिटी को लेकर क्या रखें ध्यान

हालांकि यह फीचर काफी उपयोगी है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं. Claude को आपके सिस्टम की फाइल्स और ऐप्स तक एक्सेस मिलता है, इसलिए गलत निर्देश देने पर यह फाइल्स को डिलीट या बदल भी सकता है. Anthropic का कहना है कि यूजर्स को यह समझना जरूरी है कि उन्होंने AI को कितनी एक्सेस दी है. जब AI बिना आपकी निगरानी के काम कर रहा हो, तो उसकी सीमाओं को जानना बेहद जरूरी हो जाता है.

कब और किन यूजर्स को मिलेगा यह फीचर

यह नया Dispatch फीचर धीरे-धीरे यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है. सबसे पहले यह Max प्लान वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा, और इसके बाद Pro प्लान यूजर्स को भी मिलेगा. इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास Claude का डेस्कटॉप ऐप और मोबाइल ऐप दोनों होना जरूरी है.