/जीमेल पासवर्ड भूल गए? चिंता छोड़ो! अब चेहरा दिखाकर खुलेगा आपका Google अकाउंट; ये रहा प्रोसेस

आज के डिजिटल दौर में जीमेल पासवर्ड भूल जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं है. कई बार रिकवरी फोन नंबर बंद होता है या रिकवरी ईमेल का एक्सेस नहीं होता, जिससे अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक होने का खतरा बन जाता है. इसी बड़ी समस्या का तोड़ निकालते हुए गूगल ने एक बेहद शानदार और आधुनिक फीचर पेश किया है. अब अगर आप अपने गूगल या जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आपको केवल एक छोटा सा 'सेल्फी वीडियो' रिकॉर्ड करना होगा और आपका अकाउंट तुरंत खुल जाएगा.
गूगल का यह नया फीचर एक वैकल्पिक अकाउंट रिकवरी टूल (Optional Account Recovery Tool) है. जब आपके पास पुराना फोन नंबर, रिकवरी ईमेल या 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप का एक्सेस नहीं होगा, तब यह फीचर आपके काम आएगा. गूगल अब पासवर्ड भूलने की स्थिति में आपकी पहचान साबित करने के लिए एक त्वरित सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने को कहेगा.
इस फीचर का उपयोग करने के लिए आपको इसे पहले से सेट करना होगा. जब आपके पास अकाउंट का एक्सेस हो, तब गूगल आपसे एक रेफरेंस वीडियो रिकॉर्ड करने को कहेगा. इसमें आपको कैमरे के सामने देखकर अपना सिर दाएं-बाएं घुमाना होगा या कुछ आसान ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करना होगा. इसके बाद जब भी आप पासवर्ड भूलेंगे, तो नया वीडियो रिकॉर्ड करना होगा. गूगल का सिस्टम पुराने और नए वीडियो का मिलान करके पहचान सुनिश्चित करेगा.
गूगल ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि कोई फर्जी फोटो या एआई-जनरेटेड (AI-generated) वीडियो से आपका अकाउंट हैक न कर सके. सिर हिलाने या चेहरे की लाइव मूवमेंट वाले निर्देश यह पक्का करते हैं कि कैमरे के सामने असली इंसान मौजूद है. इसके अलावा गूगल का सुरक्षा सिस्टम आपके डिवाइस, लोकेशन, आईपी एड्रेस और ब्राउजर सेटिंग्स का भी विश्लेषण करता है ताकि किसी भी संदिग्ध कोशिश को रोका जा सके.
चेहरा एक संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा (Biometric Data) है, इसलिए प्राइवेसी को लेकर गूगल ने कड़े नियम बनाए हैं. आपका रेफरेंस सेल्फी वीडियो केवल आपकी अनुमति से रिकॉर्ड किया जाता है और डेटा पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड (Encrypted) रहता है. यूजर्स जब चाहें गूगल अकाउंट सेटिंग्स में जाकर इस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से इस वीडियो का इस्तेमाल केवल अकाउंट रिकवरी के लिए ही किया जाएगा.
गूगल का यह नया सेल्फी वीडियो फीचर दुनिया भर के यूजर्स के लिए धीरे-धीरे रोल आउट (Roll out) किया जा रहा है. हालांकि गूगल का सुझाव है कि यूजर्स को अपने पारंपरिक रिकवरी विकल्प जैसे पासकी (Passkeys), बैकअप कोड, रिकवरी फोन नंबर और ईमेल को भी एक्टिव रखना चाहिए. इससे अगर कोई एक तरीका काम न करे, तो दूसरे तरीके से अकाउंट को आसानी से रिकवर किया जा सके.