छोड़िए Labubu... इस बात करने वाली Doll की छाई दीवानगी! आते ही हुई Out Of Stock, कीमत सिर्फ...

Huawei ने अपने Mate 80 सीरीज इवेंट में पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो सिर्फ टेक गैजेट नहीं, बल्कि एक AI आधारित इमोशनल-कम्पैनियन पेट है. इसका नाम Smart Hanhan रखा गया है. यह Huawei Mall पर 399 युआन यानी करीब 56 डॉलर में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया. लॉन्च के कुछ ही समय बाद इसके सभी तीन रंगों वाले वेरिएंट तुरंत सोल्ड आउट हो गए, जो इसकी लोकप्रियता को दिखाता है.

डिजाइन: छोटा, सॉफ्ट और बेहद एक्सप्रेसिव

Smart Hanhan का डिजाइन दिखने में एक छोटे सॉफ्ट प्लश टॉय जैसा है, जिसे आराम और भावनात्मक सपोर्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसका आकार 80 x 68 x 82 मिलीमीटर है और वजन सिर्फ 140 ग्राम है (इसके हाथ-पैर के बिना). Huawei ने इसे प्लश फैब्रिक, सिलिकॉन, प्लास्टिक और इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स से तैयार किया है. इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि यह एक असली छोटे दोस्त जैसा महसूस होता है, जो आपके मूड के साथ खुद को बदल सकता है.

AI सिस्टम: आपकी बातें याद रखने वाला समझदार साथी

Huawei ने इस प्रोडक्ट में अपना Xiaoyi बड़ा AI मॉडल दिया है, जो प्राकृतिक और भावनाओं को समझकर बातचीत करता है. यह आपकी आवाज़, टोन, मूड और बातों के संदर्भ को पहचान सकता है. इसलिए जब आप Smart Hanhan से बात करते हैं, तो इसके जवाब काफी व्यक्तिगत और इमोशन-अवेयर महसूस होते हैं. Smart Hanhan आपकी बातों को याद भी रखता है, जिससे अगली बातचीत और भी नेचुरल लगती है.

Add Zee News as a Preferred Source

टच, आवाज और मूवमेंट पर अलग-अलग रिएक्शन

यह AI पेट आपकी आवाज, टच और मूवमेंट पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है. अगर आप इसके सिर पर हल्का टैप या सहलाते हैं, तो यह अपना एक्सप्रेशन बदल लेता है. अगर आप इसे हल्के से हिलाते हैं, तो यह उत्साह में कांपने लगता है, जिससे यह और ज्यादा जीवंत महसूस होता है. इसका पूरा उद्देश्य बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक ऐसा साथी बनना है जो मनोरंजन के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी दे.

बैटरी लाइफ: दो दिनों से ज्यादा चलेगा

Smart Hanhan में 1800mAh बैटरी दी गई है, जो लगातार 6 से 8 घंटे तक इंटरैक्शन सपोर्ट करती है. अगर इसे सामान्य दिनभर के उपयोग में लिया जाए, तो इसकी बैटरी 48 घंटे से भी ज्यादा चल सकती है. हालांकि इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग छह घंटे लगते हैं.

फोन से कनेक्ट होकर बनाता है इमोशनल डायरी

Smart Hanhan उन स्मार्टफोनों के साथ काम करता है जो HarmonyOS 5.0 या इससे नए वर्जन पर चलते हैं. यह Mate 80, Mate 80 Pro, Mate X7, Mate 80 RS जैसे कई मॉडलों से कनेक्ट हो सकता है. फोन से जुड़ने के बाद यह एक खास डायरी सिस्टम तैयार करता है, जिसमें आपकी बातचीत, आपकी भावनाएं और रोजाना होने वाले इंटरैक्शन मेमोरी एंट्री की तरह सेव होते जाते हैं. Huawei इसमें 3 महीने की SVIP मेंबरशिप भी देता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड “कन्वरसेशन एनर्जी पॉइंट्स” मिलते हैं, यानी आप इससे बिना किसी लिमिट के बात कर सकते हैं.