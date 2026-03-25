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UPI PIN भूलने का टेंशन खत्म! अब चेहरा या अंगूठा दिखाते ही होगा पेमेंट, इस ऐप ने शुरू की खास सुविधा

BHIM App Biometric Feature: आज के इस डिजिटल इंडिया के दौर में ऑनलाइन पेमेंट को भी ज्यादा आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. अक्सर भीड़-भाड़ वाले चेकआउट काउंटरों पर UPI पिन भूल जाने की समस्या यूजर्स के साथ होती है. लेकिन अब BHIM App ने अपनी नई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुविधा के जरिए इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल लिया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 25, 2026, 06:21 AM IST
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UPI PIN भूलने का टेंशन खत्म! अब चेहरा या अंगूठा दिखाते ही होगा पेमेंट, इस ऐप ने शुरू की खास सुविधा

BHIM App Biometric Feature: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पेमेंट करने के लिए चेकआउट काउंटर पर खड़े हों और ऐन वक्त पर ही अपना UPI पिन भूल जाएं? या फिर भीड़-भाड़ वाली जगह पर पिन लिखते समय आपको प्राइवेसी का चिंता सताने लगे? जवाब अगर हां है को आपकी यह परेशानी अब दूर हो गई है. अब आप बिना पिन डाले ही पेमेंट कर सकते हैं. BHIM ऐप ने अपने यूजर्स के लिए यह नया बदलाव किया है. हालांकि इस तरह से आप 5,000 रुपये तक के पेमेंट के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं होगी, बस आपका अंगूठा या फेस अब आपका पासवर्ड बनेगा. आइए जानते हैं BHIM के इस नए बायोमेट्रिक फीचर के बारे में..."

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब पिन नहीं डालना होगा कि फोन पाते ही कोई भी पैसे को कहीं ट्रांसफर कर सकता है, तो इसका जवाब है नहीं. इस नई सुविधा में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, जो एक ऐसी तकनीक है जिसमें चेहरा दिखाने पर या अंगूठा लगाने पर आपकी पहचान फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन से की जाती है, यानी अब ग्राहकों को PIN याद रखने की जरूरत नहीं होगी.

फीचर को ऑन करने का तरीका जान लीजिए

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अगर आफ इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो सबसे पहले BHIM ऐप अपने स्मार्टफोन में ओपन करें-

ऐप में आप प्रोफाइल सेक्शन में जाएं.

यहां अपना बैंक अकाउंट चुनें.

अब बॉयोमैट्रिक ट्रांजैक्शन ऑप्शन ऑन करें.

इसके बाद आप आसानी से ₹5,000 तक का पेमेंट कर सकेंगे.

इन लोगों के लिए होगा फायदेमंद
BHIM ऐप का नया फीचर यूजर्स के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है. इससे यह फायदा होगा कि छोटे-मोटे खर्च के पेमेंट के लिए बार-बार आपको पिन डालने की जरूरत नहीं होगी. इससे पेमेंट प्रोसेस तेज और आसान हो जाएगी. साथ ही सिक्योरिटी भी और बेहतर होगी. ये ऑनलाइन, QR कोड और P2P ट्रांजैक्शन में भी काम आएगा.

ये भी पढे़ंः Redmi 15C 5G Review: सस्ता या सबसे अच्छा? क्या ये है बजट सेगमेंट का नया 'किलर' फोन?

इस बात का भी रखें ध्यान
इस बात का भी ध्यान रखें कि BHIM ऐप पर यह सुविधा सिर्फ ₹5,000 तक के ट्रांजैक्शन के लिए शुरू की गई है और बड़े पेमेंट के लिए अभी भी PIN डालना ही होगा. BHIM ऐप का यह नया फीचर खासकर उन लोगों के लिए है जो PIN भूल जाते हैं. अब सिर्फ एक अंगूठा लगाकर या फेस स्कैन करके मिनटों में पेमेंट कर सकेंगे.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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