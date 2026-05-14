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PF का फंसा हुआ पैसा अब सीधे खाते में! EPFO ला रहा है E-PRAAPTI' पोर्टल, बिना UAN के भी होगी पुराने अकाउंट की खोज

EPFO E-PRAAPTI Portal: देशभर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO जल्द ही एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म E-PRAAPTI लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी मदद से लोग अपने पुराने और इनऑपरेटिव PF खातों में फंसा पैसा आसानी से खोज सकेंगे. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 14, 2026, 12:15 PM IST
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PF का फंसा हुआ पैसा अब सीधे खाते में! EPFO ला रहा है E-PRAAPTI' पोर्टल, बिना UAN के भी होगी पुराने अकाउंट की खोज

How to Track old PF Account: क्या आपका भी पुरानी कंपनी का PF पैसा कहीं अटका हुआ है? क्या आप अपना पुराना PF अकाउंट नंबर भूल गए हैं या आपके पास UAN नहीं है? अगर जवाब हां है, तो अब आपकी परेशानी पूरी तरह से दूर होने वाली है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO इस समस्या दूर करने के लिए बड़ी तैयारी में है. इसके लिए EPFO एक डिजिटल प्लेटफॉर्म E-PRAAPTI लॉन्च करने की तैयारी में है. यह पोर्टल उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा जिनका पैसा इनऑपरेटिव अकाउंट्स में सालों से पड़ा है. आइए जानते हैं क्या है ई-प्राप्ति पोर्टल और यह कैसे आपके फंसे हुए पैसों को सीधे आपके बैंक खाते तक पहुंचाएगा.

पुराने पीएफ खातों में सालों से बंद पड़ा पैसा, इनऑपरेटिव कैटेगरी में चला जाता है. ऐसे में लोगों को परेशान होना पड़ता है, इसी समस्या को दूर करने के लिए E-PRAAPTI नाम से खास पोर्टल लाने की तैयारी है. यह पोर्टल खास तौर पर आपकी बरसों पुरानी मेहनत की कमाई को वापस दिलाने में मदद करेगा. खास बात यह है कि नौकरी बदलने या पुरानी कंपनी का रिकॉर्ड न होने के कारण लोग अपना पैसा अकाउंट से नहीं निकाल पाते थे, खासकर वे जिनका खाता 2014 से पहले का है और उनके पास UAN नंबर नहीं है. ऐसे लोग इस EPFO पोर्टल की सहायता से अपने पुराने खातों और उनमें पड़े पैसों को ट्रैक कर सकेंगे.

E-PRAAPTI पोर्टल को जान लीजिए

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ समय पहले ही E-PRAAPTI पोर्टल को लेकर ऐलान किया है. इस पोर्टल के नाम का मतलब है Employee Provident Fund Aadhaar-Based Access Portal for Tracking Inoperative Accounts. नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि इस पोर्टल के जरिए आधार की सहायता से लोग अपने पुराने या फिर बंद पड़े खातों को ट्रैक कर सकेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में यह पोर्टल मेंबर आईडी के आधार पर काम करेगा, लेकिन आने वाले समय मे उन लोगों की भी मदद की जाएगी जिन्हें अपनी पुरानी आईडी याद नहीं है. 

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8.31 करोड़ क्लेम का हुआ निपटारा

एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में 8.31 करोड़ क्लेम खत्म किए हैं, वहीं बीते साल यह आंकड़ा 6.01 था. जिसमें से लगभग 5.51 करोड़ क्लोम एडवांस या निकासी के थे. अच्छी बात यह है कि करीब 71.11% एडवांस क्लेम ऑटो मोड के जरिए महज 3 दिनों के भीतर प्रोसेस कर दिए गए.

आपको क्या होगा फायदा?

EPFO लगातार अपनी डिजिटल सर्विस को मजबूत बनाने का काम कर रहा है, जिससे कर्मचारियों को अब कई कामों के लिए कंपनी या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. नई टेक्नोलॉजी की सहायता से लाखों लोगों ने घर बैठे ही अपने प्रोफाइल की जानकारी ऑनलाइन अपडेट की है. वहीं बड़ी संख्या में ट्रांसफर क्लेम भी ऑटोमैटिक सिस्टम के जरिए बिना किसी मैनुअल प्रक्रिया के निपटाए गए हैं.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2026 में करोड़ों की संख्या में क्लेम तेजी से सेटल किए गए और ज्यादातर मामलों का समाधान 20 दिनों के भीतर कर दिया गया. इससे साफ है कि EPFO की डिजिटल व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गई है. इसी क्रम में E-PRAAPTI पोर्टल लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है. इसके जरिए सदस्य अपने पुराने या फंसे हुए PF अकाउंट का पैसा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से हासिल कर सकेंगे, जिससे दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी.

(ये भी पढे़ंः  भूलकर भी न क्लिक करें इस वेबसाइट पर! ताज महल घूमने की चाहत पड़ सकती है बहुत भारी)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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EPFO E-PRAAPTI PortalHow to track old PF account

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