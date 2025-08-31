फोन का पासवर्ड भूल गए? इन आसान तरीकों से घर बैठे मिनटों में करें अनलॉक
Advertisement
trendingNow12903141
Hindi Newsटेक

फोन का पासवर्ड भूल गए? इन आसान तरीकों से घर बैठे मिनटों में करें अनलॉक

आजकल ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं. कोई अपने स्मार्टफोन में पासवर्ड, पिन या पैटर्न लगाते हैं जिससे उनका फोन सेफ रहे. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही पासवर्ड भूल जाते हैं और फोन लॉक हो जाता है. ऐसी स्थिति में घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही तुरंत सर्विस सेंटर जाने की. कुछ आसान ट्रिक्स की मदद से आप घर बैठे ही मिनटों में अपना फोन अनलॉक कर सकते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोन का पासवर्ड भूल गए? इन आसान तरीकों से घर बैठे मिनटों में करें अनलॉक

Forgot Phone Password: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. कॉल करने से लेकर बैंकिंग और ऑफिस का जरूरी काम स्मार्टफोन से हो जाता है. लेकिन अगर कभी स्मार्टफोन का पासवर्ड भूल जाएं तो परेशानी बढ़ जाती है. ऐसा होने पर ज्यादार लोग तुरंत दुकान या सर्विस सेंटर की ओर भागते हैं लेकिन आपको बता दें कि कुछ आसान तरीकों की मदद से घर बैठे ही फोन को अनलॉक किया जा सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं वो तरीके जिनसे पासवर्ड भूलने पर भी आपका फोन आसानी से खुल सकता है.

Forgot Password ऑप्शन पर जाएं
अगर आपके मोबाइल में Android वर्जन 4.4 या नीचे का वर्जन है तो आप सबसे पहले गलत पासवर्ड या पैटर्न 5-6 बार डालें. अब आपको स्क्रीन पर Forgot Pattern या Password का ऑप्शन आने लगेगा. अब इस पर क्लिकर करके अपने Google Account की जानकारी फीड करें और पासवर्ड रीसेट कर लें.

Google Account से लिंक है तो करें ये काम
वहीं अगर आपके पास Android फोन है और वह आपके Google Account से लिंक है, तो किसी दूसरे डिवाइस का सहारा लें. जैसे लैपटॉप या किसी दूसरे फोन से findmydevice.google.com पर विजिट करने. अब अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करें जो फोन से कनेक्ट है. इसमें आप अपना लॉक हुआ डिवाइस सेलेक्ट करें. यहां आप नया पासवर्ड सेट करें. फिर इस नए पासवर्ड से फोन को अनलॉक कर लें.

Add Zee News as a Preferred Source

फैक्ट्री रीसेट  
अगर आपने सारे तरीके आजमा लिए हैं और फिर भी फोन अनलॉक नहीं हो रहा तो आखिरी उपाय फैक्ट्री रीसेट है. इसके लिए सबसे पहले फोन को बंद करें. अब पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबाकर रखें, इससे फोन रिकवरी मोड में चला जाएगा. यहां आपको Wipe Data/Factory Reset का ऑप्शन मिलेगा. वॉल्यूम बटन से ऊपर-नीचे करके इसे चुनें और पावर बटन से कन्फर्म करें. इसके बाद फोन रीस्टार्ट होगा और पासवर्ड हट जाएगा. ध्यान रहे इस प्रक्रिया में बैकअप न होने पर फोन का सारा डेटा डिलीट हो जाता है.

ये भी पढ़ेंः ये 5 Gmail ट्रिक्स कहीं आप भी तो नहीं करते मिस, नंबर 4 तो सबको चौंका देगा!

कमाल का है स्मार्ट लॉक फीचर  

एंड्रॉयड यूजर्स के पास स्मार्ट लॉक फीचर का ऑप्शन होता है, जो पासवर्ड भूलने की स्थिति में काफी मददगार साबित हो सकता है. इस फीचर में आप पहले से ही कुछ ऑप्शन सेट कर सकते हैं, जैसे भरोसेमंद जगह, भरोसेमंद डिवाइस या फेस रिकग्निशन. अगर बाद में आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फोन को उस लोकेशन पर ले जाकर या ट्रस्टेड डिवाइस से कनेक्ट करके आसानी से अनलॉक कर सकते हैं. ध्यान रखें इसके लिए स्मार्ट लॉक पहले से एक्टिवेट होना ज़रूरी है.

ये भी पढ़ेंः iPhone 16 खरीदें या iPhone 17 का इंतजार करें? 5 प्वाइंट्स से खत्म होगी कफ्यूजन

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Forgot Phone Passwordsmartphone unlock tricks

Trending news

टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
;