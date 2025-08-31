फोन का पासवर्ड भूल गए? इन आसान तरीकों से घर बैठे मिनटों में करें अनलॉक

Forgot Phone Password: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. कॉल करने से लेकर बैंकिंग और ऑफिस का जरूरी काम स्मार्टफोन से हो जाता है. लेकिन अगर कभी स्मार्टफोन का पासवर्ड भूल जाएं तो परेशानी बढ़ जाती है. ऐसा होने पर ज्यादार लोग तुरंत दुकान या सर्विस सेंटर की ओर भागते हैं लेकिन आपको बता दें कि कुछ आसान तरीकों की मदद से घर बैठे ही फोन को अनलॉक किया जा सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं वो तरीके जिनसे पासवर्ड भूलने पर भी आपका फोन आसानी से खुल सकता है.

Forgot Password ऑप्शन पर जाएं

अगर आपके मोबाइल में Android वर्जन 4.4 या नीचे का वर्जन है तो आप सबसे पहले गलत पासवर्ड या पैटर्न 5-6 बार डालें. अब आपको स्क्रीन पर Forgot Pattern या Password का ऑप्शन आने लगेगा. अब इस पर क्लिकर करके अपने Google Account की जानकारी फीड करें और पासवर्ड रीसेट कर लें.

Google Account से लिंक है तो करें ये काम

वहीं अगर आपके पास Android फोन है और वह आपके Google Account से लिंक है, तो किसी दूसरे डिवाइस का सहारा लें. जैसे लैपटॉप या किसी दूसरे फोन से findmydevice.google.com पर विजिट करने. अब अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करें जो फोन से कनेक्ट है. इसमें आप अपना लॉक हुआ डिवाइस सेलेक्ट करें. यहां आप नया पासवर्ड सेट करें. फिर इस नए पासवर्ड से फोन को अनलॉक कर लें.

फैक्ट्री रीसेट

अगर आपने सारे तरीके आजमा लिए हैं और फिर भी फोन अनलॉक नहीं हो रहा तो आखिरी उपाय फैक्ट्री रीसेट है. इसके लिए सबसे पहले फोन को बंद करें. अब पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबाकर रखें, इससे फोन रिकवरी मोड में चला जाएगा. यहां आपको Wipe Data/Factory Reset का ऑप्शन मिलेगा. वॉल्यूम बटन से ऊपर-नीचे करके इसे चुनें और पावर बटन से कन्फर्म करें. इसके बाद फोन रीस्टार्ट होगा और पासवर्ड हट जाएगा. ध्यान रहे इस प्रक्रिया में बैकअप न होने पर फोन का सारा डेटा डिलीट हो जाता है.

कमाल का है स्मार्ट लॉक फीचर

एंड्रॉयड यूजर्स के पास स्मार्ट लॉक फीचर का ऑप्शन होता है, जो पासवर्ड भूलने की स्थिति में काफी मददगार साबित हो सकता है. इस फीचर में आप पहले से ही कुछ ऑप्शन सेट कर सकते हैं, जैसे भरोसेमंद जगह, भरोसेमंद डिवाइस या फेस रिकग्निशन. अगर बाद में आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फोन को उस लोकेशन पर ले जाकर या ट्रस्टेड डिवाइस से कनेक्ट करके आसानी से अनलॉक कर सकते हैं. ध्यान रखें इसके लिए स्मार्ट लॉक पहले से एक्टिवेट होना ज़रूरी है.

