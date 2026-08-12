/Deloitte में लैपटॉप घोटाला! CCTV देखा तो पकड़ा गया पूर्व IT मैनेजर, चोरी-छिपे बेच दिए 423 Laptop! जानिए आखिर क्यों

कॉर्पोरेट जगत से एक बेहद हैरान करने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है. दिग्गज अकाउंटिंग फर्म Deloitte के एक पूर्व IT मैनेजर ने शेयर बाजार में हुए अपने भारी आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी ही कंपनी से एक-दो नहीं बल्कि पूरे 423 लैपटॉप चुराकर बाजार में बेच दिए. Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, 40 वर्षीय हो मन-किट (Ho Man-kit) ने हॉन्गकॉन्ग की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 17 महीनों के भीतर लगभग 1.2 मिलियन हॉन्गकॉन्ग डॉलर (करीब $153,000) मूल्य के लेनोवो लैपटॉप चुराने का जुर्म कबूल कर लिया है. इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे कॉर्पोरेट जगत में सुरक्षा और आंतरिक ऑडिट व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
यह पूरा घोटाला सितंबर 2021 से फरवरी 2023 के बीच अंजाम दिया गया. Economic Times में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) के हवाले से पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी मैनेजर हो मन-किट डेलॉयट के हॉन्गकॉन्ग स्थित क्वारी बे ऑफिस में पदस्थ था. उसने पिछले 17 महीनों के दौरान बहुत ही चालाकी से ऑफिस के स्टोर से 423 लेनोवो लैपटॉप गायब कर दिए. वह चोरी किए गए इन लैपटॉप्स को मोंग कोक के सिन टैट प्लाजा स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइक्लर को बेचता था और मिलने वाले पैसों को सीधा शेयर बाजार में लगा देता था.
इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश 13 फरवरी 2023 को हुआ, जब कंपनी के एक अन्य IT इंजीनियर को पता चला कि क्वारी बे स्थित ऑफिस से अचानक 399 लैपटॉप गायब हैं. शक होने पर इंजीनियर और एक प्रशासनिक अधिकारी ने लाइव सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया. फुटेज में देखा गया कि हो मन-किट, जो उस समय आधिकारिक रूप से छुट्टी (Leave) पर था, शाम को लगभग 7:30 बजे ऑफिस पहुंचा और 15 लैपटॉप से भरा एक बक्सा लेकर रिसाइक्लर को बेचने की कोशिश कर रहा था. दोनों अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस डील को बीच में ही रुकवा दिया.
सीसीटीवी में पकड़े जाने के दो दिन बाद, हो मन-किट ने एक बैठक के दौरान अपने सुपरवाइजर के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली. उसी दोपहर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस जांच के दौरान एक डिटेक्टिव कांस्टेबल ने मोंग कोक स्थित रिसाइक्लर की दुकान से डेलॉयट के 24 अन्य चोरी हुए लैपटॉप बरामद किए. पुलिस पूछताछ में रिसाइक्लर के मालिक ने खुलासा किया कि हो मन-किट ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि डेलॉयट ने खुद उसे इन लैपटॉप्स को बेचने के लिए अधिकृत किया है क्योंकि ये कंप्यूटर या तो पुराने हो चुके थे या गलती से ज्यादा खरीद लिए गए थे.
अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने लैपटॉप बेचकर मिलने वाले गैर-कानूनी पैसों से शेयर बाजार में ट्रेडिंग की थी, लेकिन गलत फैसलों की वजह से उसने सारा पैसा गंवा दिया. बैंक रिकॉर्ड से पता चला है कि आरोपी को इस अवैध बिक्री से 458,000 हॉन्गकॉन्ग डॉलर से अधिक प्राप्त हुए थे. आरोपी ने स्वीकार किया कि वह शेयर बाजार के घाटे के कारण भारी कर्ज में डूब चुका था और अपने इस कर्ज को चुकाने के लिए ही वह लगातार कंपनी के लैपटॉप चुराता रहा.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि हो मन-किट को अपने किए पर बहुत पछतावा है. पुलिस के सामने सरेंडर करने से एक दिन पहले उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी. वकील ने अदालत को यह भी बताया कि आरोपी उस दौरान भारी पारिवारिक और मानसिक तनाव से गुजर रहा था. उसकी पत्नी पोस्टनेटल डिप्रेशन (प्रसवोत्तर अवसाद) से पीड़ित थी, जबकि उसके पिता को फेफड़ों का कैंसर था और हाल ही में उनकी सर्जरी हुई थी.
मामले की सुनवाई कर रहीं डिप्टी जज मिनी वाट लाई-मन ने आरोपी को सजा सुनाए जाने तक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. अदालत 21 अगस्त को आरोपी को उसकी सजा सुनाएगी. नियम के मुताबिक, चोरी के इस अपराध में अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. हालांकि, जब इस तरह के मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, तो अधिकतम सजा 7 साल तक सीमित हो सकती है.
इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि कैसे ट्रेडिंग की लत किसी इंसान को अपराध के रास्ते पर धकेल सकती है. Deloitte जैसी बड़ी और विश्वस्तरीय फर्म के अंदर से 17 महीनों तक 423 लैपटॉप गायब होते रहे और आंतरिक ऑडिट टीम को इसकी भनक तक नहीं लगी. यह मामला केवल आंतरिक सुरक्षा खामियों को ही उजागर नहीं करता, बल्कि यह भी दिखाता है कि वर्कप्लेस पर कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और वित्तीय तनाव पर ध्यान देना कितना आवश्यक हो गया है.