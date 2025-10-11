खतरा! AI को काबू नहीं किया तो 'किलर मशीन' बन जाएगा: Google के पूर्व बॉस की रूह कंपा देने वाली चेतावनी

Eric Schmidt Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति हर दिन बढ़ती ही जा रही है. AI नई-नई टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रांग होता है. इससे न सिर्फ इंसानों के काम बड़े आसानी से हो जा रहे हैं तो वहीं AI की बढ़ती शक्ति से खतरे भी हैं. जिसको लेकर समय समय पर एक्सपर्ट्स चेतावनी भी देते रहते हैं. इसी क्रम में गूगल के पूर्व सीईओ एरिक श्मिट (Eric Schmidt) ने AI को लेकर खतरनाक चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा है कि अगर इस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल न किया गया तो यह किलर AI बनकर इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकती है. श्मिट ने बताया कि AI मॉडल्स में सुरक्षा कमियां हैं जो इन्हें हैक करके गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि उन्होंने AI की संभावनाओं को भी बताया और कहा कि यह तकनीक हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को बदलने की पूरी क्षमता रखती है.

AI मॉडल को 'हैक' किया जा सकता है

श्मिट ने AI के खतरे और सुरक्षा कमियों को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि क्या AI में प्रसार (Proliferation) की समस्या की संभावना है? बिल्कुल. उनका मानना है कि यह टेक्नोलॉजी गलत आदमी के भी हाथों में जा सकती है जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं. Google के पूर्व CEO ने इस बात की ओर इशारा किया कि AI मॉडल चाहे वे क्लोज्ड-सोर्स हों या ओपन-सोर्स, दोनों को हैकर करके उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.

मारना भी सीख सकता है AI

श्मिट ने कहा कि ऐसे प्रमाण हैं कि आप क्लोज्ड या ओपन मॉडल को ले सकते हैं और उनके सुरक्षा उपायों को हटाने के लिए उन्हें हैक कर सकते हैं. ट्रेनिंग के दौरान वे बहुत सी चीजें सीखते हैं. एक बुरा उदाहरण यह होगा कि वे किसी को मारना सीख सकते हैं.

अचूक नहीं है सुरक्षा कवच

श्मिट का यह भी मानना है कि सभी प्रमुख AI कंपनियां अपने मॉडल को खतरनाक सवालों का जवाब देने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय बनाती हैं, जो सही फैसला है. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि ये सुरक्षा कवच पूरी तरह से अचूक नहीं है और इन्हें रिवर्स-इंजीनियर किया जा सकता है.

पर्याप्त नहीं हैं अभी के नियम कानून

श्मिट के मुताबिक AI सिस्टम पर कई तरह के हमले हो सकते हैं जिनमें प्रॉम्प्ट इंजेक्शन और जेलब्रेकिंग सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके हैं. प्रॉम्प्ट इंजेक्शन में हैकर्स यूजर्स के इनपुट या बाहरी डेटा में दुर्भावनापूर्ण निर्देश दे देते हैं. ये छिपे हुए कमांड AI को धोखा देकर गलत काम भी करवा सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट डेटा शेयर करना.

AI के खतरों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की कमी पर चिंता जाहिर करते हुए श्मिट ने कहा कि AI के खतरों को रोकने में मदद के लिए अभी तक कोई अच्छा Non-Proliferation Regime नहीं है. उन्होंने कहा कि अभी के नियम और कानून AI के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

