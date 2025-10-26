Advertisement
बड़े लीडर बनने का सीक्रेट...Google के पूर्व CEO की सलाह; वीकेंड में बस कर लें ये काम, मिलेगी Success!

Google Former CEO Advice: हर कोई चाहता है कि वो अपने करियर में आगे बढ़े और एक दिन बड़ा लीडर बने लेकिन कामयाबी की राह में सबसे जरूरी है खुद को समझना और सुधारना. इसी को लेकर Google के पूर्व CEO एरिक श्मिट ने युवाओं को एक ऐसी सलाह दी है जो उनकी लाइफ और करियर दोनों बदल सकती है. उन्होंने बताया कि वीकेंड सिर्फ आराम करने का नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने का समय होना चाहिए.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:35 AM IST
बड़े लीडर बनने का सीक्रेट...Google के पूर्व CEO की सलाह; वीकेंड में बस कर लें ये काम, मिलेगी Success!

Google Former CEO Advice: Google के पूर्व सीईओ एरिक श्मिट ने ऑफिस में काम करने वाले युवाओं के लिए बड़ी सलाह दे दी है. हाल ही में इंजीनियरों और ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए उन्होंने खास सलाह दी है. उनका कहना है कि सप्ताह के दिनों में खूब मेहनत करें लेकिन वीकेंड में पूरी तरह से स्क्रीन से दूर रहें.  श्मिट के अनुसार वीकेंड में स्क्रीन से दूरी करके लोगों को खुद के लिए कुछ घंटे निकालकर कलम और कागज के साथ बैठना चाहिए.

वीकेंड में फोन से दूरी बनाना है सही
एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि सप्ताह के दौरान आप चाहे जितनी मेहनत कर सकते हैं, जैसे 12 घंटे, 14 घंटे या जो भी हो लेकिन वीकेंड में जब आप घर पर या परिवार के साथ हों तो कुछ घंटे सोचने के लिए निकालें. उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि वीकेंड में फोन बंद कर दें. आप न तो टेक्स्टिंग करें और न ही सोशल मीडिया ही देखें. एरिक श्मिट के अनुसार इस दौरान ऑफिस में काम करने वाले लोगों को पिछले सप्ताह के अपने कार्यों का रिव्यू करना चाहिए और यह लिखना चाहिए कि अगले सप्ताह में आपको क्या करना चाहिए. जिससे जो चीजें आप भूल गए थे उन्हें पूरा किया जा सके.

क्यों जरूरी है यह प्रैक्टिस?
श्मिट के अनुसार आज के युग में जहां ध्यान कठिन होता जा रहा है वहां डिस्कनेक्ट होना और गहराई से सोचना बहुत जरूरी है. उनका मानना है कि यह प्रैक्टिस जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और किसी को भी बदल सकता है. उन्होंने समझाया कि यह एक अच्छा तरीका है जो आपको अगले सप्ताह की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करता है. उदाहरण के लिए ओह, मैं भूल गया कि मुझे वहां सेल की समस्या है, या मैं उस व्यक्ति को कॉल करना भूल गया जैसी चीजें आपको याद आती हैं.

श्मिट ने कहा कि हर वाकेंड में इस तरह से अपने कामों को रिव्यू करना चाहिए साथ ही आगे की प्लानिंग भी नोट भी करना चाहिए. इससे फायदा यह होता है कि लोग छोटी समस्याओं को बड़ा बनने से पहले ही पहचान लेते हैं और जो वास्तव में मायने रखता है उस काम को समय पर पूरा भी करते हैं. श्मिट के शब्दों में चीजों को लिखना यानी स्पष्टता" (writing things down equals clarity) और यही स्पष्टता महान नेताओं को सिर्फ बिजी नहीं बल्कि वास्तव में प्रभावी बनाए रखती है.

ज्यादा काम का मतलब हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं
अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए श्मिट ने बताया कि करियर की शुरुआत में 80 घंटे प्रति सप्ताह काम करने के बजाय उन्होंने पाया कि उनके लिए लगभग 63 घंटे प्रति सप्ताह काम करना ज्यादा सही था. इस एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि काम पर ज्यादा समय बिताने का मतलब हमेशा बेहतर नतीजे नहीं होता है. उन्होंने यह भी कहा कि यह आत्म-चिंतन सिरर्फ सीईओ या बिजनेस लीडर्स के लिए ही नहीं है बल्कि इंजीनियरों से लेकर ऑफिम में काम करने वाले सभी लोगों के लिए है.

