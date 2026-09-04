/अगर आपके पास भी है यह एक स्किल, तो सिलिकॉन वैली की कंपनियां देंगी ₹3 करोड़ से ज्यादा का पैकेज!

सिलिकॉन वैली की टेक दुनिया में इन दिनों एक नया ट्रेंड छाया हुआ है. जहां एक तरफ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए मार्केट थोड़ा सुस्त है, वहीं एक खास जॉब प्रोफाइल ने मार्केट में तहलका मचा रखा है. इस रोल का नाम है Forward-Deployed Engineer.
डेटा एनालिटिक्स कंपनी Palantir के फॉर्मूले से निकला यह जॉब रोल आज सिलिकॉन वैली में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली नौकरी बन चुका है. AI मॉडल्स को बड़ी-बड़ी कंपनियों के असली बिजनेस में सेट करने के लिए अब टेक जायंट्स ऐसे इंजीनियर्स को ढूंढ रहे हैं जो सीधे ग्राउंड पर जाकर क्लाइंट्स के साथ काम कर सकें.
एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस रोल की वैकेंसी में 4,600% से भी ज्यादा का तगड़ा उछाल आया है और इसका पैकेज करोड़ों रुपये तक पहुंच गया है. चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि यह जॉब रोल असल में क्या है और इसमें इतना मोटा पैसा क्यों मिल रहा है.
आमतौर पर नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपने ऑफिस या वर्क-फ्रॉम-होम सेटअप में बैठकर सिर्फ कोडिंग, सॉफ्टवेयर बग्स फिक्स करने और प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं. लेकिन फॉरवर्ड-डिप्लॉयड इंजीनियर्स का सीन बिल्कुल अलग होता है.
यह जॉब आपको सीधे क्लाइंट्स और कंपनियों के बीच ले जाती है. ये इंजीनियर्स कंपनियों के पास खुद जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स और जरूरतों को समझते हैं, उनके पुराने डेटा सिस्टम्स में नए AI टूल्स को फिट करते हैं और बिजनेस की पेचीदा समस्याओं को सॉल्व करते हैं.
Palantir नाम की कंपनी ने सालों पहले इस ऑन-फील्ड मॉडल की शुरुआत की थी. अब जब टेक दिग्गज अपने एडवांस AI मॉडल्स को मार्केट में उतार रहे हैं, तो उन्हें समझ आ रहा है कि क्लाइंट्स को सिर्फ AI देना काफी नहीं है. असली चुनौती उस AI को क्लाइंट के डेली रूटीन काम में सेट करने की है. बस इसी गैप को खत्म करने के लिए फॉरवर्ड-डिप्लॉयड इंजीनियर्स की जबर्दस्त डिमांड हो रही है.
लेबर-मार्केट डेटा फर्म Lightcast की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 की तुलना में 2026 में फॉरवर्ड-डिप्लॉयड इंजीनियर्स की नौकरियों में 4,600% से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं अगर पिछले साल से तुलना करें, तो वैकेंसी में 1,000% (यानी 10 गुना) से ज्यादा की तेजी आई है. यह आंकड़े इसलिए हैरान करने वाले हैं क्योंकि इसी दौरान ओवरऑल टेक जॉब मार्केट में सिर्फ 13% की ही ग्रोथ हुई है.
LinkedIn और Indeed जैसे जॉब प्लेटफॉर्म्स पर भी इस प्रोफाइल के लिए सर्चिंग और पोस्टिंग में भारी उछाल आया है. टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियां अब AI सिस्टम को सिर्फ बनाने पर ध्यान नहीं दे रहीं, बल्कि उसे असली दुनिया में प्रैक्टिकली इस्तेमाल में लाने पर ज्यादा फोकस कर रही हैं.
सैलरी के मामले में यह जॉब प्रोफाइल नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को काफी पीछे छोड़ देती है. Lightcast के डेटा के मुताबिक, एक फॉरवर्ड-डिप्लॉयड इंजीनियर की शुरुआती बेस सैलरी लगभग $188,000 (करीब ₹1.5 करोड़) होती है, जबकि एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज बेस सैलरी $145,000 के आसपास रहती है.
लेकिन कहानी सिर्फ बेस सैलरी तक सीमित नहीं है. Anthropic, OpenAI और Palantir जैसी बड़ी AI कंपनियों में बोनस और कंपनी के शेयर्स (स्टॉक्स) मिलाकर इस रोल का टोटल पैकेज $400,000 (यानी करीब ₹3.3 करोड़) सालाना तक आसानी से पहुंच जाता है.
क्योंकि इन इंजीनियर्स को सीधे क्लाइंट्स के बड़े-बड़े एग्जीक्यूटिव्स और डिसीजन-मेकर्स के साथ काम करना होता है, इसलिए इन्हें एक तरह से किसी स्टार्टअप के CTO (मुख्य तकनीकी अधिकारी) जैसा पावरफुल रोल और आजादी मिलती है.
Palantir का मार्केट कैप आज $400 बिलियन को पार कर चुका है, और इसके पीछे उनके फॉरवर्ड-डिप्लॉयड इंजीनियर्स का ही बड़ा हाथ माना जाता है. यह कंपनी स्मार्ट इंजीनियर्स की छोटी-छोटी टीमों को सीधे सरकारी विभागों, रक्षा मंत्रालयों और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में ऑन-साइट भेजती है.
इस मॉडल की जबर्दस्त कामयाबी को देखकर अब Microsoft, Meta, Google, OpenAI, Anthropic, Nvidia और Scale AI जैसी दिग्गज टेक कंपनियों ने भी अपने यहां फॉरवर्ड-डिप्लॉयड इंजीनियर्स के रोल्स निकालने शुरू कर दिए हैं.
मजेदार बात यह है कि यह ट्रेंड अब सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं रहा. अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट और टेक्निकल आर्किटेक्चर जैसी दूसरी प्रोफाइल्स में भी 'फॉरवर्ड-डिप्लॉयड' मॉडल लागू किया जा रहा है.
अगर आप भी इस फील्ड में एंट्री करने का सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि सिर्फ कोडिंग आने से काम नहीं चलेगा. इसके लिए आपके पास टेक स्किल्स के साथ-साथ तगड़ी बिजनेस सेंस और पीपल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है:
टेक्निकल पकड़: आपको मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, डेटा पाइपलाइन्स, APIs और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉलिड नॉलेज होना चाहिए.
बिजनेस माइंडसेट: आपको यह समझना आना चाहिए कि किसी कंपनी का बिजनेस कैसे चलता है और आपके AI टूल से उनका टाइम कैसे बचेगा या रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा.
कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग: सीधे बड़े क्लाइंट्स और कंपनी के बॉसेज से डील करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रजेंटेशन स्टाइल टॉप-नॉच होना चाहिए.
अगर आप पहले से ही टेक या सॉफ्टवेयर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स में AI को इंटीग्रेट करने के रास्ते ढूंढें. इसके बाद उस AI से बिजनेस को क्या फायदा हुआ (जैसे कितने घंटे बचे या कितना एरर कम हुआ), इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड तैयार करें. यह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको फॉरवर्ड-डिप्लॉयड इंजीनियर बनने की रेस में सबसे आगे कर देगा.