हफ्ते में चार दिन काम और 3 दिन आराम... Nvidia के CEO ने की ऐसी भविष्यवाणी, सुनकर झूम उठेंगे आप
Advertisement
trendingNow12902248
Hindi Newsटेक

हफ्ते में चार दिन काम और 3 दिन आराम... Nvidia के CEO ने की ऐसी भविष्यवाणी, सुनकर झूम उठेंगे आप

एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ जेनसन हुआंग (Jensen Huang) ने कहा है कि आने वाले समय में एआई की वजह से लोगों को चार दिन का वर्क वीक (Four-Day Work Week) मिल सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हफ्ते में चार दिन काम और 3 दिन आराम... Nvidia के CEO ने की ऐसी भविष्यवाणी, सुनकर झूम उठेंगे आप

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पूरी दुनिया में तेजी से अपनाया जा रहा है और इसके असर पर अब बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं. एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ जेनसन हुआंग (Jensen Huang) ने कहा है कि आने वाले समय में एआई की वजह से लोगों को चार दिन का वर्क वीक (Four-Day Work Week) मिल सकता है.

हुआंग ने Fox Business Network के The Claman Countdown शो में कहा कि जिस तरह से पहले औद्योगिक क्रांतियों (Industrial Revolutions) ने हमारे काम करने के तरीके बदले थे, उसी तरह अब एआई और ऑटोमेशन एक नया बदलाव लाने वाले हैं. पहले कामकाजी हफ्ते 7 दिन के हुआ करते थे, फिर 6 दिन पर आए और अब आमतौर पर 5 दिन का शेड्यूल चलता है. उन्होंने कहा – “हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लोगों के सोशल बिहेवियर को बदलता है, और एआई भी ऐसा ही करेगा.”

जीडीपी और प्रोडक्टिविटी में होगा जबरदस्त उछाल
जेनसन हुआंग ने कहा कि एआई और ऑटोमेशन से इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ेगी, जीडीपी में उछाल आएगा और प्रोडक्टिविटी भी काफी बढ़ेगी. इसका मतलब होगा कि कंपनियां कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगी. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह जरूरी नहीं है कि इससे हमारा काम कम हो जाएगा. उनका कहना था – “मुझे लगता है आने वाले समय में हम अभी से भी ज्यादा बिज़ी रहेंगे.”

Add Zee News as a Preferred Source

छोटे वर्क वीक के फायदे पहले भी दिख चुके हैं
दुनिया के कई देशों में शॉर्ट वर्क वीक (Short Work Week) पर पहले से ही प्रयोग हो चुके हैं. ब्रिटेन और नॉर्थ अमेरिका में हुई बड़ी स्टडीज़ में पाया गया कि कर्मचारी सिर्फ 33 से 34 घंटे हफ्ते में काम करके भी वही रिजल्ट दे सकते हैं जो पहले 40 घंटे में आता था. इन स्टडीज़ में प्रोडक्टिविटी करीब 24% तक बढ़ी, बर्नआउट (Burnout) आधा हो गया और कर्मचारियों का नौकरी छोड़ना भी कम हो गया.

नीदरलैंड्स (Netherlands) में तो कई कर्मचारी 32 घंटे का हफ्ता काम करते हैं और ज्यादातर लोग इसी शेड्यूल को बनाए रखना चाहते हैं. इससे यह साफ है कि कम घंटे काम करने से क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बेहतर हो सकती हैं.

एआई और नौकरियों पर असर
जेनसन हुआंग ने इंटरव्यू में माना कि एआई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह टाइम लेने वाले कामों को बहुत जल्दी खत्म कर देता है. इससे कंपनियों को नए आइडियाज़ पर काम करने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा – “कुछ नौकरियां जरूर खत्म होंगी, लेकिन बहुत सारी नई नौकरियां भी पैदा होंगी. एक बात तो तय है कि एआई आने के बाद हर नौकरी बदल जाएगी.”

इसका मतलब है कि एआई इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनके काम करने के तरीके को बदल देगा. हुआंग का कहना है कि एआई की वजह से लाइफ क्वालिटी बेहतर होगी और लोगों के पास नए-नए आइडियाज़ पर काम करने का समय मिलेगा.

कंपनियों के लिए नए मौके
हुआंग ने कहा कि कंपनियों के पास हमेशा आइडियाज़ की कमी नहीं होती, बल्कि उन्हें पूरा करने का समय और संसाधन नहीं मिलते. एआई से यह कमी पूरी होगी. जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतने ही नए आइडियाज़ पर काम करने का मौका मिलेगा. यही वजह है कि आने वाले समय में लोग कम दिन काम करेंगे, लेकिन ज्यादा स्मार्ट तरीके से.

FAQs

Q1. क्या एआई से सच में चार दिन का वर्क वीक संभव है?
जी हां, कई देशों में शॉर्ट वर्क वीक के प्रयोग सफल हुए हैं. एआई और ऑटोमेशन से यह और भी आसान हो सकता है.

Q2. क्या एआई से नौकरियां खत्म हो जाएंगी?
कुछ नौकरियां जरूर खत्म होंगी, लेकिन बहुत सी नई नौकरियां भी पैदा होंगी. हर नौकरी का काम करने का तरीका बदलेगा.

Q3. छोटे वर्क वीक से क्या फायदा होगा?
इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बर्नआउट कम होगा और कर्मचारियों की लाइफ क्वालिटी बेहतर होगी.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

nvidiaFour-Day Work Week

Trending news

कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
undefined
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
;