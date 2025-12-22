भारत का ये गांव... जहां महिलाएं बनाती हैं iPhone! मिलता है Free खाना और रहना; देखकर घबरा गया चीन

Advertisement
बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में Foxconn की नई iPhone असेंबली यूनिट में महज आठ-नौ महीनों के भीतर करीब 30,000 कर्मचारियों की भर्ती की गई है. यह अब तक भारत में किसी भी फैक्ट्री का सबसे तेज विस्तार माना जा रहा है. इस फैक्ट्री की सबसे खास बात यह है कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों में करीब 80 प्रतिशत महिलाएं हैं. इनमें से ज्यादातर महिलाएं 19 से 24 साल की उम्र की हैं और यह उनकी पहली नौकरी है.

 

Dec 22, 2025
ताइवान की दिग्गज कंपनी Foxconn, जो Apple के iPhone बनाती है, उसने भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़ा कदम उठाया है. बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में Foxconn की नई iPhone असेंबली यूनिट में महज आठ-नौ महीनों के भीतर करीब 30,000 कर्मचारियों की भर्ती की गई है. यह अब तक भारत में किसी भी फैक्ट्री का सबसे तेज विस्तार माना जा रहा है. यह कदम Apple की उस रणनीति को दिखाता है, जिसके तहत कंपनी चीन पर निर्भरता कम कर भारत जैसे देशों में सप्लाई चेन मजबूत कर रही है.

महिलाओं के नेतृत्व में चल रही है फैक्ट्री
economictimes की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैक्ट्री की सबसे खास बात यह है कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों में करीब 80 प्रतिशत महिलाएं हैं. इनमें से ज्यादातर महिलाएं 19 से 24 साल की उम्र की हैं और यह उनकी पहली नौकरी है. 300 एकड़ में फैली इस यूनिट को बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नई मिसाल है. कई महिलाएं कर्नाटक के अलावा पड़ोसी राज्यों से यहां काम करने आई हैं.

iPhone 17 Pro Max का भी हो रहा है उत्पादन
सूत्रों के मुताबिक, इस फैक्ट्री में अप्रैल-मई से iPhone 16 का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हुआ था और अब यहां लेटेस्ट iPhone 17 Pro Max का निर्माण भी किया जा रहा है. फैक्ट्री में बनने वाले iPhone में से 80 प्रतिशत से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया जा रहा है. आने वाले साल में जब यह यूनिट पूरी क्षमता पर पहुंचेगी, तब यहां करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.

मिनी टाउनशिप में बदलेगी फैक्ट्री
Foxconn की योजना इस फैक्ट्री को एक मिनी टाउनशिप में बदलने की है. परिसर के भीतर ही रिहायशी सुविधाएं, मेडिकल सेंटर, स्कूल और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. फिलहाल महिलाओं के रहने के लिए छह बड़े डॉरमेट्री बनाए गए हैं, जिनमें से कई पहले से चालू हैं और बाकी पर काम जारी है. यह एक ही जगह पर महिलाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार केंद्र बन सकता है.

बेहतर सैलरी और सुविधाएं
इस यूनिट में काम करने वाली महिलाओं को मुफ्त रहने की सुविधा और सस्ता भोजन दिया जा रहा है. औसतन सैलरी करीब 18,000 रुपये प्रति माह है, जो ब्लू-कॉलर जॉब्स में महिलाओं के लिए काफी बेहतर मानी जाती है. Foxconn इस प्रोजेक्ट में करीब 20,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है. 2.5 लाख वर्ग फुट के प्रोडक्शन फ्लोर के साथ यह फैक्ट्री देश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में शामिल होगी.

ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की मजबूत भूमिका
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह फैक्ट्री भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और PLI स्कीम की बड़ी सफलता है. Apple ने 2021 में PLI स्कीम के बाद भारत में iPhone प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया है. आज सभी iPhone मॉडल भारत में ही शुरुआत से बनाए जा रहे हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं. Apple की सप्लाई चेन अब भारत में करीब 45 कंपनियों तक फैल चुकी है.

ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस
Apple और Foxconn मिलकर कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर भी खास ध्यान दे रहे हैं. ज्यादातर महिलाएं हाई स्कूल या पॉलिटेक्निक पास हैं. भर्ती के बाद उन्हें छह हफ्ते की ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद उन्हें iPhone प्रोडक्शन लाइन में शामिल किया जाता है. इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ रहा है, बल्कि भारत में टेक्निकल स्किल्स भी मजबूत हो रही हैं.

