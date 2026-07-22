/सितंबर से बंद हो जाएंगे बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, इस देश ने आनन-फानन में उठाया ये कदम

आज के डिजिटल दौर में छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का चस्का एक बड़ी समस्या बन चुका है. लेकिन अब इस पर लगाम कसने के लिए एक बड़े देश की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. फ्रांस यूरोपीय संघ का ऐसा पहला देश बनने जा रहा है, जहां 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी. राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने इस कानून पर संसद की मुहर लगने के बाद बड़ा ऐलान किया है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह नियम कब से लागू होगा और इसका असर कैसे पड़ेगा.
फ्रांस की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को अंतिम मंजूरी दे दी है. संसद के निचले सदन (National Assembly) में इस प्रस्ताव के पक्ष में 279 और विरोध में 81 वोट पड़े. राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सितंबर में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही यह बैन लागू कर दिया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना है.
यह कानून दो अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा. पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा, जिसके बाद 15 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी नया सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना पाएंगे. इसके बाद दूसरा चरण लागू होगा, जिसके तहत 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के मौजूदा अकाउंट्स को जनवरी 2027 तक पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा.
डिजिटल मामलों की मंत्री एने ले हेनैनफ के अनुसार, इस कानून को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसी सोशल मीडिया कंपनियों की होगी. लागू होने के पहले चार महीनों में फ्रांस के हर नागरिक को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए अपनी उम्र का सत्यापन (Age Verification) करना होगा. 15 साल से छोटे बच्चों के पाए जाने वाले सभी अकाउंट्स को तुरंत बंद कर दिया जाएगा.
फ्रांस सरकार केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रह रही है. नए शैक्षणिक सत्र से हाई स्कूलों में छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की योजना है. फ्रांस की पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे ऐप्स का किशोरों और खासकर लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है. यही वजह है कि सरकार स्कूलों में फोन के इस्तेमाल को पूरी तरह नियंत्रित करना चाहती है.
फ्रांस से पहले ऑस्ट्रेलिया भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने का कड़ा कानून बना चुका है. इसके अलावा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी बच्चों को धीरे-धीरे और चरणों में सोशल मीडिया से जोड़ने की वकालत की है. इसके लिए यूरोपीय संघ में एक खास एज वेरिफिकेशन ऐप की टेस्टिंग भी की जा रही है, ताकि बच्चों का पर्सनल डेटा सुरक्षित रहे और वे सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचे रहें.