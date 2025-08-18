Free गिफ्ट के नाम पर हो रही धोखाधड़ी, अब स्कैमर्स ने खोज निकाला नया तरीका

क्या कभी आपको कोई ऐसा पैकेज गिफ्ट मिला है, जो आपने कभी ऑर्डर ही नहीं किया. अगर आपका जवाब हां है तो सतर्क हो जाएं. क्योंकिे ये स्कैम का नया तरीका है, जिसके बारे में हाल ही में FBI ने अलर्ट किया है. इसे ब्रशिंग स्कैम का एक नया तरीका माना जा रहा है. इसमें ठग आपको एक पैकेट गिफ्ट के तौर पर भेजते हैं. इसमें एक QR कोड छिपाया गया होता है और इसमें सेंडर की पहचान भी छिपी रहती है. ऐसे में अक्सर लोग बिना पैकेज की कोई जांच किए खोलने लगते हैं. इस दौरान जैसे ही आप पैक में दिए गए QR कोड को स्कैन करते हैं, तुरंत स्कैमर्स के बिछाए जाल में फंस जाते हैं.

पर्सनल डिटेल्स मांग रहे स्कैमर्स

इस QR कोड में या तो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जा सकती है या फिर आपके फोन में मैलवेयर डाउनलोड हो सकता है, जिससे आपकी सारी डिटेल्स स्कैमर्स के पास लीक हो सकती हैं. FBI ने बताया है कि फिलहाल इस स्कैम के ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक रहने का जरूरत है. चलिए जानते हैं कि इससे कैसे बचा जाए.

Airtel Down: एयरटेल सर्विस हुई ठप, कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने में आई समस्या

क्या है QR कोड ब्रशिंग स्कैम

इसे ब्रशिंग स्कैम का नया वर्जन कह सकते हैं. इसके पैक पर एक QR कोड दिया जाता है. FBI ने बताया कि स्कैमर्स सबसे पहले आपको एक गिफ्ट पैक भेजते हैं, जिसमें सेंडर की कोई जानकारी नहीं होती. इसे लेकर के लिए बेताब लोगों को QR कोड स्कैन करना पड़ता है. इसके बाद स्कैमर्स आपसे बैंकिंग या पर्सनल डिटेल्स लेने के लिए कई मैलवेयर प्रोसेस कराते हैं.

अब दुनियाभर में होगी मेड इन इंडिया लैपटॉप की गूंज! Samsung ने शुरू की तैयारी

कैसे रहें सुरक्षित

1. अगर आपको कोई अनचाहा पैक मिला है और इस पर सेंडर की कोई जानकारी नहीं है तो इसे खोलने से पहले ठीक से जांचे. इसके अलावा किसी भी QR कोड को स्कैन न करें. किसी भी संदिग्ध वेबसाइट या ऐप पर विजिट न करें.

2. FBI ने इस स्कैम को लेकर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट जारी की है. उन्होंने अपनी जनता से कहा है कि इस तरह का कोई भी पैकेज मिलने पर IC3.gov पर रिपोर्ट करें. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को DOJ Elder Justice Hotline (1-833-FRAUD-11) पर मदद लेने की सलाह दी है.

3. FBI ने नागरिकों से अपनी ID और बैंक अकाउंट के पासवर्ड बदलने का भी आग्रह किया है.