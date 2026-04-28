क्या सरकार सच में बांट रही है Free Laptop? व्हाट्सएप पर भूलकर भी GenZ न करें ये काम, लुट जाएगा सबकुछ

इन दिनों WhatsApp पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार “National Student Laptop Scheme 2026” के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है. यह ऑफर सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. PIB Fact Check ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है और लोगों को इससे सावधान रहने की चेतावनी दी है.

क्या दावा किया जा रहा है?

वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि छात्र एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर मुफ्त लैपटॉप के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें एक लिंक दिया जाता है, जिस पर क्लिक करके यूजर्स से नाम, मोबाइल नंबर और कभी-कभी बैंक डिटेल्स तक मांगी जाती हैं. लेकिन PIB Fact Check के अनुसार, सरकार ने ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं की है. यानी यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है और लोगों को धोखा देने के लिए फैलाया जा रहा है.

कैसे काम करता है ये स्कैम?

यह स्कैम बहुत चालाकी से तैयार किया जाता है. सबसे पहले इसे WhatsApp पर बड़े स्तर पर फैलाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें. मैसेज को ऐसा बनाया जाता है कि वह सरकारी योजना जैसा लगे- जैसे “Government Scheme” या “Official Registration Portal” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. जब कोई यूजर लिंक पर क्लिक करता है, तो वह एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंचता है जो दिखने में बिल्कुल असली सरकारी फॉर्म जैसी लगती है. यहां उससे पर्सनल जानकारी मांगी जाती है.

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कुछ मामलों में यूजर्स से “प्रोसेसिंग फीस” के नाम पर पैसे भी मांगे जाते हैं या फिर OTP शेयर करने को कहा जाता है. जैसे ही यूजर यह जानकारी देता है, स्कैमर्स उसके बैंक अकाउंट या पहचान का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.

अधिकारियों ने क्या कहा?

PIB Fact Check ने साफ कहा है कि “National Student Laptop Scheme 2026” नाम की कोई भी सरकारी योजना मौजूद नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह के मैसेज का मकसद लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी चुराना होता है. सरकारी एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जांचे-परखे ऐसे मैसेज पर भरोसा न करें और न ही इन्हें आगे फॉरवर्ड करें.

कैसे रहें सुरक्षित?

आज के डिजिटल दौर में सतर्क रहना बहुत जरूरी है. अगर आपको किसी सरकारी योजना से जुड़ा मैसेज मिलता है, तो उसे तुरंत सच मानने के बजाय उसकी जांच जरूर करें. हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या भरोसेमंद स्रोत से ही जानकारी कन्फर्म करें. किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और कभी भी अपनी पर्सनल जानकारी, बैंक डिटेल्स या OTP किसी के साथ शेयर न करें. अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है, तो आप उसे PIB Fact Check को WhatsApp या ईमेल के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं और तुरंत डिलीट कर दें ताकि यह और लोगों तक न फैले.

छोटी गलती, बड़ा नुकसान

ऐसे स्कैम देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनसे बड़ा नुकसान हो सकता है. एक क्लिक से आपकी पर्सनल जानकारी गलत हाथों में जा सकती है और बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है. इसलिए अगली बार जब भी “फ्री लैपटॉप” या किसी बड़े ऑफर का मैसेज आए, तो पहले सोचें, जांचें और फिर ही कोई कदम उठाएं.