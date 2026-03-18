FREE Netflix, साथ में 3 महीने तक जितना चाहें उतना चलाएं 5G! Airtel ने लॉन्च किया अब तक का सबसे तगड़ा रिचार्ज Plan

Airtel अपने यूजर्स के लिए लगातार नए और वैल्यू-फॉर-मनी प्लान ला रही है. इसी कड़ी में कंपनी का ₹1,798 वाला प्रीपेड प्लान काफी चर्चा में है, क्योंकि इसमें लगभग 84 दिनों तक कई शानदार फायदे मिलते हैं. यह प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं- जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग या वर्क फ्रॉम होम.

84 दिनों तक हर दिन 3GB डेटा

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें हर दिन 3GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. यानी 84 दिनों में आपको कुल मिलाकर काफी बड़ा डेटा पैकेज मिल जाता है. अगर आप रोजाना वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं या ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, तो यह डेटा आपके लिए काफी है. हालांकि, अगर आप रोज का डेटा लिमिट खत्म कर देते हैं, तो इंटरनेट स्पीड घटकर 64 kbps हो जाती है. इसका मतलब है कि इंटरनेट बंद नहीं होता, लेकिन थोड़ा स्लो हो जाता है.

कॉलिंग और SMS की सुविधा

इस प्लान में पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी गई है. चाहे आप किसी भी नेटवर्क पर कॉल करें, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता. इसके साथ ही हर दिन 100 SMS भी फ्री मिलते हैं. यह फीचर उन यूजर्स के लिए काम का है जो अभी भी मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, खासकर बैंकिंग या OTP जैसी जरूरतों के लिए.

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फ्री Netflix और Adobe का फायदा

इस प्लान का सबसे आकर्षक हिस्सा है Netflix का फ्री सब्सक्रिप्शन. आपको पूरे 84 दिनों तक Netflix Basic प्लान मिलता है, जिससे आप बिना अलग से पैसे दिए फिल्में और वेब सीरीज देख सकते हैं. इसके अलावा, कंपनी एक साल के लिए Adobe Express Premium भी दे रही है, जिसकी कीमत आमतौर पर करीब ₹4,000 होती है. अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट, डिजाइन या फोटो एडिटिंग करते हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ा बोनस है.

अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा

अगर आपके इलाके में Airtel की 5G सर्विस उपलब्ध है, तो इस प्लान के साथ आपको अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलता है. इसका मतलब है कि आप तेज स्पीड में डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग और गेमिंग कर सकते हैं, बिना डेटा लिमिट की चिंता किए. यह फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो हाई-स्पीड इंटरनेट चाहते हैं.

छोटे-छोटे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स

Airtel इस प्लान के साथ कुछ छोटे लेकिन काम के फायदे भी देता है. इसमें 30 दिनों के लिए फ्री Hello Tunes शामिल है, जिससे आप अपनी कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं. आप इसे Airtel Thanks ऐप या वेबसाइट के जरिए आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं. ये छोटे फीचर्स यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं.