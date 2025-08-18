Free Netflix, ZEE5, Hotstar, SonyLIV! इस Trick से हर महीने बचेंगे 60% पैसा, जानिए पूरी स्कीम

OTT hack 2025: आजकल हर घर में OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आम हो गया है. लोग टीवी से ज्यादा मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर फिल्में, वेब सीरीज और लाइव स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं. लेकिन 2025 में बढ़ती हुई सब्सक्रिप्शन फीस ने परिवारों की जेब पर बोझ डाल दिया है. अगर कोई व्यक्ति 5–6 बड़े OTT प्लेटफॉर्म जैसे Netflix, Amazon Prime, JioHotstar, SonyLIV और Zee5 लेता है तो उसकी सालाना लागत करीब ₹13,000–₹15,000 यानी हर महीने ₹1,200 से ज्यादा हो जाती है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्मार्ट ट्रिक से इन खर्चों को 60% तक घटाया जा सकता है? और वह भी बिना 4K क्वालिटी, मल्टीपल स्क्रीन और फैमिली शेयरिंग से समझौता किए. इसका जवाब है- Broadband + OTT Bundle Plans.

कैसे काम करता है यह OTT Hack?

Jio, Airtel और Tata Play जैसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अब फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान्स में प्रीमियम OTT सब्सक्रिप्शन फ्री में शामिल कर रहे हैं. यानी अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर पैसे खर्च करने के बजाय एक ही ब्रॉडबैंड प्लान से आपको इंटरनेट + OTT + TV चैनल्स सब मिल जाते हैं.

अगस्त 2025 के सबसे सस्ते प्लान्स

JioFiber / Jio AirFiber (₹599/महीना)

• 30 Mbps स्पीड, 3.3TB डेटा

• 11 OTT ऐप्स (JioHotstar, SonyLIV, Zee5, Lionsgate Play, ALTBalaji आदि)

• 800+ TV चैनल्स

Airtel Xstream Fiber (₹599/महीना)

• 30 Mbps स्पीड, अनलिमिटेड डेटा

• 22+ OTT ऐप्स (ZEE5, Hotstar, SonyLIV, Hoichoi, Eros Now आदि)

• 350+ HD चैनल्स + Google One क्लाउड

Tata Play Fiber (₹850–₹900/महीना)

• 100 Mbps स्पीड, अनलिमिटेड डेटा

• 4–6 कस्टम OTT ऐप्स (Netflix, Prime, Hotstar, SonyLIV आदि)

• 200+ TV चैनल्स

इसके फायदे

• एक ही बिल में Wi-Fi + OTT + TV

• अलग-अलग लॉगिन और रीचार्ज की झंझट नहीं

• परिवार के कई लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं

• सालाना ₹6,000–₹10,000 तक की बचत

ध्यान देने वाली बातें

• सस्ते प्लान्स में Netflix और Prime Video हमेशा शामिल नहीं होते.

• OTT लिस्ट समय-समय पर बदल सकती है.

• ₹599 वाले बेसिक प्लान्स की स्पीड 30 Mbps तक सीमित होती है, जो छोटे परिवारों के लिए ठीक है.

• कुछ OTT ऐप्स सीधे लॉगिन होते हैं, जबकि कुछ सिर्फ ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर की ऐप से ही चलते हैं.

Bottom Line

अगर आप बढ़ते हुए OTT खर्चों से परेशान हैं, तो किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने से पहले ब्रॉडबैंड बंडल प्लान चेक करें. Jio, Airtel और Tata Play जैसी कंपनियां OTT + Internet + TV का पैकेज आधी कीमत में देती हैं. यानी अब binge-watching करना न सिर्फ आसान बल्कि सस्ता भी है.

FAQs

Q1. क्या ब्रॉडबैंड बंडल में सभी OTT ऐप्स मिलते हैं?

नहीं, Netflix और Prime जैसे बड़े ऐप्स कई बार सिर्फ महंगे प्लान्स में शामिल होते हैं.

Q2. क्या OTT बंडल से वाकई पैसे बचते हैं?

हां, अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने पर ₹1,200+ महीने का खर्च होता है, जबकि बंडल ₹599 से शुरू हो जाते हैं.

Q3. क्या बंडल OTT ऐप्स को फैमिली में शेयर किया जा सकता है?

हाँ, ज्यादातर ऐप्स फैमिली शेयरिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ प्रोवाइडर की ऐप पर ही चलते हैं.