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Hindi NewsटेकFREE या धोखा? बिना ₹1 लिए भी घर की सफाई कर रही हैं ये कंपनियां, लेकिन बदले में जो चुरा रही हैं वो होश उड़ा देगा!

FREE या धोखा? बिना ₹1 लिए भी घर की सफाई कर रही हैं ये कंपनियां, लेकिन बदले में जो चुरा रही हैं वो होश उड़ा देगा!

Free Home Cleaning Offer: आज के समय में फ्दौर में Free सर्विस का नाम सुनते ही लोग तुरंत खुश हो जाते हैं, लेकिन कई बार इसके पीछे खास मकसद होता है. AI और रोबोट के दौर में टेक कंपनियां अब लोगों को फ्री वाला ऑफर दे रही हैं. बदले में ये कंपनियां आपके घर के अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हैं, जिससे...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 29, 2026, 12:19 PM IST
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FREE या धोखा? बिना ₹1 लिए भी घर की सफाई कर रही हैं ये कंपनियां, लेकिन बदले में जो चुरा रही हैं वो होश उड़ा देगा!

Free Home Cleaning Offer: Free... Free... Free... अगर कोई आपसे कहे कि वह आपके घर आकर फ्री में साफ-सफाई कर दे, खाना बना दे या फिर रिपेयरिंग का काम कर दे, तो शायद आप बहुत खुश होकर हां बोल दें. लेकिन अगर ऐसा ऑफर आपको मिले, तो जरा सावधान हो जाइए! फ्री काम या साफ-सफाई का लालच आपको कहीं मुसीबत में न डाल दे. इन दिनों अमेरिका से लेकर भारत तक ऐसे ही ऑफर की गूंज है. लेकिन यह कोई सेवा नहीं, बल्कि सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है. टेक स्टार्टअप्स अब एक ऐसा बिजनेस मॉडल ला रहे हैं जहां सर्विस तो फ्री रहेगी, लेकिन उसकी असली कीमत आपका पर्सनल डेटा होगा.

घर की फ्री सफाई के पीछे का खेल

न्यूयॉर्क का एक नया टेक स्टार्टअप Shift ने अपने नए काम के ऑफर की घोषणा की है. Shift कंपनी का मॉडल बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला है. न्यूयॉर्क के लोग अपने अपार्टमेंट की फ्री सफाई के लिए बुकिंग कर सकते हैं. इसके बाद कंपनी का एक कर्मचारी आपके घर आएगा और घर की सफाई करेगा. लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि सफाई करने वाला कर्मचारी एक खास रिकॉर्डिंग डिवाइस पहने होगा. जब तक कर्मचारी घर की सफाई करेगा, आपके घर के हिस्सों, सामानों और काम करने के तरीकों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहेगी.

कंपनी का कहना है कि इस फुटेज का इस्तेमाल फिजिकल AI और रोबोट्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा, इसकी सहायता से रोबोट्स यह सीखेंगे कि कैसे इंसान रोजमर्रा के काम करते हैं. कंपनी का दावा यह है कि वीडियो में दिखने वाली आपकी पर्सनल जानकारियों को छिपा दिया जाएगा. कंपनी के अनुसार रोबोटिक्स को इस डेटा पर तैयार किया जा रहा है कि लोग रोज के काम कैसे करते हैं. उस रिकॉर्डिंग की कीमत से ही इस फ्री सर्विस का खर्च निकल रहा है.

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भारत भी इस रेस में शामिल

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह ऑफर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है. भारत में भी घरेलू सर्विस जैसे सफाई, खाना बनाना, लॉन्ड्री देने वाला एक स्टार्टअप Pronto भी इसी रास्ते पर चला. जिसको लेकर हाल ही में बेंगलुरु में बड़ा विवाद हो गया. लोगों ने प्राइवेसी को लेकर चिंता जाहिर की, और विरोध किया. 

प्राइवेसी और सुरक्षा पर बड़े सवाल

रोबोट बनाने वाली कंपनियों के लिए हमारे घरों का डेटा बहुत ही कीमती होता है. बर्तन धोना, कपड़े प्रेस करना, किचन संभालना इन सब वीडियो से रोबोट यह सीखते हैं कि इंसानी माहौल में कैसे काम करना है. लेकिन इसके खतरे बहुत बड़े हैं-

(ये भी पढे़ंः क्या AI छीन रहा है आपकी प्राइवेसी? जानिए बड़ा खतरा)

घर के अंदर की जासूसी

सोशल मीडिया या इंटरनेट डेटा के उलट, ये वीडियो आपके बेडरूम, लिविंग रूम और बच्चों की प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकते हैं. आपके रहने का तरीका, आपकी कीमती चीजें और आपकी आदतें सब रिकॉर्ड हो रही हैं.

भारत में नवंबर 2025 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP नियम लागू हो चुके हैं. इसके बाद भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, चिंता बढ़ा रहे हैं. हालांकि कंपनियां दावा कर रही हैं कि वे नियमों का पालन कर रही हैं, लेकिन यूजर्स को इसकी पूरी भनक तक नहीं है.

(ये भी पढ़ेंः boAt ने लॉन्च की भारत की पहली Type-C चार्जर वाली धांसू स्मार्टवॉच! जानिए कीमत)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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