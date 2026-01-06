Advertisement
Free में मिलेगा YouTube Premium जैसा मजा! Jio ने कर दिया जुगाड़, Airtel वालों को भी मिलेगा फायदा

Free में मिलेगा YouTube Premium जैसा मजा! Jio ने कर दिया जुगाड़, Airtel वालों को भी मिलेगा फायदा

Youtube Premium Free With Jio: अगर आप फ्री में YouTube Premium में मिलने वाले फीचर्स का उपयोग करना चाहते हैं, तो यह खबरे आपके लिए हैं. इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. अभी आप अपने यूट्यूब को JioSphere ऐप का इस्तेमाल करते हुए प्रीम‍ियम बना सकते हैं. इस ब्राउजर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें विज्ञापन अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं. साथ ही इस ब्राउजर में आपको बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:29 AM IST
Free में मिलेगा YouTube Premium जैसा मजा! Jio ने कर दिया जुगाड़, Airtel वालों को भी मिलेगा फायदा

Youtube Premium Free With Jio: आज के समय में YouTube लगभग हर मोबाइल यूजर की जरूरत बन चुका है. कोई इसमें गाने सुनता है, तो कोई फिल्म के सीन देखता है और कोई पढ़ाई या न्यूज के लिए YouTube का इस्तेमाल करता है. लेकिन वीडियो के बीच-बीच में आने वाले विज्ञापन से लोग काफी परेशान रहते हैं. हालांकि, Youtube ने यूजर्स को इस परेशानी का हल दिया है. लेकिन उसके लिए आपको पैसे खर्च कर के YouTube की पेड सर्विस (Premium) लेनी होती है. अब अगर मैं कहूं कि आप एक भी रुपया खर्च किए बिना YouTube Premium में मिलने वाले फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? कई लोगों को यह संभव नहीं लग रहा होगा, तो मैं आपको बता रहा कि आप इसको कैसे संभव कर सकते हैं. आप यूट्यूब को JioSphere ऐप का इस्तेमाल करते हुए प्रीम‍ियम बना सकते हैं. इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. 

क्या है JioSphere ब्राउजर?
आपको बता दे कि JioSphere एक वेब ब्राउजर है, ठीक वैसे ही जैसे Chrome या Firefox होते हैं. इसके जरिए आप दूसरे वेब ब्राउजर की तरह इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. इसे रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है. इस ब्राउजर को जियो ने खास भारत के यूजर्स को ध्यान में रख कर बनाया है. यह ब्राउजर Android फोन में आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है. इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो वीडियो देखने वालों के लिए काफी फायदेमंद हैं. इसके फीचर्स का इस्तेमाल करके आप Youtube Premium का मजा ले सकते हैं. 

JioSphere ब्राउजर के फीचर
इस ब्राउजर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें विज्ञापन अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं. अगर आप YouTube को इस ब्राउजर में यूज करते हैं, तो वीडियो के बीच आने वाले ऐड नहीं दिखते. यह आपको YouTube Premium जैसा अनुभव देता है. इसमें मिलने वाला AdBlock फीचर YouTube के ऐड्स को हटा देता है. इसके साथ आपको इस ब्राउजर में बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन मिल जाता है. इसमें आप फोन की स्क्रीन बंद होने पर भी वीडियो या म्यूज़िक चला सकते हैं. आपको बता दें कि यह फीचर्स आपको यूट्यूब के पेड वर्जन में मिलते हैं. इस फीचर के लिए आपको Jio सिम रखने की या किसी विशेष प्लान को रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है. इसके यूज करने के लिए बस आपके पास मोबाइल डेटा या वाई-फाई होना चाहिए.

कैसे इस्तेमाल करें ये ब्राउजर?
अगर आपको भी JioSphere ब्राउजर अपने फोन में इस्तेमाल करना है, तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर से इस ब्राउजर को डाउनलोड करें. इसके बाद आपके सामने कुछ परमिशन के बाद ऐप का इंटरफेस दिखाई देगा. यहां होम पेज पर ही आपको सबसे उपर हरे रंग में AD का ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक कर आप AdBlock Plus के ऑप्शन को ऑन कर दें. अब आप बिना विज्ञापन के यूट्यूब वीडियो और यूट्यूब म्यूजिक का मजा ले सकते हैं. 

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं.

Free YouTube Premium SubscriptionJioSphereJio YouTube Premium

