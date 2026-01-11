डायबिटीज मरीजों की मौज! न दर्द-न खून... अब सिर्फ सांसों से चलेगा शुगर का पता, जानें इस 'जादुई' डिवाइस के बारे में

Sugar Test Device: डायबिटीज या शुगर के मरीजों के लिए हर दिन शुगर लेवल चेक करना किसी सजा से कम नहीं होता है. बार-बार उंगली में सुई चुभाना और दर्द का सामना करने जैसी परेशानी से अब छुटकारा मिल सकता है. टेक एक्सपर्ट एक ऐसे जादुई सेंसर को तैयार करने पर काम कर रहे हैं जो बिना एक बूंद भी खून निकाले बिना आपका ब्लड शुगर लेवल बता देगा. आखिर क्या है यह नई टेक्नोलॉजी और यह कैसे सुई और दर्द के झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? आइए जानते हैं...

Apple वॉच के फीचर को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है.अब इसी ऐप्पल वॉच में नया फीचर कंपनी लाने की प्लानिंग में है. इस नई मेडिकल टेक्नोलॉजी का इंसानों पर ट्रायल भी शुरू हो गया है जो Apple के मिशन को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

सांसों से खुलेगा सेहत का राज

आमतौर पर शुगर लेवल को जानने के लिए उंगली में सुई चुभाकर खून निकाला जाता है जिससे बहुत से लोग डरते हैं. लेकिन अब Isaac नाम का एक नया डिवाइस सामने आया है जो खून के बजाय आपकी सांस यानी Breath के जरिए ग्लूकोज लेवल का पता लगाता है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक जब शरीर में शुगर लेवल में बदलाव आता है तो सांस में एसिटोन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मात्रा भी बदल जाती है. Isaac इसी बदलाव की पहचान कर लेता है.

क्लिनिकल ट्रायल हुआ शुरू

अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में इस स्पेशल डिवाइस का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो गया है. रिसर्चर्स इसकी तुलना अभी यूज होने वाले ब्लड-ग्लूकोज मॉनिटर से कर रहे हैं.

अब जानिए कैसे होगा टेस्ट?

शुगर लेवल को टेस्ट करने के लिए यूजर को बर डिवाइस के पास अपनी सांस छोड़नी होगी और कुछ ही सेकंड में रिजल्ट मिल जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले साल तक इस टेक्नोलॉडी को अमेरिकी रेगुलेटर FDA से मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

Apple Watch के लिए क्या हैं इसके मायने?

हालांकि अभी यह डिवाइस एक पेंडेंट के आकार का है लेकिन ऐपल के इंजीनियर बड़े सेंसर्स को छोटा करके घड़ी में फिट करने में माहिर है. अगर Isaac जैसी टेक्नोलॉजी को मंजूरी मिल जाता ही तो ऐपल इसे और छोटा करके अपनी वॉच में फिट कर सकता है. पूरी दुनिया में 10 प्रतिशत से ज्यादा व्यक्ति डायबिटीज के पेशेंट हैं. लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को अपनी ही बीमारी के बारे में पता नहीं है. अगर ऐपल वॉच में यह सेंसर आता है तो यह हेल्थ टेक की दुनिया में बड़ा आविष्कार साबित हो सकता है.

