Fridge Blast: बम की तरह फट सकता है फ्रिज, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Fridge Safety Tips: हाल ही में मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने लोगों को चौंका दिया. 14 साल के एक बच्चे ने जैसे ही घर में फ्रिज का दरवाजा खोला, एक बेहद जोरदार धमाका हुआ और उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया. डॉक्टर ने बताया कि उसके चेहरे की 108 हड्डियां क्रैक हो चुकी थीं. यह कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले मार्च 2025 में राजस्थान के सिरोही में भी फ्रिज कंप्रेसर में ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हो गई थी. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर शशिकांत उपाध्याय ने इस खतरे के कारण और बचाव के तरीके बताए हैं.

फ्रिज में ब्लास्ट क्यों होता है?

एक्सपर्ट शशिकांत उपाध्याय के मुताबिक, ज्यादातर घटना में ब्लास्ट के पीछे फ्रिज का पिछला हिस्सा यानी कि कंप्रेसर होता है. फ्रिज में कूलिंग के लिए आइसोब्यूटेन (R-600a) जैसी ज्वलनशील गैस (Flammable Gas) का इस्तेमाल होता है. यह गैस लीक होकर बंद कमरे में जमा हो जाए तो दरवाजा खोलने पर बने छोटे से स्पार्क या बिजली के कॉन्टैक्ट में आने पर बड़ा विस्फोट हो सकता है.

लगातार इस्तेमाल या फ्रीजर में जरूरत से ज्यादा बर्फ जमने से कंप्रेसर को गैस फ्लो करने में मुश्किल होती है. इससे फ्रिज का पिछला हिस्सा ओवरहीट होता है, अंदर दबाव बढ़ता है और ब्लास्ट की स्थिति बन सकती है. 15 साल या उससे ज्यादा पुराने फ्रिज में वायरिंग, कंप्रेसर और गैस कंट्रोल सिस्टम कमजोर हो जाते हैं, जिससे खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Samsung का ट्रिपल फोल्ड फोन जल्द करेगा मार्केट में एंट्री! स्मार्टफोन कंपनियों की नींद उड़ाने को तैयार

हादसों से बचने के लिए क्या करें?

फ्रिज को सुरक्षित रखने और हादसों से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बहुत जरूरी है. सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज के पीछे और किनारों पर वेंटिलेशन स्पेस कम से कम 6 इंच हो, ताकि गर्मी आसानी से बाहर निकल सके. इसके साथ ही रेफ्रिजरेटर का तापमान 2°C से 5°C और फ्रीजर का तापमान -15°C से -18°C के बीच ही रखें क्योंकि बहुत कम तापमान सेट करने से सिस्टम पर ओवरलोड बढ़ जाता है.

फ्रिज का रखरखाव कैसे करें?

आपको कॉइल्स और वेंटिलेशन फैन को डस्ट प्रूफ रखना चाहिए. जहां तक सर्विसिंग की बात है, तो फ्रिज की जांच साल में एक बार जरूर करानी चाहिए. अगर आपको कुछ गड़बड़ी लगे जैसे कि कंप्रेसर का बहुत जल्दी गर्म होना, उसमें से जलने जैसी बंदबू आना, तेज आवाज आना या दरवाजे पर करंट लगना, तो तुरंत सर्विसिंग करवानी चाहिए. इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपने फ्रिज की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं और ब्लास्ट जैसे बड़े खतरों से भी बच सकते हैं.

यह भी पढ़ें: घर बैठे बनवाएं राशन कार्ड, नहीं लगेंगे दफ्तर के चक्कर, इस सरकारी ऐप से मिनटों में काम पूरा