फ्रिज चल रहा है, लाइट भी जल रही है लेकिन नहीं हो रही कूलिंग? मैकेनिक बुलाने से पहले जरूर करें ये 5 काम

How to Fix Refrigerator Cooling: मई-जून की भीषण गर्मी में फ्रिज हर घर की जरूरत बन गया है. ठंडा पानी चाहिए हो या फिर खाना को खराब होने से बचाना हो, फ्रिज काम आता है. भीषण गर्मी के इस मौसम में अगर घर का फ्रिज धोखा दे जाए, तो समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है. कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा होता है, अंदर की लाइट भी जल रही होती है, लेकिन कूलिंग नहीं होती है. ऐसे में ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे सीधे मैकेनिक को बुला लेते हैं, जो एक छोटी सी गड़बड़ी के लिए भी हजारों रुपये का चूना लगा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समस्या को आप बिना एक भी रुपया खर्च किए खुद घर पर ठीक कर सकते हैं? आइए जानते हैं वो जादुई ट्रिक्स, जिससे आपका फ्रिज मिनटों में फिर से कूलिंग करने लगेगा.

कंडेंसर कॉइल्स की सफाई है जरूरी

ज्यादातर लोग फ्रिज को अक्सर घर के किसी कोने वाले हिस्से पर रखते हैं. इससे सफाई समय-समय पर नहीं हो पाती है. जिससे फ्रिज के पीछे या निचले हिस्से में लगी कंडेंसर कॉइल्स पर धूल और गंदगी जमा हो जाती है. इससे फ्रिज की गर्मी सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाती, जिससे उसकी कूलिंग पॉवर कम हो जाती है. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने के लिए साल में कम से कम दो बार ब्रश या वैक्यूम क्लीनर की सहायता से इन कॉइल्स की सफाई करना चाहिए.

कहीं रबर तो नहीं हो गया ढीला

कई बार होता है कि समय के साथ फ्रिज के गेट पर लगी रबर की सील यानी डोर गैस्केट कमजोर हो जाती है या ढीली हो जाती है. इससे फ्रिज की ठंडी हवा बाहर निकलने लगती है. अगर आपका फ्रिज भी ठंडा नहीं हो रहा है, तो यह जरूर चेक करें कि फ्रिज गेट की रबर ढीली तो नहीं हो गई है. इसे चेक करने के लिए आप कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्रिज के दरवाजे पर एक कागज का टुकड़ा फंसाएं और देखें कि कागज का टुकड़ा आसानी से बाहर तो नहीं आता है. अगर बाहर आ जाता है, तो समझ लीजिए समस्या रबर में ही है.

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फ्रिज के पास होनी चाहिए पर्याप्त जगह

अक्सर लोग कम जगह होने की वजह से फ्रिज को दीवार के बिल्कुल पास में रख देते हैं, लेकिन इससे हवा आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है. पर्याप्त वेंटिलेशन न मिलने पर कंप्रेसर पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है और वह ज्यादा गर्म हो सकता है. इसलिए फ्रिज को दीवार से कुछ दूरी पर रखना चाहिए. अच्छे प्रदर्शन के लिए फ्रिज और दीवार के बीच करीब 6 से 8 इंच का गैप बनाए रखना चाहिए.

इस सेटिंग को बदलना जरूरी

कई बार गलती से फ्रिज का तापमान जितनी जरूरत होती है, उतने कूलिंग पर सेट नहीं होता है, इससे फ्रिज की कूलिंग पर असर पड़ता है. खासकर गर्मियों में मौसम के अनुसार तापमान सेटिंग को एडजस्ट करना जरूरी है. सही मोड चुनने से कंप्रेसर बेहतर तरीके से काम करता है और फ्रिज के अंदर ठंडक बनाए रखने में मदद मिलती है.

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इस बात का भी रखें ध्यान

गर्मी में फ्रिज को भी कूलिंग करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है. ऐसे में फ्रिज के अंदर जरूरत से ज्यादा सामन रखने से बचें. साथ ही यह भी ध्यान रखें कि फ्रिज में कूलिंग वेट्स यानी जहां से ठंडी हवा निकलती है, उनके ठीक आगे कोई बड़ा बर्तन या डिब्बा न रखें.

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