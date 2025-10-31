Fridge बन जाएगा कबाड़! इन 4 कारणों से कूलिंग होगी जीरो, खाना हो जाएगा खराब

Fridge Gas Leak Causes: फ्रिज की गैस लीक होना एक ऐसी दिक्कत है जो गर्मी और सर्दी दोनों ही सीजन में बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है. रेफ्रिजरेटर का काम खाने, दूध और सब्जियों को फ्रेश रखना है. अगर आपका फ्रिज लगातार चलने के बाद भी सही से कूलिंग नहीं कर पा रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह गैस लीक हो सकता है. यह एक आम परेशानी है जिसके पीछे कई टेक्निकल कारण छिपे होते हैं. इन दिक्कतों से धीरे-धीरे आपके फ्रिज में बड़ी खराबी हो सकती है और इसे कबाड़ा बना देती है.

यह भी पढ़ें: ₹15,000 से कम में लूट लो डील! Panasonic समेत इन 5 ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन पर छप्पर फाड़ डिस्काउंट, यहां मिल रही छूट

फ्रिज की गैस लीक होने की वजह

Add Zee News as a Preferred Source

कॉपर पाइप में लीकेज

यह एक सबसे बड़ा कारण है. समय के साथ-साथ फ्रिज के अंदर मौजूद कॉपर पाइप में जंग लग सकता है या फिर पाइप क्रैक हो जाता है. पाइप में छोटी-सी दरार की वजह से फ्रिज की गैस धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाती है.

कम्प्रेसर की सील ढीली होना

रेफ्रिजरेटर का ठंडा होना या न होना पूरी तरह से उसके कम्प्रेसर पर डिपेंड करता है. कम्प्रेसर में एक सील लगी होती है. ज्यादा समय तक यूज के बाद या गलत फिटिंग की वजह से यह सील ढीली हो सकती है जिससे गैस लीक हो जाता है.

कंडेंसर कॉइल में क्रैक या जॉइंट फेल होना

फ्रिज से गैस लीक होने की एक बड़ा टेक्निकल वजह कंडेंसर कॉइल में दरार आना या उसके जॉइंट्स का फेल हो जाना हो सकता है. थर्मोस्टेट या सेंसर की खराबी के कारण भी गैस का प्रेशर बिगड़ सकता है और गैस बाहर निकलने लगती है.

गलत इंस्टॉलेशन या रिपेयरिंग

जब फ्रिज की गैस खत्म हो जाती है और उसे दोबारा भरा जाता है, तो अगर पाइप में से हवा को सही तरीके से नहीं निकाला जाता तो लीकेज की संभावना बढ़ जाती है. गलत इंस्टॉलेशन या खराब रिपेयरिंग के तरीके से भी गैस निकल सकती है.

यह भी पढ़ें: रुक जाएगी PM-Kisan योजना की किस्त! तुरंत ठीक करें आधार कार्ड में ये जरूरी डिटेल, अभी जानें सबसे आसान प्रोसेस

गैस लीक होने से क्या नुकसान होते हैं?

अगर आपके फ्रिज की गैस निकल जाती है, तो आपको तुरंत कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. फ्रिज बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेगा. उसकी कूलिंग खत्म हो जाएगी. गैस निकल जाने से फ्रिज के कई पार्ट्स जैसे- कम्प्रेसर पर दबाव बढ़ जाता है और वे खराब हो सकते हैं. कम्प्रेसर पर अधिक जोर पड़ने की वजह से वह ज्यादा काम करता है जिससे आपके बिजली का बिल भी बढ़ जाता है.