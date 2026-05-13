IIT ग्रेजुएट ने बनाया सबसे सस्ता फ्रिज, 30 दिनों तक फ्रेश रहेंगी सब्जियां; ₹10,000 से भी कम में 10 गुना ज्यादा सामान रखने की जगह

हममें से ज्यादातर लोग घर में खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन किसानों के पास अपनी फल और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी आधुनिक सुविधाएं अक्सर नहीं होतीं. कई बार किसान अपनी उपज को बंद कमरों या गोदामों में रखते हैं, लेकिन सही स्टोरेज न होने के कारण सब्जियां और फल जल्दी खराब हो जाते हैं. इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए बिहार के भागलपुर से आने वाले IIT ग्रेजुएट निक्की कुमार और उनकी बहन रश्मि झा ने एक खास डिवाइस तैयार की है, जिसका नाम “Sabjikothi” रखा गया है. यह अनोखा उपकरण किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है क्योंकि यह फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करता है और फसल खराब होने से बचाता है.

रेफ्रिजरेटर से 10 गुना ज्यादा क्षमता

Sabjikothi की सबसे खास बात इसकी बड़ी स्टोरेज क्षमता है. यह सामान्य रेफ्रिजरेटर के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा सामान स्टोर कर सकता है. इस डिवाइस में फल और सब्जियों को 3 दिन से लेकर 30 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है. खास बात यह भी है कि इसकी कीमत एक सामान्य फ्रिज के मुकाबले लगभग आधी है. यानी छोटे और मध्यम किसान भी इसे आसानी से खरीद सकते हैं. यह डिवाइस कम लागत में किसानों को बड़ी राहत देने का काम कर रही है.

बेहद कम बिजली और पानी में चलता है डिवाइस

आज के समय में बढ़ते बिजली बिल के बीच Sabjikothi काफी किफायती साबित हो रही है. इसे चलाने के लिए रोजाना सिर्फ 1 लीटर पानी और लगभग 20 वॉट बिजली की जरूरत पड़ती है. निक्की कुमार के मुताबिक यह डिवाइस केवल 10 वॉट बिजली में भी काम कर सकती है, जो लगभग एक मोबाइल फोन चार्ज करने जितनी बिजली होती है. यानी जहां बड़े कोल्ड स्टोरेज चलाने में भारी बिजली खर्च होती है, वहीं यह छोटा और पोर्टेबल डिवाइस किसानों के लिए कम खर्च में बड़ा समाधान बन सकता है.

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कैसे काम करती है Sabjikothi?

यह डिवाइस अंदर एक नियंत्रित वातावरण तैयार करती है, जिससे फल और सब्जियां जल्दी खराब नहीं होतीं. Sabjikothi तरल पदार्थ को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और वाष्प में बदलती है. इसके साथ ही यह फसलों से निकलने वाली एथिलीन गैस को कम करती है. एथिलीन गैस के कारण फल और सब्जियां जल्दी पकने लगती हैं और फिर सड़ जाती हैं. लेकिन इस तकनीक की मदद से पकने और सड़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है. यही वजह है कि किसान अपनी उपज को ज्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं.

किसानों की कमाई बढ़ाने में भी मददगार

भारत में हर साल बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां सिर्फ सही स्टोरेज की कमी के कारण खराब हो जाती हैं. इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. Sabjikothi इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है. अगर किसान अपनी फसल को कुछ दिनों तक सुरक्षित रख पाएंगे तो उन्हें बाजार में सही समय पर बेहतर कीमत भी मिल सकेगी. कई बार फसल तुरंत बेचने की मजबूरी में किसानों को कम दाम मिलते हैं, लेकिन इस डिवाइस की मदद से वे अपनी उपज को कुछ समय तक स्टोर करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं.

आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है

Sabjikothi को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. यह सेल्फ-असेंबल्ड डिवाइस है, यानी किसान जरूरत के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं. ग्रामीण इलाकों में जहां बड़े कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं होती, वहां यह तकनीक किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है.