Quiz: फ्रिज पर मैग्नेट लगाने से बढ़ता है बिजली बिल? अभी जान लीजिए सच्चाई

सोशल मीडिया पर एक बात बार-बार वायरल हो रही है कि ज्यादा मैग्नेट लगाने से फ्रिज ज्यादा बिजली खाता है और उसकी कूलिंग खराब हो जाती है. चलिए, इस बात को बहुत आसान भाषा में समझते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:09 AM IST
fridge magnets myth: आजकल ज्यादातर लोग अपने फ्रिज के दरवाजे पर छोटे-छोटे मैग्नेट लगाते हैं- किसी फोटो को टांगने के लिए, बच्चों की ड्रॉइंग लगाने के लिए या फिर फ्रिज को सजाने के लिए. लेकिन सोशल मीडिया पर एक बात बार-बार वायरल हो रही है कि ज्यादा मैग्नेट लगाने से फ्रिज ज्यादा बिजली खाता है और उसकी कूलिंग खराब हो जाती है. चलिए, इस बात को बहुत आसान भाषा में समझते हैं.

फ्रिज पर मैग्नेट लगाने से कूलिंग पर असर पड़ता है क्या?
सीधी बात- नहीं पड़ता.
फ्रिज के अंदर जो सिस्टम चलता है, जैसे कंप्रेसर, पाइप, गैस और कूलिंग कॉइल- ये सब मैग्नेट की पहुंच से बहुत दूर होते हैं. दरवाजे पर लगे छोटे मैग्नेट इतने कमजोर होते हैं कि उनसे फ्रिज के काम पर कोई असर नहीं होता.

क्या मैग्नेट से बिजली का बिल बढ़ता है?
यह भी पूरी तरह गलत बात है. फ्रिज की बिजली तभी ज्यादा लगती है जब उसकी कूलिंग कमजोर हो जाए, दरवाज़े की सील ढीली हो जाए या अंदर ज्यादा सामान भर दिया जाए. मैग्नेट का बिजली के बिल से कोई संबंध नहीं है.

फिर किस चीज से नुकसान हो सकता है?
मैग्नेट से फ्रिज को सिर्फ दो तरह का हल्का नुकसान हो सकता है:
• अगर मैग्नेट बहुत भारी हो, तो दरवाज़े पर थोड़ा अतिरिक्त वजन पड़ सकता है.
• अगर मैग्नेट की सतह खराब हो, तो फ्रिज पर खरोंच पड़ सकती है. लेकिन हल्के और छोटे मैग्नेट में यह दिक्कत भी नहीं आती.

सोशल मीडिया पर क्यों फैल रही है गलत जानकारी?
कुछ वीडियो और पोस्ट लोगों को डराने वाले दावे करते हैं ताकि वे ज्यादा व्यूज़ पा सकें. कई लोग बिना जांचे-परखे बात आगे बढ़ा देते हैं और यह मिथक बार-बार फैलता रहता है.

आपको क्या करना चाहिए?
• फ्रिज पर हल्के और प्लास्टिक वाले मैग्नेट लगाना बिल्कुल ठीक है.
• बहुत भारी मैग्नेट या धातु के नुकीले मैग्नेट लगाने से बचें.
• अगर नोट्स या फोटो चिपकानी हों, तो मैग्नेटिक बोर्ड या कॉर्क बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

