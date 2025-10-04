दिन-रात फ्रिज चलाने से भी नहीं आएगा ज्यादा बिल! बस आज ही कर लीजिए यह काम, LG ने किया खुलासा

Tech Tips: आज के समय में ज्यादातर घरों तक फ्रिज पहुंच गया है.फ्रीज घर का एक ऐसा उपकरण है, जिसे हम दिन-रात इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर इसके सही रख-रखाव के बारे में सही जानकारी नहीं होती है. फ्रिज से जुड़ी छोटी-छोटी गलतियां न सिर्फ फ्रिज की लाइफ पर असर डालती है बल्कि आपका खर्च भी बढ़ा सकती हैं. यानी बिजली बिल भी ज्यादा आ सकता है. कई बार हम अनजामें में फ्रिज को दीवार से सही दूरी पर नहीं रखते हैं जिससे का बिल ज्यादा आने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आइए आज के इस आर्टिकल में हम जानते हैं कि फ्रिज को घर में कहां रखना चाहिए और दीवार से कितनी दूरी पर फ्रिज को रखना सही होता है.

भले ही ठंडी का मौसम आ रहा है लेकिन घर का फ्रिज एक ऐसा जरूरी उपकरण है जो दिन-रात चलता रहता है. लेकिन अगर घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक एप्लाइंसेज की देखभाल सही तरीके से न की जाए तो उनकी उम्र बहुत जल्दी कम हो सकती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रिज लंबे समय तक बिना किसी बड़ी दिक्कत के काम करे, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. दरअसल कई लोग फ्रिज को सही जगह पर रखने को इग्नोर कर देते हैं और इसे दीवार से पूरी तरह सटा देते हैं, जो कि फ्रिज के लिए खतरनाक हो सकता है.

दीवार के पास रखने से होगी ये परेशानी

फ्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो काम करते समय गर्म होती है और अपनी गर्मी को बाहर निकालती है. जब आप चल रहे फ्रिज को छूते हैं तो इसकी बॉडी गर्म महसूस होती है. इस गर्मी को सही तरीके से बाहर निकालने के लिए फ्रिज के चारों ओर कुछ खाली जगह होना जरूरी है. अगर फ्रिज को दीवार के पास बहुत करीब रख दिया जाए, तो गर्मी ठीक से निकल नहीं पाती और उसके कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है. जब कंप्रेसर पर लगातार अधिक लोड पड़ता है जिससे उसकी उम्र कम हो जाती है और वह जल्दी खराब हो सकता है. चिंता की बात नहीं है हम आपको बताते हैं कि फ्रिज और दीवार के बीच कितनी दूरी रखनी सबसे सुरक्षित और सही होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः AI नहीं सीखा तो नौकरी खतरे में? Meta का कर्मचारियों को 'अल्टीमेटम' जानिए पूरा मामला

कितनी होनी चाहिए दूरी

इंटरनेट पर इस बारे में कई तरह की जानकारी मिलती है लेकिन आधिकारिक जानकारी के लिए LG की वेबसाइट सबसे भरोसेमंद स्रोत है. एलजी के अनुसार फ्रिज और दीवार के बीच कम से कम 4 इंच यानी लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए. हमेशा फ्रिज को घर में खुले स्थान पर रखना चाहिए. अगर फ्रिज को यह उचित दूरी नहीं दी जाती तो उसके कूलिंग मोटर से निकलने वाली गर्मी सही तरीके से बाहर नहीं जा पाएगी. इसके परिणामस्वरूप फ्रिज की कूलिंग क्षमता कम हो जाएगी और बिजली का बिल बढ़ सकता है.

ये भी पढे़ंः आपके घर तक कैसे पहुंचते हैं TV चैनल्स? छतरी कैसे करती है जादू, जानिए इसकी टेक्नोलॉजी