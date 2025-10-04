Advertisement
trendingNow12947543
Hindi Newsटेक

दिन-रात फ्रिज चलाने से भी नहीं आएगा ज्यादा बिल! बस आज ही कर लीजिए यह काम, LG ने किया खुलासा

Tech Tips: क्या आप भी फ्रिज चलाने से आने वाले ज्यादा बिल से परेशान हैं? अगर जवाब हां है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. ज्यादा संभावना है कि आप फ्रिज को सही स्थान पर नहीं रखे होंगे जिस कारण बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है. अक्सर लोग यह छोटी सी बात नजरअंदाज कर देते हैं और फ्रीज को दीवार के बहुत करीब रख देते हैं. इसका असर सिर्फ फ्रिज की परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ता, बल्कि बिजली का खर्च भी बढ़ा देता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिन-रात फ्रिज चलाने से भी नहीं आएगा ज्यादा बिल! बस आज ही कर लीजिए यह काम, LG ने किया खुलासा

Tech Tips: आज के समय में ज्यादातर घरों तक फ्रिज पहुंच गया है.फ्रीज घर का एक ऐसा उपकरण है, जिसे हम दिन-रात इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर इसके सही रख-रखाव के बारे में सही जानकारी नहीं होती है. फ्रिज से जुड़ी छोटी-छोटी गलतियां न सिर्फ फ्रिज की लाइफ पर असर डालती है बल्कि आपका खर्च भी बढ़ा सकती हैं. यानी बिजली बिल भी ज्यादा आ सकता है. कई बार हम अनजामें में फ्रिज को दीवार से सही दूरी पर नहीं रखते हैं जिससे का बिल ज्यादा आने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आइए आज के इस आर्टिकल में हम जानते हैं कि फ्रिज को घर में कहां रखना चाहिए और दीवार से कितनी दूरी पर फ्रिज को रखना सही होता है.

भले ही ठंडी का मौसम आ रहा है लेकिन घर का फ्रिज एक ऐसा जरूरी उपकरण है जो दिन-रात चलता रहता है. लेकिन अगर घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक एप्लाइंसेज की देखभाल सही तरीके से न की जाए तो उनकी उम्र बहुत जल्दी कम हो सकती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रिज लंबे समय तक बिना किसी बड़ी दिक्कत के काम करे, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. दरअसल कई लोग फ्रिज को सही जगह पर रखने को इग्नोर कर देते हैं और इसे दीवार से पूरी तरह सटा देते हैं, जो कि फ्रिज के लिए खतरनाक हो सकता है. 

दीवार के पास रखने से होगी ये परेशानी
फ्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो काम करते समय गर्म होती है और अपनी गर्मी को बाहर निकालती है. जब आप चल रहे फ्रिज को छूते हैं तो इसकी बॉडी गर्म महसूस होती है. इस गर्मी को सही तरीके से बाहर निकालने के लिए फ्रिज के चारों ओर कुछ खाली जगह होना जरूरी है. अगर फ्रिज को दीवार के पास बहुत करीब रख दिया जाए, तो गर्मी ठीक से निकल नहीं पाती और उसके कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है. जब कंप्रेसर पर लगातार अधिक लोड पड़ता है जिससे उसकी उम्र कम हो जाती है और वह जल्दी खराब हो सकता है. चिंता की बात नहीं है हम आपको बताते हैं कि फ्रिज और दीवार के बीच कितनी दूरी रखनी सबसे सुरक्षित और सही होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः AI नहीं सीखा तो नौकरी खतरे में? Meta का कर्मचारियों को 'अल्टीमेटम' जानिए पूरा मामला

कितनी होनी चाहिए दूरी
इंटरनेट पर इस बारे में कई तरह की जानकारी मिलती है लेकिन आधिकारिक जानकारी के लिए LG की वेबसाइट सबसे भरोसेमंद स्रोत है. एलजी के अनुसार फ्रिज और दीवार के बीच कम से कम 4 इंच यानी लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए. हमेशा फ्रिज को घर में खुले स्थान पर रखना चाहिए. अगर फ्रिज को यह उचित दूरी नहीं दी जाती तो उसके कूलिंग मोटर से निकलने वाली गर्मी सही तरीके से बाहर नहीं जा पाएगी. इसके परिणामस्वरूप फ्रिज की कूलिंग क्षमता कम हो जाएगी और बिजली का बिल बढ़ सकता है.

ये भी पढे़ंः आपके घर तक कैसे पहुंचते हैं TV चैनल्स? छतरी कैसे करती है जादू, जानिए इसकी टेक्नोलॉजी

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

fridge electricity billfridge placement tipsfridge wall distance

Trending news

पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
bulldozer action
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
Tamil Nadu Stampede
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
PM Modi ITI Toppers
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
Nagpur couple dies Italy accident
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
;