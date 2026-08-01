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गले में पहनते ही शुरू हो जाएगी बातचीत! लॉन्च हुआ Friend 2.0 AI Pendant, जानिए क्या है खास और कितनी है कीमत

Friend 2.0 AI Pendant: डिजिटल दौर में अकेलेपन को दूर करने के लिए AI अब स्क्रीन से निकलकर गले में पहनने वाला डिवाइस बन गया है. कैलिफोर्निया के स्टार्टअप ने Friend 2.0 AI पेंडेंट लॉन्च कर दिया है. जिसे आप गले में पहन सकते हैं और जो हर वक्त आपके साथ रहकर बोलकर बातें करेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 01, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:13 AM IST
गले में पहनते ही शुरू हो जाएगी बातचीत! लॉन्च हुआ Friend 2.0 AI Pendant, जानिए क्या है खास और कितनी है कीमत

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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