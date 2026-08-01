/गले में पहनते ही शुरू हो जाएगी बातचीत! लॉन्च हुआ Friend 2.0 AI Pendant, जानिए क्या है खास और कितनी है कीमत

दुनिया भर में हर दिन लाखों लोग ChatGPT, Gemini और Grok जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल सलाह लेने, सुकून पाने और बातचीत के लिए कर रहे हैं. अब तक लोग स्मार्टफोन या फिर दूसरे स्क्रीन डिवाइस के जरिए इन AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इससे एक कमद आगे निकल चुकी है. कैलिफोर्निया के एक स्टार्टअप ने एक Friend 2.0 AI स्मार्ट एआई पेंडेंट लॉन्च किया है, जो गले में पहनते ही एक असली दोस्त की तरह आपसे बोलकर बातें करने लगता है. अकेलेपन को दूर करने का दावा करने वाला यह डिवाइस आखिर कैसे काम करता है, क्या हैं इसके फीचर्स और इसे लेकर इंटरनेट पर क्यों बहस छिड़ी है, आइए जानते हैं...