Instagram New Feature: फ्रेंड मैप फीचर भारत में हुआ लॉन्च, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान करना हुआ आसान
Instagram New Feature: फ्रेंड मैप फीचर भारत में हुआ लॉन्च, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान करना हुआ आसान

इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए एक नया और खास फीचर आया है जिसका नाम है फ्रेंड मैप. इस फीचर की मदद से आप अपने दोस्तों की रियल-टाइम लोकेशन देख सकते हैं, घूमने-फिरने की जगहें शेयर कर सकते हैं और मिलने-जुलने के लिए नई जगहें खोज सकते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:54 PM IST
Instagram New Feature: इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है. Instagram, जो मेटा के स्वामित्व वाला फोटो और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है. अब एक नया फीचर लेकर आया है. इस फीचर का ना फ्रेंड मैप है. इसकी सहायता से यूजर अपने दोस्तों की रियल-टाइम लोकेशन देख सकेगें, घूमने-फिरने की जगहें शेयर कर सकेंगे और मिलने-जुलने के लिए नई जगह की भी तलाश भी कर सकेंगे. यह फीचर दिखने में Snapchat के Snap Map के ही जैसे है लेकिन इसके साथ ही प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं.

फ्रेंड मैप के पीछे का मकसद भी जान लीजिए

इंस्टाग्राम पर लाए इस नए फीचर को लेकर मेटा का कहना है कि फ्रेंड मैप का उद्देश्य लोगों को ऑफलाइन मिलाने, पास-पास के लोकेशन खोजने और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका देना है. मेटा ने इसे एक मजेदार सोशल टूल बताया गया है, जो रिश्तों को और मजबूत बनाने का काम करेगा. लेकिन इस फीचर को लेकर कुछ लोग मानते हैं कि आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं, उनके लिए यह स्टॉकिंग यानी पीछा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp पर बदल जाएगा कॉल करने का अंदाज! नया फीचर देगा शेड्यूलिंग, हैंड रेज और इमोजी रिएक्शन का मजा

फ्रेंड मैप की खास बातें 

अगर आपका दोस्त इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो आप उसकी लोकेशन लाइव इस फीचर की सहायता से जान सकते है.

जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं या पोस्ट/स्टोरी में लोकेशन टैग करते हैं, तो आपका हालिया लोकेशन लॉग हो जाता है.

बार-बार चेक-इन से आपके ट्रैवल पैटर्न और पसंदीदा जगहें के बारे में भी जानकारी मिल सकती है.

इसके साथ ही यह फेसबुक और मैसेंजर डेटा के साथ कनेक्ट होकर काम करता है.

इस तरह करें इस्तेमाल

इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम के मैसेज सेक्शन में जाएं और फ्रेंड मैप फीचर ऑन कर लें.

मैप सेक्शन पर टैप करें और देखें कौन कहां है.

लोकेशन शेयरिंग सेटिंग से जानें कि आपको कौन देख सकता है.

अगर आप चाहें तो आप इस सेक्शन को पूरी तरह लॉक भी कर सकते हैं.

मेटा का यह फीचर भारत समेत कई देशों में शुरू हो गया है. चूंकि यह ऑप्ट-इन है, आप मैप पर तब तक नहीं दिखेंगे जब तक आप इसे सेटिंग्स में ऑन नहीं करेंगे
 
यूजर्स के लिए कैसे मददगार है यह फीचर?

इस फीचर की सहायता से आप अपने सोशल मीडिया के दोस्तों के साथ आसानी से मिलने का प्लान बना सकते हैं.
शेयर हैंगआउट्स और ट्रेंडिंग लोकल स्पॉट्स की जगहों की तलाश भी कर सकते हैं.

सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे सवाल
मेटा का यह नया फीचर भले ही फायदेमंद हो सकता है लेकिन इससे सेफ्टी को लेकर भी खतरे हैं.
यह इसलिए भी खतरनाक हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि कब कहां जा रहे हैं इसेसे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं.
आप लोकेशन शेयर करेंगे तो उसी डेटा का प्रयोग टारगेटेड विज्ञापनों के लिए किया जा सकता है.

