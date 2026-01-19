जिस भारतीय को अमेरिकी यूनिवर्सिटीज ने नहीं दिया एडमिशन, वो आज Silicon Valley में मचा रहा है तहलका; जानिए कौन हैं Soumith Chintala

Soumith Chintala की कहानी उन लाखों स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए उम्मीद बन चुकी है, जो बार-बार रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं. हैदराबाद में जन्मे Soumith आज दुनिया की जानी-मानी AI रिसर्च कंपनी Thinking Machines Lab के Chief Technology Officer यानी CTO बन चुके हैं. उनकी यह जर्नी इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने सफलता से पहले लगातार शैक्षणिक और प्रोफेशनल नाकामियां झेली हैं.

पढ़ाई के दौरान संघर्ष और शुरुआती रिजेक्शन

Soumith Chintala ने अपनी स्कूली पढ़ाई Hyderabad Public School से की और इसके बाद Vellore Institute of Technology यानी VIT से इंजीनियरिंग की. VIT को आमतौर पर टियर-2 कॉलेज माना जाता है. Soumith खुद मानते हैं कि शुरुआत में उन्हें मैथ्स में काफी दिक्कत आती थी. जब उन्होंने अमेरिका में पोस्टग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया, तब हालात और मुश्किल हो गए.

GRE में 1420 स्कोर करने के बावजूद उन्हें पहली बार में अमेरिका की 12 यूनिवर्सिटीज ने रिजेक्ट कर दिया. इसके बाद वे J-1 वीजा पर बिना किसी पक्के प्लान के Carnegie Mellon University पहुंचे और दोबारा 15 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया. इस बार सिर्फ University of Southern California से एडमिशन मिला और 2010 में आख़िरी समय पर New York University से भी ऑफर आया.

Yann LeCun से मुलाकात ने बदली दिशा

NYU में Soumith को मशहूर AI वैज्ञानिक Yann LeCun की लैब में काम करने का मौका मिला. यहीं उन्होंने शुरुआती Deep Learning रिसर्च पर काम किया. आगे चलकर Yann LeCun आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का बड़ा नाम बने और Soumith के करियर में उनकी भूमिका बेहद अहम रही.

नौकरी और वीजा की दोहरी परेशानी

मास्टर्स पूरा करने के बाद Soumith को फिर से झटका लगा. Google और DeepMind जैसी बड़ी कंपनियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया. आखिरकार उन्हें Amazon में सिर्फ टेस्ट इंजीनियर की नौकरी मिली. इसी दौरान वीजा से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आईं. J-1 वीजा के नियमों के चलते उन्हें दो साल देश लौटना पड़ सकता था. काफी कोशिशों और USCIS व US State Department से मंजूरी के बाद उन्हें H-1B वीजा मिला और बाद में EB-1 ग्रीन कार्ड भी हासिल हुआ. इसी बीच उन्होंने MuseAmi नाम की एक छोटी स्टार्टअप में काम किया, जहां मोबाइल AI और डीप लर्निंग पर उनका काम काफी चर्चित रहा.

PyTorch और Meta में उड़ान

Soumith की किस्मत तब बदली जब उन्होंने ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट Torch7 पर गहराई से काम करना शुरू किया. 2014 में Yann LeCun के जरिये उन्हें Facebook AI Research यानी Meta में मौका मिला. यहां उन्होंने छोटी टीम के साथ मिलकर PyTorch को को-क्रिएट किया.

शुरुआत में PyTorch को कंपनी के अंदर विरोध झेलना पड़ा और यह प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर पहुंच गया था. Soumith ने खुद बताया है कि यह दौर मानसिक रूप से बेहद मुश्किल था. लेकिन 2017 में PyTorch आधिकारिक रूप से लॉन्च हुआ और अगले कुछ सालों में यह दुनिया का सबसे पॉपुलर मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क बन गया. Meta में Soumith 11 साल तक रहे और इंजीनियर से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक का सफर तय किया.

Thinking Machines Lab में नई जिम्मेदारी

नवंबर 2025 में Soumith Chintala ने Meta छोड़कर Thinking Machines Lab जॉइन की, जहां उन्हें CTO की जिम्मेदारी सौंपी गई. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, दोस्तों और मेंटर्स को दिया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया.

रिजेक्शन से सीख और युवाओं के लिए मैसेज

हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि Soumith को टॉप यूनिवर्सिटीज और बड़े मेंटर्स का फायदा मिला, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक दशक से ज्यादा चले रिजेक्शन के बाद उनका उठना लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है. उनकी कहानी यह साबित करती है कि रिजेक्शन फाइनल नहीं होता, बल्कि वही भविष्य की नींव बन सकता है.