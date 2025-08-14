6 साल के बेटे ने कहा ‘मैं खुद को मारना चाहता हूं...’ मां ने बनाई ऐसी तकनीक जिसने हजारों बच्चों की जान बचाई

अक्टूबर 2020 का एक दिन हफीजाह मुहम्मद के लिए कभी न भूलने वाला साबित हुआ. उनके 6 साल के बेटे ने अचानक कहा – “मैं खुद को मारना चाहता हूं.” यह सुनते ही उनका दिल बैठ गया. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका छोटा बच्चा ऐसा कुछ कहेगा. उस समय हफीजाह एक नेशनल मेंटल हेल्थ कंपनी में एक्जिक्यूटिव के तौर पर काम कर रही थीं. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्था को वह अच्छे से समझती थीं, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे को सही इलाज दिलाने में सफल नहीं हो पा रही थीं. वजह थी – उनके बेटे की डिसएबिलिटी और Medicaid पर निर्भरता.

ये भी पढ़ें- आज आपका WhatsApp… कल आपका बैंक! इंटरपोल ने खोला AI स्कैम का ऐसा राज, पूरी दुनिया में मचा हड़कंप

उन्होंने बताया – “सिर्फ 30% हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स Medicaid को स्वीकार करते हैं. अमेरिका में आधे से ज्यादा बच्चे मल्टीकल्चरल फैमिली से आते हैं, लेकिन उनके लिए सही सॉल्यूशन उपलब्ध ही नहीं है.” शुरुआत में हफीजाह डरी हुई और शर्मिंदा थीं, क्योंकि समाज में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक तरह का कलंक (stigma) है. लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय वो बनाने का फैसला किया, जो उन्हें अपने बेटे के लिए चाहिए था.

‘Backpack Healthcare’ की शुरुआत

आज हफीजाह मुहम्मद मैरीलैंड बेस्ड हेल्थकेयर कंपनी Backpack Healthcare की फाउंडर और CEO हैं. यह प्लेटफॉर्म अब तक 4,000 से ज्यादा बच्चों की मदद कर चुका है, जिनमें ज्यादातर Medicaid पर हैं. उनका लक्ष्य है – तकनीक का इस्तेमाल करके मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और सुलभ बनाना, लेकिन इंसानी थैरेपिस्ट को इस प्रक्रिया का केंद्र बनाए रखना.

ये भी पढ़ें- Google के Gemini AI में सामने आई खतरनाक कमजोरी, हैकर्स के निशाने पर आपका स्मार्ट होम!

AI का अलग और असरदार इस्तेमाल

Backpack Healthcare का AI इस्तेमाल बाकी मेंटल हेल्थ टूल्स से काफी अलग है. यहां AI का मकसद थैरेपिस्ट की जगह लेना नहीं, बल्कि उनका समय बचाना है ताकि वो बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिता सकें.

• AI एल्गोरिथ्म बच्चों को पहली बार में ही सही थैरेपिस्ट से मैच करता है – और 91% मरीज उसी पहले थैरेपिस्ट के साथ आगे भी जुड़े रहते हैं.

• AI ट्रीटमेंट प्लान और सेशन नोट्स तैयार करता है, जिससे थैरेपिस्ट का हफ्ते में लगभग 20 घंटे का पेपरवर्क बचता है.

• हफीजाह के शब्दों में – “अब हमारे प्रोवाइडर्स लेखक नहीं, बल्कि एडिटर बन गए हैं.”

Zipp- 24/7 AI हेल्पर

अगर कोई बच्चा आत्महत्या जैसे विचार से जुड़ा मैसेज लिखता है, तो Zipp तुरंत –

1. क्राइसिस हेल्पलाइन नंबर देता है,

2. 911 पर कॉल करने की सलाह देता है,

3. और Backpack की ह्यूमन क्राइसिस टीम को अलर्ट करता है, जो तुरंत परिवार से संपर्क करती है.

बच्चों की मानसिक स्थिति पर नजर

सिस्टम लगातार बच्चों की मानसिक स्थिति ट्रैक करता है – जैसे चिंता (anxiety) या डिप्रेशन के लेवल में बदलाव. अगर हालत बिगड़ती है तो केयर टीम को तुरंत अलर्ट भेजा जाता है.

पर्सनल मिशन बन गई है ये जर्नी

हफीजाह के लिए यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि निजी मिशन है. वह कहती हैं – “हम थैरेपिस्ट की जगह नहीं ले रहे, बल्कि उन्हें ऐसा टूल दे रहे हैं जो बच्चों को ज्यादा सुरक्षित रखता है और उन्हें जल्दी बेहतर बनने में मदद करता है.” एक डरावने पल से शुरू हुई यह कहानी आज हजारों परिवारों को नई उम्मीद दे रही है.

FAQs

Q1. Backpack Healthcare क्या है?

यह मैरीलैंड स्थित मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, जो AI और ह्यूमन थैरेपिस्ट को मिलाकर बच्चों की मेंटल हेल्थ में मदद करता है.

Q2. Zipp क्या करता है?

Zipp एक AI आधारित 24/7 हेल्पर है, जो बच्चों की मानसिक स्थिति पर नजर रखता है और खतरे की स्थिति में तुरंत अलर्ट देता है.

Q3. क्या Backpack थैरेपिस्ट की जगह ले लेता है?

नहीं, यह थैरेपिस्ट का समय बचाकर उन्हें बच्चों के साथ अधिक काम करने का मौका देता है.