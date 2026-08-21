कौन हैं लिली चेन? 16 की उम्र में बनीं बौद्ध भिक्षु, 30 में खड़ी कर दी 200 करोड़ की कंपनी... जानिए एक्सेंचर को टक्कर देने वाली इस 'मोंक-इंजीनियर' की कहानी!

जिंदगी के मोड़ कभी-कभी इतने अनएक्सपेक्टिड होते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता. सोचिए, कोई 16 साल की उम्र में अपनी गंभीर बीमारी की वजह से पढ़ाई छोड़ दे, फिर दो साल तक बौद्ध मठ में भिक्षुणि (Monk) बनकर रहे. इसके बाद वापस आकर खुद कोडिंग सीखे, Meta जैसी टेक जायंट में बड़ी सैलरी वाली जॉब करे और फिर दोस्तों के साथ मजे-मजे में एक हैकाथॉन प्रोजेक्ट बनाए जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनियों में शामिल Accenture को सरकारी ठेकों (Government Contracts) की दौड़ में सीधी टक्कर देने लगे. यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि यह कहानी है लिली चेन (Lilly Chen) की. जिन्होंने FSH Technologies (जिसे पहले Contenda के नाम से जाना जाता था) की नींव रखी. आइए जानते हैं कि कैसे एक "गलती" ने टेक की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत कर दी.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, Lilly Chen की लाइफ जर्नी किसी थ्रिलर से कम नहीं है. जब वह महज 16 साल की थीं, तो एक पुरानी बीमारी के कारण उन्हें अपना हाई स्कूल छोड़ना पड़ा. इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया अर्थ देने के लिए लगभग दो साल बौद्ध भिक्षुणि के रूप में बिताए. इस दौरान उन्होंने चीन के एक बेहद सुदूर मठ में करीब दो से तीन महीने का वक्त भी गुजारा. वहां के मुख्य भिक्षु ने एक दिन उनसे सवाल किया कि क्या वह सच में जीवन भर यहीं रहना चाहती हैं. इस सवाल ने लिली को अपने भविष्य पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया.
वह वापस अमेरिका लौट आईं, अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर कॉलेज में मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की. वह इकोनॉमिक्स में पीएचडी करना चाहती थीं, लेकिन पारिवारिक और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलीटी के कारण उन्हें नौकरी खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा.
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लिटी के पास कंप्यूटर साइंस की कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी. उन्होंने इंटरनेट रिसोर्सेज और ऑनलाइन कोडिंग एक्सरसाइज के जरिए खुद कोडिंग सीखी. उनकी पहली नौकरी एक गेमिन्ग AI स्टार्टअप में DevOps इंजीनियर के रूप में लगी. इसके बाद उन्होंने Meta में मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए CI/CD पाइपलाइन्स बनाने का काम संभाला.
साल 2020 में जब दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी, लिली ने Facebook से छुट्टी ली. उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों को कैलिफोर्निया बुलाया. शुरुआत में उनका कोई कंपनी शुरू करने का इरादा बिल्कुल नहीं था. वे बस साथ में वीडियो गेम खेल रहे थे और अपने कॉलेज के दिनों के हैकाथॉन अनुभव को दोबारा जीना चाहते थे.
उसी दौरान उन्होंने एक लोकप्रिय Twitch Streamer 'Ludwig' के लिए सब्सक्राइबर रिटेंशन बढ़ाने वाला एक प्रोजेक्ट तैयार किया. उन्होंने स्ट्रीम से संपर्क किया और प्रति सब्सक्राइबर $1 के हिसाब से एक महीने के लिए सेवा देने का समझौता किया. उस एक महीने के दौरान streamer के पास 200,000 सब्सक्राइबर जुड़ गए. इस साधारण से प्रोजेक्ट ने ऐसा धमाल मचाया कि निवेशक खुद उनके पास आने लगे.
शुरुआत में लिली और उनके दोस्त अपनी मौजूदा नौकरियों और पढ़ाई को छोड़कर स्टार्टअप शुरू करने में संकोच कर रहे थे. लिली को अपने परिवार की आर्थिक स्थिरता की चिंता थी और उनके साथी अभी कॉलेज में ही थे. लेकिन आखिरकार मार्च 2021 में उन्होंने $1 मिलियन की प्री-सीड फंडिंग स्वीकार की और कंपनी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई.
FSH Technologies (Contenda) आईटी कंसल्टिंग मॉडल्स को पूरी तरह से नकारती है. Accenture जैसी कंपनियां आमतौर पर प्रति घंटे के हिसाब से बिलिंग (Billable Hours) करती हैं और उनके पास सेल्स व कंसल्टेंट्स की भारी-भरकम टीम होती है. FSH Technologies का नजरिया बिल्कुल अलग है.
कंपनी सरकारी प्रशासनिक प्रणालियों (Administrative Systems) में टुकड़ों-टुकड़ों में सॉफ्टवेयर सुधार करने के बजाय पूरे सिस्टम को एंड-टू-एंड ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करती है. इनके पास पारंपरिक सेल्सपर्सन या सलाहकारों की सेना नहीं है, बल्कि वास्तविक कोडर्स और बिल्डर्स (Hands-on Builders) सीधे तौर पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं, खरीद के नियमों और ऑपरेशन्स संबंधी चुनौतियों का सॉल्यूशन करते हैं. यही कारण है कि यह स्टार्टअप अब बड़े सरकारी ठेकों की बोली (Government Contract Bids) में Accenture जैसे स्थापित दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे रहा है. Lilly Chen का यह "गलती से" शुरू हुआ सफर आज ग्लोबल टेक स्पेस में बदलाव का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है.