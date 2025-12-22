टॉयलेट साफ करने वाला कैसे बना AI King? बोले- 'बहुत गंदे बाथरूम साफ किए...' कहानी सुनकर Elon Musk ने भी किया सलाम

Advertisement
Jensen Huang जब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने बर्तन धोने, फर्श साफ करने और टॉयलेट साफ करने जैसे काम किए. जानिए कैसे वो आज दुनिया की सबसे ताकतवर टेक कंपनियों में से एक Nvidia के CEO और को-फाउंडर बने.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 22, 2025, 08:31 AM IST
आज Jensen Huang दुनिया की सबसे ताकतवर टेक कंपनियों में से एक Nvidia के CEO और को-फाउंडर हैं, लेकिन उनकी शुरुआती जिंदगी आज के सिलिकॉन वैली वाले चमकदार सपने से बिल्कुल अलग थी. एक युवा प्रवासी के तौर पर जब वे अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने बर्तन धोने, फर्श साफ करने और टॉयलेट साफ करने जैसे काम किए. ये नौकरियां किसी भी तरह से प्रतिष्ठित नहीं थीं, लेकिन इन्हीं कामों ने उन्हें मेहनत, विनम्रता और जिंदगी में टिके रहने का असली मतलब सिखाया. Jensen Huang खुद मानते हैं कि इन अनुभवों ने उनके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया.

कोई काम छोटा नहीं होता
Huang का मानना है कि कोई भी काम छोटा या बेकार नहीं होता. उनका कहना है कि अगर किसी ने कभी ऐसे काम किए हों, जिन्हें समाज आमतौर पर नजरअंदाज करता है, तो बाद में यह सोचना मुश्किल हो जाता है कि कोई काम आपकी हैसियत से नीचे है. Nvidia के CEO बनने के बाद भी यह सोच उनके साथ बनी रही. उनके लिए लीडरशिप का मतलब यह नहीं है कि आप मुश्किल या साधारण कामों से दूरी बना लें, बल्कि यह है कि आप उन कामों के करीब रहें और उन लोगों के लिए उपयोगी बने रहें, जो रोज़ाना ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं.

वायरल हुआ इंटरव्यू और Elon Musk का समर्थन
हाल ही में Jensen Huang का एक इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे इसी सोच के बारे में बात करते नजर आए. इस वीडियो को Tesla और SpaceX के CEO Elon Musk ने भी शेयर किया और इसके साथ लिखा, “This is the way”, जो एक मशहूर वेब सीरीज The Mandalorian का संदर्भ है. Musk का यह समर्थन इस सोच को और ज्यादा ताकत देता है, खासकर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में लीडरशिप कल्चर को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

शुरुआती संघर्षों ने गढ़ी लीडरशिप सोच

Jensen Huang अपने शुरुआती संघर्षों को महिमामंडित नहीं करते, लेकिन वे उन्हें अपनी सोच की नींव जरूर मानते हैं. उनका कहना है कि ऐसे काम, जिनसे लोग आमतौर पर बचना चाहते हैं, इंसान के अंदर से अहंकार को बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं. जब आपने कभी टॉयलेट साफ करके गुजारा किया हो, तो बाद में किसी भी जिम्मेदारी को छोटा समझना मुश्किल हो जाता है. यही सोच Nvidia के सफर में भी उनके साथ रही, जब कंपनी एक जोखिम भरे स्टार्टअप से निकलकर ग्लोबल AI इकोनॉमी का अहम हिस्सा बनी.

पद नहीं, काम की अहमियत
Huang का मानना है कि किसी समस्या से जुड़ने का फैसला पद या ओहदे के आधार पर नहीं होना चाहिए. अगर वे किसी चुनौती को समझने, किसी काम की समीक्षा करने या किसी टीम को सही दिशा देने में मदद कर सकते हैं, तो काम का स्वरूप उनके लिए मायने नहीं रखता. वे कहते हैं कि लीडर का असली काम सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि दूसरों को सोचने का तरीका सिखाना भी है.

स्टेटस नहीं, सेवा है असली लीडरशिप
Jensen Huang की नजर में लीडरशिप स्टेटस नहीं, बल्कि सेवा है. जब कोई लीडर अपनी सोच को टीम के साथ साझा करता है और जटिल समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया समझाता है, तो इससे पूरी संस्था का आत्मविश्वास बढ़ता है. इससे डर कम होता है और अनिश्चितता से निपटने की ताकत मिलती है, जो तेज़ी से बदलती टेक इंडस्ट्री में बेहद जरूरी है.

Elon Musk क्यों करते हैं इस सोच का समर्थन
Elon Musk का Jensen Huang की सोच से सहमत होना स्वाभाविक माना जा रहा है. Tesla और SpaceX में Musk खुद इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और ऑपरेशनल चुनौतियों में गहराई से शामिल रहते हैं. उनके समर्थकों का मानना है कि दोनों लीडर्स में एक समानता है, जिसमें अधिकार दूरी बनाने से नहीं, बल्कि काम के करीब रहने से मजबूत होता है.

टेक दुनिया से बाहर भी जरूरी सीख
Jensen Huang की कहानी ऐसे समय में सामने आती है, जब कई कंपनियां यह सोच रही हैं कि अच्छी लीडरशिप आखिर होती क्या है. रिसर्च भी बताती है कि जो लीडर्स पारदर्शिता, सेवा और टीम को सशक्त बनाने पर ध्यान देते हैं, वे ज्यादा मजबूत और नवाचार से भरी टीमें बना पाते हैं. Nvidia भले ही AI का भविष्य गढ़ रही हो, लेकिन Jensen Huang की यह सोच याद दिलाती है कि सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी कोई काम छोटा नहीं होता.

