सोचिए कि आप किसी कंपनी में सिर्फ एक मामूली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या वेल्डर के रूप में कदम रखते हैं, आपको उस कंपनी के बारे में कुछ खास पता भी नहीं होता, और 10 साल बाद आप उसी कंपनी की बदौलत करोड़पति बन जाते हैं. सुनने में यह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है.
SpaceX के एक पूर्व वेल्डर जुआन हर्नांडेज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. एलन मस्क की कंपनी SpaceX के शेयर बाजार (Stock Market) में आते ही इस साधारण वेल्डर की किस्मत ऐसे चमकी कि आज वह 1 मिलियन डॉलर (करीब 8 करोड़ रुपये से अधिक) के मालिक बन चुके हैं. आइए जानते हैं फर्श से अर्श तक पहुंचने की यह दिलचस्प कहानी.
साल 2015 में जब जुआन हर्नांडेज ने SpaceX कंपनी में एक वेल्डर के रूप में कदम रखा था, तब उन्हें इस कंपनी के भविष्य या इसके काम के बारे में कोई खास अंदाजा नहीं था. उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया था कि उनका वेल्डिंग का अनुभव इस कंपनी के काम आ सकता है. जुआन के लिए यह सिर्फ एक आम कॉन्ट्रैक्ट जॉब की तरह थी, जहां वह हर घंटे के हिसाब से पैसे कमाने आए थे. उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह नौकरी एक दिन उनकी पूरी जिंदगी को बदलकर रख देगी.
जब जुआन को SpaceX में नौकरी मिली, तो कंपनी ने उन्हें सैलरी के साथ 10,000 डॉलर के शेयर्स भी दिए थे. इससे पहले जुआन ने हमेशा ऐसी नौकरियां की थीं जहां सिर्फ प्रति घंटे के हिसाब से पैसे मिलते थे और शेयर्स या इक्विटी का कोई नामोनिशान नहीं होता था. यही वजह थी कि जुआन ने उस समय इन शेयर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इन्हें एक सामान्य पेपर मानकर छोड़ दिया. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले समय में इन शेयर्स की कीमत आसमान छूने वाली है.
हाल ही में जब एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने स्टॉक मार्केट में कदम रखा और Nasdaq पर इसका IPO 'SPCX' टिकर सिंबल के साथ लिस्ट हुआ, तो जुआन की किस्मत का ताला खुल गया. जुआन के पास आज SpaceX के लगभग 6,500 शेयर्स हैं. मार्केट में कंपनी की लिस्टिंग के बाद इन शेयर्स की कुल कीमत 1 मिलियन डॉलर यानी 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है. इस तरह एक समय साधारण वेल्डिंग करने वाला शख्स आज करोड़पति बन चुका है.
जुआन ने SpaceX में पूरे 10 साल बिताए हैं. इस दौरान उन्होंने रॉकेट्स को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्च पैड्स पर वेल्डिंग का बेहद जरूरी काम किया. अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वह बाद में एक सुपरवाइजर के पद तक भी पहुंचे. जुआन का मानना है कि जब कंपनी अपने कर्मचारियों को शेयर्स देती है, तो कर्मचारियों का कंपनी के साथ एक गहरा जुड़ाव बन जाता है. उन्हें लगता है कि कंपनी की सफलता में उनका भी फायदा है, जिससे वे और बेहतर काम करते हैं.
इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी जुआन के पैर जमीन पर हैं. वह आज भी काम करना बंद नहीं करना चाहते हैं. फिलहाल वह एलन मस्क की प्रतिद्वंदी कंपनी Blue Origin में काम कर रहे हैं. जुआन अपनी इस सफलता का श्रेय अपनी वर्क एथिक्स और उन संस्कारों को देते हैं जो उन्होंने एक अमेरिकी अप्रवासी (Immigrant) के रूप में सीखे हैं. वह अब अपनी इस दौलत और अनुभव का इस्तेमाल अपने तीन बच्चों को निवेश (Investing) सिखाने में कर रहे हैं. उनकी 16 साल की बेटी ने अभी से Meta जैसी बड़ी कंपनियों में निवेश करना शुरू कर दिया है.
अपनी इस पूरी यात्रा को याद करते हुए जुआन बेहद भावुक और कृतज्ञ नजर आते हैं. उन्होंने एलन मस्क का शुक्रिया अदा किया है कि मस्क ने हर बैकग्राउंड से आने वाले आम कर्मचारियों के लिए इतने बड़े अवसर पैदा किए. जुआन का कहना है कि कंपनी की इस ग्रोथ का फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को मिला है. जो काम कभी सिर्फ पेट पालने के लिए एक साधारण नौकरी के रूप में शुरू हुआ था, उसने आज उनके पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है.