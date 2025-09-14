हीटर से लेकर लैपटॉप तक सब चलेगा, -25°C में भी देगा बिजली, लॉन्च हुआ चलता-फिरता 'बिजलीघर'
Bluetti Power House: पावर कट हो या ठंड का मौसम अब बिजली की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. चीन की कंपनी Bluetti ने ऐसा पोर्टेबल पावर हाउस बना दिया है जिसे आप आसानी से कही भी ले जा सकते हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह -25 डिग्री सेल्सियस जैसे बेहद ठंडे मौसम ममें भी आसानी से काम करता है. यानी अब न सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप चार्ज होंगे या हीटर और गीजर सबकुछ आसानी से चल जाएगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 14, 2025, 04:59 PM IST
Bluetti Power House: आज की बदलती और स्मार्ट होती दुनिया में बिना बिजली के सारा काम ठप्प हो जाता है. चाहे मोबाइल-लैपटॉप चार्ज करना हो या फिर घर में लाइट जलाना होना सब के लिए बिजली की जरूरत होती है. लेकिन हर दिन बढ़ती मांग और दूसरे कारणों से पॉवर कट आम समस्या बन गई है. इसी समस्या को दूर करने के लिए चीन ने नया कमाल कर दिखाया है. चीन ने दुनिया का पहला सोडियम आयन पोर्टेबल पावर स्टेशन बना दिया है. जिसका नाम पायनियर ना रखा गया है.  इस पावप स्टेशन की सबसे खास बात यह है कि यह गर्मी का मौसम हो या फिर ठंडी दोनों समय में यह अच्छे से काम करता है.

पायनियर ना नाम के इस पावर हाउस को बर्लिन में आयोजित इनोवेशन फॉर ऑल (IFA) कॉन्फ्रेंस में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया. इसे कुछ लोग चलता-फिरता बिजली घर भी कहने लगे हैं, इसका कारण है कि यह कई डिवाइस को चार्ज और ऑन करने की क्षमता रखता है. आइए आज के इस खबर में जानते हैं इसके फीचर्स और इसे जुड़ी दूसरी बातें.
दुनिया के पहले पोर्टेबल बिजलीघर को आसानी से एक जगह से दूसरे घर ले जाया जा सकता है. यह न सिर्फ कई गैजेट्स को चार्ज करेगा बल्कि छोटे घरेलू उपकरण को चला भी सकता है. यानी अब पावर कट की टेंशन खत्म होने जा रही है.

हीटर-गीजर कुछ भी चलाइए
पीवी मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की कंपनी Bluetti यह पोर्टेबल पावर स्टेशन तैयार की है. जो एक पोर्टेबल रिचार्जेबल बैटरी है, जिसे आप बहुत ही आसानी से अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं. इसमें 900 watt-hour की क्षमता है, जो लैपटॉप, मोबाइल या घर के दूसरे छोटे-छोटे डिवाइस को चला सकते हैं. इसका नॉर्मल आउटपुट 1500 वाट है, लेकिन पावर लिफ्टिंग मोड में यह 2250 वाट तक पावर जनरेट कर सकता है. इसका पावर लिफ्टिंग मोड उन उपकरणों के लिए है जो ज्यादा बिजली खाते हैं, जैसे हीटर, गीजर. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सिस्टम सोलर पावर से 1900 वाट तक चार्ज हो सकता है और इसकी बैटरी लगभग 4000 बार चार्ज हो सकती है. बात करें इस डिवाइस की कुल वजह की तो यह 16 किलो है.

 -25 डिग्री सेल्सियस पर भी करता है काम

पोर्टेबल पावर स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ठंडे इलाकों में भी आसानी से काम कर सकता है. यह -15 डिग्री सेल्सियस पर भी चार्ज हो सकता है और -25 डिग्री सेल्सियस पर भी लगातार बिजली सप्लाई दे सकता है. यहां तक कि -10 डिग्री सेल्सियस में भी यह लगभग 60% तक चार्ज हो जाता है. यही कारण है कि ब्लूएटी ने इसे खास तौर पर ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों और ट्रैवलर्स के लिए डिजाइन किया है.

सोडियम-आयन बैटरी की खासियत जान लीजिए
इस पोर्टेबल पावर स्टेशन में लिथियम बैटरी की जगह सोडियम-आयन बैटरी लगाई गई है. सोडियम लिथियम से सस्ता होता है जिससे इसकी कीमत भी कम होगी. यह बैटरी ठंडे मौसम में बेहतर परफॉर्म करती है और सुरक्षा के लिहाज से भी ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है इसका कारण है कि इसमें आग लगने या ब्लास्ट होने का जोखिम बहुत कम है. हालांकि इसकी एनर्जी पावर लिथियम से कम होने की वजह से यह पावर स्टेशन थोड़ा बड़ा और वजन में भारी है.

