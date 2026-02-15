पलटी मार गए सैम ऑल्टमैन? कभी भारत को बताया था नामुमकिन, अब कहा दुनिया का अगला AI बॉस! ये है वजह

Advertisement
Sam Altman on India AI: टेक जगत में इस समय बड़ा यू-टर्न देखने को मिल रहा है. कुछ साल पहले जिस भारत की AI पॉवर पर सवाल उठाए गए थे आज उसी भारत को दुनिया का अगला AI लीडर बताया जा रहा है. 16 फरवरी से दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले India AI Impact Summit से पहले OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन का बदला हुआ बयान चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं उन्होंने पहले क्या कहा था और अब कहा क्या है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है.

Feb 15, 2026
Sam Altman on India AI: समय का पहिया कितनी तेजी से घूमता है इसका अंदाजा आप OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन का बदला हुआ रुख देख कर लगा सकते हैं. कुछ साल पहले सैम ऑल्टमैन ने जिस भारत को AI से जोड़कर Hopeless यानी उम्मीद से परे बताया था आज उसी भारत को दुनिया का अगलAI सुपरपावर बता रहे हैं. 16 फरवरी से होने जा रहे दिल्ली के भारत मंडपम में India AI Impact Summit से ठीक पहले ऑल्टमैन का यह यू-टर्न ने टेक जगत में सबको चौंका दिया है, इसके साथ ही सैम का यह बयान भारत की उस डिजिटल क्रांति की पक्की मुहर है जिसे अब दुनिया का कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता है.

भारत में 16 फरवरी से 20 तक होने वाले India AI Impact Summit से पहले OpenAI के चीफ CEO सैम ऑल्टमैन के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं. जिस भारत को उन्होंने कुछ साल पहले AI के क्षेत्र में उम्मीद से परे बता दिया था आज उसी भारत को वो दुनया का अगला फुल-स्टैक AI लीडर बता रहे हैं. ऑल्टमैन का यह बयान भारत की बढ़ती डिजिटल ताकत और AI के क्षेत्र में ग्लोबल लेवल पर इसकी मजबूत होती दावेदारी को भी बताता है.

अब बदल गए सुर

बात है साल 2023 की, सैम से सवाल किया गया कि क्या भारत की छोटी टीमें बड़े AI मॉडल तैयार कर सकती हैं? इस सवाल का जवाब उन्होंने अलग ही अंदाज में देते हुए इसे लगभग नामुमकिन और Hopeless बताया था. लेकिन अब दिल्ली में होने वाले समिट से पहले उन्होंने यह मान लिया है कि भारत सिर्फ AI का इस्तेमाल ही नहीं करेगा बल्कि बुनियादी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है.

भारत OpenAI का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट

सैम ऑल्टमैन ने भारत को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी शेयर किए हैं-

100 मिलियन यूजर्स
भारत में हर हफ्ते लगभग 10 करोड़ लोग OpenAI के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.

नंबर 2 मार्केट
अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जो OpenAI के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है.

दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारत में ChatGPT का इस्तेमाल करने वाले छात्रों की सबसे ज्यादा है.

भारत के लिए, भारत के साथ 
सैम ऑल्टमैन ने यह भी कहा कि OpenAI भारत में -भारत के साथ और भारत के लिए AI बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है. कंपनी ने बीते साल ही दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोला है और 2026 में इसके विस्तार की योजना भी है. अब भारत यात्रा के दौरान, ऑल्टमैन सरकार के साथ कई नई साझेदारियों की घोषणा भी कर सकते हैं. ऑल्टमैन ने इंडिया एआई मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक समाधानों के लिए AI का उपयोग कर रहा है.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

