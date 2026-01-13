अब बाजार से बेकरी लाना भूल जाइए! घर पर बटन दबाते ही खुद ब्रेड बना देगी ये मशीनें; कीमत सिर्फ...

Advertisement
Best Bread Maker: क्या आप भी बाजार में मिलने वाले ब्रेड को खाने से डरते हैं? तो अब न ही खराब खाने की टेंशन होगी और न ही ब्रेड के लिए बाहर बेकरी जाने की जरूरत होगी. नई ऑटोमैटिक ब्रेड मेकर मशीनें घर पर ही पूरा काम आसान बना रही हैं. बस एक बटन दबाइए और बिना आटा गूंथे बिना मेहनत किए कुछ ही समय में गरम-गरम ब्रेड तैयार हो जाता है. आइए जानते हैं इन स्मार्ट मशीनों की खासियत और कितनी कीमत...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:38 PM IST
Best Bread Maker: अब घर पर फ्रेश ब्रेड बनाना अब बच्चों का खेल हो गया है! न आटा गूंथने का झंझट और न ही घंटों का इंतजार बस अब एक बटन दबाते ही मिनटों में तैयार हो जाएगा गर्मागर्म ब्रेड. नई टेक्नोलॉजी वाली ब्रेड मशीन कमाल कर दिखा रही हैं. घर पर ब्रेड बनाना जो कभी मुश्किल और झंझट भरा काम होता था अब किचन की तस्वीर बदलने वाली है! एक ऐसी जादुई मशीन मार्केट में एंट्री ले ली है जो आपकी मेहनत को जीरो कर देगी. आपको बस सामान डालना है और बटन दबाते ही सारा काम मशीन खुद करेगी. आइए जानते हैं इस स्मार्ट बेकर की खासियत और फीचर्स...

Lifelong Bread Maker 
अगर आप एक अच्छा ब्रेड मेकर खोज रहे हैं तो Lifelong Bread Maker भी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. Lifelong का ब्रेड मेकर भी फुली ऑटोमैटिक कैटेगरी में आता है. यह ब्रेड मेकर आटा गूथने से लेकर ब्रेड बेक होने तक की पूरी काम खुद करता है. इसकी सफाई आसान है और इसे चलाने के लिए किसी खास तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे नए यूजर्स भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. अमेजन पर इसकी कीमत ₹6,719 है.

Glen Electric Bread Maker
घर पर ही ब्रेड बनाने के लिए ग्लेन का ब्रेड मेकर एक बढ़िया विकल्प है. यह पूरी तरह ऑटोमैटिक मशीन है जो खुद ही आटा गूंथने से लेकर ब्रेड बेक करने तक का काम कर लेती है. इसमें पहले से सेट किए गए कुछ मेन्यू होते हैं जिससे इस्तेमाल और भी आसान हो जाता है. फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत करीब 6,999 रुपये है.

SHARP Bread Maker
शार्प ब्रांड का ब्रेड मेकर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जो एक अच्छा विकल्प भी है. फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत लगभग 9,984 रुपये के आसपास है. यह एक फुली ऑटोमैटिक मशीन है, जिसकी मदद से घर बैठे आसानी से ताज़ी ब्रेड बनाई जा सकती है.

American Micronic Bread Maker

अमेरिकन माइक्रॉनिक का ब्रेड मेकर नार्मल घर के लिए एकदम परफेक्ट ब्रेड मेकर है. इसमें 19 प्री-प्रोग्राम्ड मेन्यू दिए गए हैं जिनकी सहायता से सिर्फ ब्रेड ही नहीं बल्कि रोटी का आटा भी तैयार की जा सकता है. अमेजन पर इसकी कीमत ₹6,879 है.

Kent Bread Maker
अगर आप ब्रेड मेकर के साथ आटा मेकर की भी तलाश कर रहे हैं तो आपकी यह जरूरत केंट पूरी करता है. केंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर Kent Bread Maker करीब 6,649 रुपये में मिल रहा है. मशीन में दिए गए प्री-सेट बटन की मदद से एक क्लिक में पूरा प्रोसेस ऑटोमैटिक तरीके से शुरू हो जाता है.

