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Hindi Newsटेक₹25000 की सैलरी को मारी लात, महीनों खाई मैगी! आज खड़ी कर दी खुद की कंपनी, रोंगटे खड़े कर देगी इस लड़के की कहानी

₹25000 की सैलरी को मारी लात, महीनों खाई मैगी! आज खड़ी कर दी खुद की कंपनी, रोंगटे खड़े कर देगी इस लड़के की कहानी

इमैनुएल जॉन ने सीखने की चाहत में अपनी पहली ₹25,000 की सैलरी ठुकरा दी और ₹10,000 की इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने मैगी खाकर अपना गुजारा किया. बाद में ₹3.5 लाख महीने की शानदार नौकरी छोड़कर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी 'Teckas Technologies' खड़ी की.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:06 AM IST
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₹3.5 लाख महीने की शानदार नौकरी छोड़कर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी 'Teckas Technologies' खड़ी की.
₹3.5 लाख महीने की शानदार नौकरी छोड़कर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी 'Teckas Technologies' खड़ी की.

टेक दुनिया में सफलता की कहानियां अक्सर आसान लगती हैं, लेकिन असल में उनके पीछे कई कठिन फैसले और संघर्ष छिपे होते हैं. Immanuel John की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने उनकी पूरी दिशा बदल दी. जब उन्हें पहली नौकरी का ऑफर मिला, तब सैलरी ₹25,000 थी. आमतौर पर फ्रेशर्स के लिए यह एक बड़ा मौका होता है, लेकिन इमैनुएल इससे संतुष्ट नहीं थे. उन्हें लगा कि इस नौकरी में सीखने और आगे बढ़ने के मौके सीमित हैं. इसलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया. यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि करियर की शुरुआत में स्थिर आय छोड़ना जोखिम भरा होता है. लेकिन उन्होंने शॉर्ट-टर्म कम्फर्ट की बजाय लॉन्ग-टर्म ग्रोथ को चुना.

कम सैलरी में सीखने का रास्ता

पहली नौकरी ठुकराने के बाद इमैनुएल ने हार नहीं मानी. उन्होंने एक इंटर्नशिप जॉइन की, जहां उन्हें सिर्फ ₹10,000 मिलते थे. यह रकम कम जरूर थी, लेकिन यहां सीखने का मौका ज्यादा था. इस दौरान उन्होंने लंबे समय तक काम किया, नई स्किल्स सीखी और खुद को लगातार बेहतर बनाया. यह फेज उनके करियर की नींव साबित हुआ. उन्होंने शुरुआत से सब कुछ सीखने का फैसला किया, जिससे आगे चलकर उन्हें बड़ा फायदा मिला.

मुश्किल दिन और मैगी वाला संघर्ष

हर संघर्ष की कहानी में कुछ कठिन दिन जरूर आते हैं, और इमैनुएल की जिंदगी में भी ऐसे कई पल आए. ऐसे समय भी आए जब खर्च चलाना मुश्किल हो गया. उन्हें अपनी जरूरतों को बहुत सीमित करना पड़ा और कई बार सिर्फ मैगी खाकर दिन गुजारना पड़ा. ये दिन आसान नहीं थे, लेकिन इन्हीं हालातों ने उन्हें मजबूत बनाया. उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा. यही धैर्य और मेहनत आगे जाकर उनकी सफलता की वजह बना.

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₹3.5 लाख सैलरी तक का सफर

समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाई. जैसे-जैसे उनकी स्किल्स बेहतर होती गईं, उन्हें अच्छे मौके मिलने लगे. उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया, जब उन्हें ₹3.5 लाख प्रति महीने की सैलरी वाली नौकरी मिली. यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी. यह इस बात का सबूत था कि उनके जोखिम और मेहनत सही दिशा में थे. लेकिन उन्होंने इसे अंतिम मंजिल नहीं माना.

नौकरी छोड़कर शुरू किया स्टार्टअप

जहां बहुत से लोग इतनी अच्छी सैलरी पर रुक जाते हैं, वहीं इमैनुएल ने एक और बड़ा फैसला लिया. उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का जोखिम उठाया. इसी सोच के साथ Teckas Technologies की शुरुआत हुई. अपना स्टार्टअप शुरू करना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें अनिश्चितता और जोखिम दोनों होते हैं. लेकिन इसके साथ ही अपने विजन पर काम करने की आजादी भी मिलती है.

असली समस्याओं पर फोकस

Teckas Technologies के जरिए इमैनुएल ने हमेशा रियल लाइफ समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दिया. उन्होंने ट्रेंड्स के पीछे भागने की बजाय ऐसे टेक सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश की, जो लोगों के काम आएं और लंबे समय तक टिकाऊ हों. कंपनी को आगे बढ़ाने, मार्केट में अपनी पहचान बनाने और तेजी से बदलती टेक इंडस्ट्री में बने रहने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन उनके शुरुआती संघर्षों ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि वे हर चुनौती का सामना कर सकें.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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