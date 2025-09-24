मुश्किल सवाल हो या इलेक्ट्रॉनिक खराबी, Google सब का हल बताएगा, कैमरा ऑन करते ही मिलेगा सटीक जवाब

Google Search Live Feature: AI के आने के बाद से ही काम करने का न सिर्फ तरीका बदल रहा है बल्कि काम आसान होता जा रहा है. इसी क्रम में हमारे कामों को और आसान बनाने के लिए गूगल नया फीचर लाने की तैयारी में है. Google Search Live फीचर के जरिए आपको मुश्किल सवालों के जवाब या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की खराबी के लिए घंटों इंटरनेट खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस कैमरा को पॉइंट करें और AI तुरंत आपको समाधान बता देगा.
Google Search Live Feature: टेक्नोलॉजी लगातार हमारी जिंदगी को आसान बनाने का काम कर रही है. पहले जहां किसी कठिन सवाल का जवाब पाने के लिए हमें गूगल पर सर्च करना होता था, जिसमें ज्यादा समय जाता था अब वही काम मात्र कुछ ही सेकंड में हो जाएगा. गूगल ने अपने सर्च इंजन में नया लाइव फीचर लाने जा रहा है जो कैमरा की सहायता से मुश्किल से मुश्किल मैथ्स इक्वेशन हल करने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की खराबी तक तुरंत जान लेगा. यानी अब सवाल टाइप करने की झंझट नहीं बस कैमरा को पॉइंट कीजिए और AI आपको उसका सबसे सटीक जवाब देगा.
जल्द लॉन्च होगा सर्च लाइव फीचर
Google भारत में जल्द ही सर्च लाइव फीचर लॉन्च करने जा रहा है. यह ऐसा फीचर है जिसमें यूजर्स गूगल सर्च से बातचीत भी कर सकेंगे. इस फीचर को लेकर कंपनी के एक सीनियर एग्जिक्यूटिव ने जानकारी दी कि अमेरिका के बाद भारत पहला देश होगा जहां यह फीचर शुरू होगा.
गूगल सर्च में इंजीनियरिंग के वाइस-प्रेसिडेंट और गूगल लेंस के को-फाउंडर राजन पटेल के मुताबिक यह मोबाइल-फर्स्ट एक्सपीरियंस है, खासकर तब जब आपको तुरंत जवाब चाहिए. इसमें आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, सर्च लाइव ऑन कर सकते हैं और किसी चीज पर कैमरा पॉइंट करके सवाल का जवाब भी जान सकते हैं. आपको तुरंत जवाब मिलेगा.
कैसे करेगा यह फीचर काम
गूगल का यह फीचर सबसे पहले 2025 के मई में लॉन्च हुआ था जो अभी सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है. इसे यूजर्स AI मोड या गूगल लेंस में Live ऑन करके यूज कर सकेंगे. जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर गणित के कठिन सवाल का जवाब जानना चाहता है तो वह इक्वेशन पर कैमरा रखकर जवाब जान सकता है. वहीं अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ खराबी आ गई है और पता नहीं चल पा रहा है तो इस फीचर से यह भी काम हो जाएगा. बस कैमरा उस डिवाइस के ऊपर रखना होगा और फौरन AI बता देगा क्या समस्या है.
गूगल के अनुसार इस फीचर के पीछे एडवांस्ड AI मॉडल्स काम करते हैं, जो यूजर परेशानी जानकर तुरंत जवाब देते हैं. साथ ही यह वेब लिंक भी दिखाएगा. जैसे वेबसाइट्स, वीडियोज और फोरम्स, जिससे यूजर को ज्यादा जानकारी मिल सके.
AI के दौर में बदल रहा सर्च का तरीका
गूगल का नया सर्च लाइव फीचर इस दिशा में कंपनी की कोशिशों का हिस्सा है, जिसमें वह अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट को जेनरेटिव AI के अनुसार फिर से तैयार कर रही है. इस बीच, Perplexity और OpenAI का ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और लोगों के सर्च करने के तरीके बदल रहे हैं. पटेल के अनुसार, "हम केवल वेब से डेटा निकालने वाला टूल नहीं बनाना चाहते. हमारा उद्देश्य ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो जानकारी को समझे और उसे उपयोग में लाने में मदद करे."
