 मुश्किल सवाल हो या इलेक्ट्रॉनिक खराबी, Google सब का हल बताएगा, कैमरा ऑन करते ही मिलेगा सटीक जवाब
Advertisement
trendingNow12934405
Hindi Newsटेक

मुश्किल सवाल हो या इलेक्ट्रॉनिक खराबी, Google सब का हल बताएगा, कैमरा ऑन करते ही मिलेगा सटीक जवाब

Google Search Live Feature: AI के आने के बाद से ही काम करने का न सिर्फ तरीका बदल रहा है बल्कि काम आसान होता जा रहा है. इसी क्रम में हमारे कामों को और आसान बनाने के लिए गूगल नया फीचर लाने की तैयारी में है. Google Search Live फीचर के जरिए आपको मुश्किल सवालों के जवाब या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की खराबी के लिए घंटों इंटरनेट खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस कैमरा को पॉइंट करें और AI तुरंत आपको समाधान बता देगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुश्किल सवाल हो या इलेक्ट्रॉनिक खराबी, Google सब का हल बताएगा, कैमरा ऑन करते ही मिलेगा सटीक जवाब

Google Search Live Feature: टेक्नोलॉजी लगातार हमारी जिंदगी को आसान बनाने का काम कर रही है. पहले जहां किसी कठिन सवाल का जवाब पाने के लिए हमें गूगल पर सर्च करना होता था, जिसमें ज्यादा समय जाता था अब वही काम मात्र कुछ ही सेकंड में हो जाएगा. गूगल ने अपने सर्च इंजन में नया लाइव फीचर लाने जा रहा है जो कैमरा की सहायता से मुश्किल से मुश्किल मैथ्स इक्वेशन हल करने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की खराबी तक तुरंत जान लेगा. यानी अब सवाल टाइप करने की झंझट नहीं बस कैमरा को पॉइंट कीजिए और AI आपको उसका सबसे सटीक जवाब देगा.

जल्द लॉन्च होगा सर्च लाइव फीचर
Google भारत में जल्द ही सर्च लाइव फीचर लॉन्च करने जा रहा है. यह ऐसा फीचर है जिसमें यूजर्स गूगल सर्च से बातचीत भी कर सकेंगे. इस फीचर को लेकर कंपनी के एक सीनियर एग्जिक्यूटिव ने जानकारी दी कि अमेरिका के बाद भारत पहला देश होगा जहां यह फीचर शुरू होगा.

गूगल सर्च में इंजीनियरिंग के वाइस-प्रेसिडेंट और गूगल लेंस के को-फाउंडर राजन पटेल के मुताबिक यह मोबाइल-फर्स्ट एक्सपीरियंस है, खासकर तब जब आपको तुरंत जवाब चाहिए. इसमें आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, सर्च लाइव ऑन कर सकते हैं और किसी चीज पर कैमरा पॉइंट करके सवाल का जवाब भी जान सकते हैं. आपको तुरंत जवाब मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करेगा यह फीचर काम
गूगल का यह फीचर सबसे पहले 2025 के मई में लॉन्च हुआ था जो अभी सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है. इसे यूजर्स AI मोड या गूगल लेंस में Live ऑन करके यूज कर सकेंगे. जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर गणित के कठिन सवाल का जवाब जानना चाहता है तो वह इक्वेशन पर कैमरा रखकर जवाब जान सकता है. वहीं अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ खराबी आ गई है और पता नहीं चल पा रहा है तो इस फीचर से यह भी काम हो जाएगा. बस कैमरा उस डिवाइस के ऊपर रखना होगा और फौरन AI बता देगा क्या समस्या है.

गूगल के अनुसार इस फीचर के पीछे एडवांस्ड AI मॉडल्स काम करते हैं, जो यूजर परेशानी जानकर तुरंत जवाब देते हैं. साथ ही यह वेब लिंक भी दिखाएगा. जैसे वेबसाइट्स, वीडियोज और फोरम्स, जिससे यूजर को ज्यादा जानकारी मिल सके.

ये भी पढ़ेंः  बदल जाएगा WhatsApp चलाने का पूरा तरीका! चैट होगी वहीं के वहीं ट्रांसलेट, जानिए कैसे करेगा काम

AI के दौर में बदल रहा सर्च का तरीका

गूगल का नया सर्च लाइव फीचर इस दिशा में कंपनी की कोशिशों का हिस्सा है, जिसमें वह अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट को जेनरेटिव AI के अनुसार फिर से तैयार कर रही है. इस बीच, Perplexity और OpenAI का ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और लोगों के सर्च करने के तरीके बदल रहे हैं. पटेल के अनुसार, "हम केवल वेब से डेटा निकालने वाला टूल नहीं बनाना चाहते. हमारा उद्देश्य ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो जानकारी को समझे और उसे उपयोग में लाने में मदद करे."

ये भी पढ़ेंः सस्ते iPhone की खुशी पल भर में खत्म, Flipkart ने कर दिए सभी ऑर्डर कैंसिल!...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Google Search LiveAI FeatureLive Search

Trending news

PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
;