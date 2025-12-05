Advertisement
trendingNow13029643
Hindi Newsटेक

कभी MP3 प्लेयर बेचता था... जानिए कैसे बन गया भारत का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड, कहानी पढ़कर हैरान रह जाएंगे आप

MP3 player to Smartphone: कभी सिर्फ MP3 प्लेयर बनाने वाली कंपनी अब भारत में स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग और Vivo जैसी कंपनियों को टक्कर दे रही है. अपनी इनोवेटिव तकनीक, लंबे बैटरी बैकअप और कम दामों के कारण ब्रांड तेजी से फेमस हो रहा है. जिसका नाम है Oppo. युवाओं और मिड-रेंज यूजर्स के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 05, 2025, 09:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कभी MP3 प्लेयर बेचता था... जानिए कैसे बन गया भारत का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड, कहानी पढ़कर हैरान रह जाएंगे आप

Oppo Success Story: सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे जो कभी सिर्फ MP3 प्लेयर बेचती थी अब भारत के स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग और Vivo जैसी दिग्गज कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है. जी हां आपने बिलकुल ठीक पढ़ा है! तेजी से लोकप्रिय हो रही यह ब्रैंड नई टेक्नॉलॉजी और स्टाइलिश फीचर्स के दम पर Gen Z से लेकर हर वर्ग के यूजर्स के बीच धमाल मचा रही है. हम बात कर रहे हैं ओपो की. जिसके फोन्स और टेबलेट अब दुनियाभर के 50 से ज्यादा देशों में यूज किए जाते हैं.

ओपो ने केवल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके ही नहीं बल्कि मार्केटिंग और रिटेल स्ट्रेटेजी में भी नया मापदंड स्थापित किया है. युवा यूजर्स इसके इनोवेटिव कैमरा फीचर्स, लंबी बैटरी लाइफ और लो प्राइसिंग के कारण इसे तेजी से अपना रहे हैं. आइए जानते हैं ओपो के MP3 प्‍लेयर से स्मार्टफोन बनेने की कहानी.

50 देशों में फोन के दीवाने

Add Zee News as a Preferred Source

आज से करीब 20 साल पहले यह कंपनी MP3 और DVD प्लेयर के लिए जानी जाती थी. लेकिन आज ओपो भारत समेत दुनिया भर के 50 देशों में अपना नाम बना चुकी है.  IDC के डेटा के मुताबिक ओपो इस समय भारत की दूसरी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है. चीन की इस कंपनी की शुरुआत 2004 में डोंगगुआन शहर से हुई थी. उस समय यह कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक हिस्सा थी. अपने शुरुआत दिनों में ओपो ने म्यूजिक प्लेयर और डीवीडी प्लेयर जैसे ही डिवाइस बनाती थी. ये प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हुए, इसका कारण था इनकी कीमत और क्वालिटी. 

 MP3 प्लेयर बनाती थी कंपनी
ओपो ने साल 2005 में अपना पहला MP3 प्लेयर लॉन्च किया जिसका नाम ओपो एक्स3 रखा. यह छोटा और पोर्टेबल डिवाइस म्यूजिक लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट था. इसमें शानदार साउंड क्वालिटी थी और इसे कहीं भी आसानी से ले जाने की सुविधा. बात करें डिजाइन की तो बहुत ही शानदार, जिसमें हल्का-सा कार्टून जैसा लुक था. इस प्लेयर ने ओपो को ग्लोबल मंच पर नई पहचान दिलाई. MP3 प्लेयर के बाद कंपनी ने MP4 प्लेयर भी बनाए जो म्यूजिक के साथ वीडियो भी चला सकते थे. साल 2007-2008 के दौरान ओपो ने DV-980H और DV-983H जैसे DVD प्लेयर लॉन्च किए जो पुराने DVD को हाई क्वालिटी वाले वीडियो में बदलने की क्षमता रखते थे.

मोबाइल की दुन‍िया में Oppo की एंट्री
साल 2008 खत्म होने से पहले ही ओपो की दुनिया में भी एंट्री कर ली. कंपनी का पहला फोन था Oppo A103, जिसे स्माइली फेस भी कहा जाता था. यह फोन कम दामों में लॉन्च हुआ. इसके बाद Oppo ने तेजी से नए मॉडल लॉन्च किए. साल 2011 में फाइंड एक्स903 फोन आया जिसके लिए हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया. इसके बाद साल 2012 में Oppo ने फोन में फेस ब्यूटीफिकेशन फीचर भी लाया जो सेल्फी को और भी ज्यादा शानदार बना देता था. इसके बाद ओपो ने करनामा करते हुए साल 2013 में दुनिया का पहला रोटेटिंग कैमरा वाला स्मार्टफोन N1 लाया. इसी साल ओपो ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कलरओएस की भी शुरुआत की.

कैमरा क्वालिटी और चार्जिंग बहुत ही शानदार
Oppo हमेशा से नई टेक्नोलॉजी को लेकर आगे रही है. 2014 में कंपनी ने VOOC फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी लाई जो फोन को बहुत ही कम समय में चार्ज करती थी. साल 2016 में ओपो का आर9 चीन में 4 प्रतिशत मार्केट शेयर तक पहुंचा जिसमें पतला डिजाइन और ब्राइट स्क्रीन स्पेशल थी. इसके बाद साल 2018 में ओपो ने अपने डिस्क प्लेयर बिजनेस को बंद कर मोबाइल पर पूरा फोकस कर लिया.

ये भी पढे़ंः आपका भी डेटा हुआ लीक? इस वेबसाइट ने उड़ा दी करोड़ों यूजर्स की नींद! फोन नंबर डालते..

2022 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कंपनी ने सुपर VOOC चार्जिंग का प्रदर्शन किया जो 4500mAh बैटरी को मात्र 9 मिनट में चार्ज कर सकती थी. 2023 में ओपो ने हासेलब्लाडम के साथ पार्टनरशिप की जो कैमरा सिस्टम को और एडवांस बनाने के लिए जानी जाती है और इसी के साथ कैमरा-सेंट्रिक स्मार्टफोन सीरीज रेनो लॉन्च की. इन इनोवेशन्स ने ओपो को खासकर युवाओं के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस बना दिया. 

Oppo की भारत में एंट्री
Oppo ने 2014 में भारत में कदम रखा. शुरुआत में कंपनी ने फाइंड और आर सीरीज के फोन लॉन्च किए और बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया. साल 2016 तक ओपो भारत का चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया. आज ओपो के 40000 से ज्यादा रिटेल स्टोर भारत में हैं. कंपनी का खास फोकस मिड-रेंज फोन पर है जो 10,000 से 30,000 रुपये की कीमत में आते हैं. आईडीसी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ओपो ने 13.9% मार्केट शेयर हासिल किया है जो वीवो (18.3%) के बाद दूसरे नंबर पर है वहीं इस लिस्ट में सैमसंग 12.6% के साथ तीसरे नंबर पर है.

ये भी पढे़ंः Apple ने दिया फैन्स को Shock! अचानक हटा दिया ये धमाकेदार फीचर, 4 साल पहले ही...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Oppo success storyMP3 player to smartphoneoppo smartphone

Trending news

PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को तक नहीं लगी भनक
putin modi
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को तक नहीं लगी भनक
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए