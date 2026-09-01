/नेपाल आपदा से सड़क हादसों तक, कैसे AI बना रहा बेवकूफ? 10 सेकंड में छिपे हैं वो 5 सबूत जो खोलेंगे फेक वीडियो की पोल

आजकल सोशल मीडिया खोलते ही तरह-तरह के सनसनीखेज और चौंकाने वाले वीडियो सामने आने लगते हैं. कभी किसी बड़ी आपदा का मंजर होता है तो कभी किसी भयंकर दुर्घटना की क्लिप. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी स्क्रीन पर तैर रहा हर वीडियो सच नहीं होता? आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अब ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं जो दिखने में इतने असली लगते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए.
हाल ही में नेपाल में आई भयंकर बाढ़ के दौरान भी एक ऐसा ही 10 सेकंड का वीडियो खूब वायरल हुआ. देखने में यह क्लिप बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन जब इसकी गहराई से जांच की गई तो पता चला कि यह पूरी तरह से AI से तैयार किया गया फर्जी वीडियो था. जब किसी आपदा के समय ऐसे नकली वीडियो असली खबरों के साथ मिलने लगते हैं, तो अफवाहें तेजी से फैलती हैं. ऐसे में किसी भी वीडियो को सच मानने या आगे शेयर करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि नकली और असली का फर्क कैसे किया जाए.
कसैले कल्पना नै गरेको थिएन यस्तो हुन्छ भनेर… प्रकृति बौलाएपछि आखिर कसको के नै लाग्दो रहेछ र!
यस्तो विपत्तिमा परेका सबैको सकुशल उद्धार होस्। pic.twitter.com/AneIcwhhjL
— PRAKASH KUNWAR (@Kunwarprakash20) August 27, 2026
किसी वीडियो के AI होने का पहला सुराग उसकी लंबाई से मिल सकता है. ज्यादातर मुफ्त AI टूल्स एक बार में बहुत छोटे यानी लगभग 5 से 10 सेकंड के वीडियो ही बना पाते हैं. नेपाल बाढ़ वाला फर्जी वीडियो भी करीब 10 सेकंड का ही था. हालांकि सिर्फ छोटा वीडियो होना इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि वह नकली ही है, क्योंकि असली वीडियो भी छोटे हो सकते हैं. इसलिए लंबाई को सिर्फ एक शुरुआती सुराग के रूप में देखना चाहिए.
अगर कोई वीडियो जरूरत से ज्यादा परफेक्ट, अजीब या अविश्वसनीय लग रहा है, तो आप इंटरनेट पर उपलब्ध AI डिटेक्शन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. कई टेक कंपनियों ने ऐसे ऑनलाइन टूल्स बनाए हैं जो यह बताने में मदद करते हैं कि वीडियो AI से बना है या नहीं. लेकिन ध्यान रहे कि ये टूल्स हमेशा 100% सही नहीं होते, इसलिए इनके नतीजों पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय अन्य सबूतों को भी देखना चाहिए.
फर्जी वीडियो की पोल खोलने का सबसे आसान तरीका है उसकी प्लेबैक स्पीड को धीमा (slow-motion) करके एक-एक फ्रेम को ध्यान से देखना. नेपाल बाढ़ के फर्जी वीडियो में जब फ्रेम धीमे किए गए, तो उसमें कई गड़बड़ियां पकड़ी गईं. वीडियो के एक हिस्से में दिख रहे लाल रंग के कंटेनर अचानक गायब हो गए, और एक लकड़ी का लट्ठा बिना किसी बहाव के अचानक प्रकट हो गया. इतना ही नहीं, कैमरा घूमते ही 7वें सेकंड पर एक इमारत और पेड़ अचानक से उग आए. ऐसी अचानक बदलने वाली चीजें AI की बड़ी गलती होती हैं.
AI टूल्स अक्सर पूरे सीन में चीजों का संतुलन बनाए रखने में नाकाम रहते हैं. ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वीडियो में मौजूद गाड़ियों, इंसानों, पेड़ों या इमारतों का आकार बदल जाता है या वे बार-बार गायब और री-अपीयर्स होती हैं. जब भी कोई संदिग्ध वीडियो देखें, तो मुख्य विषय के साथ-साथ बैकग्राउंड में दिख रही छोटी-छोटी चीजों पर भी नजर रखें. धीमी स्पीड में ये कमियां साफ पकड़ी जाती हैं.
AI के लिए पानी के तेज बहाव, तेजी से भागते वाहनों और लोगों की भीड़ की हलचल को पूरी तरह प्राकृतिक दिखाना बहुत मुश्किल होता है. वीडियो देखते समय खुद से सवाल पूछें कि क्या जो दिख रहा है, वह असल जिंदगी में संभव है? अगर पानी का बहाव अजीब है या लोग हवा में तैरते हुए दिख रहे हैं, तो समझ जाएं कि वीडियो नकली है. सीन जितना जटिल होगा, AI की गलतियां उतनी ही ज्यादा होंगी.
कोई भी सनसनीखेज क्लिप शेयर करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसे सबसे पहले किसने पोस्ट किया है. हमेशा किसी भरोसेमंद न्यूज संस्थान, सरकारी एजेंसी या मौके पर मौजूद लोगों की रिपोर्ट से उस वीडियो का मिलान करें. किसी वीडियो का वायरल होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वह असली ही होगा.
फर्जी वीडियो को पकड़ने का एक और बेहतरीन तरीका यह है कि उसकी तुलना उस घटना की असली फुटेज से की जाए. नेपाल बाढ़ के दौरान भी कई असली तस्वीरें और खबरें मौजूद थीं. जब वायरल वीडियो की तुलना असली कवरेज से की गई, तो लोकेशन, मौसम और इमारतों की बनावट में भारी फर्क साफ नजर आ गया.
सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए AI वीडियो बहुत तेजी से वायरल किए जाते हैं. कभी-कभी लोग इन्हें मनोरंजन के लिए बनाते हैं, लेकिन आपदा के समय ये अफवाह और भ्रम फैलाने का बड़ा जरिया बन जाते हैं. किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले उसका सोर्स जांचें, संदिग्ध हिस्सों को धीमा करके देखें, AI डिटेक्टर का इस्तेमाल करें और विश्वसनीय खबरों से उसकी तुलना करें. आपकी थोड़ी सी सावधानी इंटरनेट को फर्जी खबरों से बचा सकती है.