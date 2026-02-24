इंसानी हाथों की छुट्टी! अब Robot करेंगे आपका मेकअप और मसाज, चीन ने बनाया ऐसा हाथ जो सुई में धागा भी पिरो लेगा

Advertisement
LinkerBot ने ऐसे रोबोटिक हाथ तैयार किए हैं, जो इंसानों की तरह बारीक और सटीक काम कर सकते हैं. LinkerBot का एंट्री-लेवल O6 रोबोटिक हाथ 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आता है. वहीं इसके एडवांस मॉडल करीब 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम देते हैं, जो लगभग इंसानी हाथ के बराबर है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:41 AM IST
चीन की रोबोटिक्स स्टार्टअप LinkerBot ने ऐसे रोबोटिक हाथ तैयार किए हैं, जो इंसानों की तरह बारीक और सटीक काम कर सकते हैं. इस कंपनी की स्थापना 2023 में एलेक्स झोउ योंग ने की थी. कंपनी अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई तरह के डेक्सटेरस यानी फुर्तीले रोबोटिक हाथ बना रही है, जिनमें अलग-अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम (मूवमेंट की आजादी) दी गई है. हाल ही में कंपनी ने अपनी सीरीज-B फंडिंग में करीब 217 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. इस फंड का इस्तेमाल कंपनी 2026 के अंत तक अपनी रिसर्च टीम को दोगुना करने में करेगी. कंपनी के क्लाइंट्स में Samsung Electronics, University of Hong Kong और Stanford University जैसी बड़ी संस्थाएं शामिल हैं.

इंसानी हाथ जैसी क्षमता
LinkerBot का एंट्री-लेवल O6 रोबोटिक हाथ 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आता है. वहीं इसके एडवांस मॉडल करीब 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम देते हैं, जो लगभग इंसानी हाथ के बराबर है. इसका मतलब है कि ये हाथ कई तरह की जटिल मूवमेंट्स कर सकते हैं. O6 मॉडल हल्के पॉलिमर और कॉम्पैक्ट पार्ट्स से बना है. इसका वजन सिर्फ 370 ग्राम है, लेकिन यह 50 किलोग्राम तक की पकड़ बना सकता है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल बाजार में मौजूद दूसरे प्रोडक्ट्स से 10 गुना ज्यादा टिकाऊ है और कीमत भी काफी कम है. कंपनी का फ्लैगशिप L30 मॉडल ±0.2 मिमी की सटीकता हासिल कर सकता है. यह इतनी बारीकी से काम कर सकता है कि जटिल असेंबली जैसे इंडस्ट्रियल टास्क भी आसानी से पूरे कर सके.

रोबोट ने बजाया पियानो
पिछले साल अगस्त में दुनिया की पहली रोबोटिक्स प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में एक रोबोट ने पियानो बजाया था. इस रोबोट में LinkerBot के L6 मोड वाले हाथ लगाए गए थे. इससे यह साबित हुआ कि ये रोबोटिक हाथ सिर्फ इंडस्ट्रियल काम ही नहीं, बल्कि कला जैसे संवेदनशील काम भी कर सकते हैं. कंपनी की Linker Hand सीरीज 6 से 42 डिग्री ऑफ फ्रीडम तक उपलब्ध है और इसमें अलग-अलग एक्टुएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह कई तरह के कामों के लिए उपयुक्त बनती है.

डोरेमोन से मिली प्रेरणा
कंपनी के सीईओ झोउ ने बताया कि उन्हें इंसानी जैसे रोबोटिक हाथ बनाने की प्रेरणा जापानी कार्टून कैरेक्टर Doraemon से मिली. बचपन में उन्हें लगता था कि डोरेमोन की जेब में छिपे गैजेट्स ही असली जादू हैं. लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि असली ताकत इंसानी हाथों की कुशलता में है. उनका मानना है कि इंसान जानवरों से इसलिए अलग हैं क्योंकि वे औजारों का इस्तेमाल करके नई चीजें बना सकते हैं. इसी सोच के साथ कंपनी रोबोटिक हाथों को ज्यादा से ज्यादा मानवीय स्किल सिखा रही है.

LinkerSkillNet: स्किल की लाइब्रेरी
कंपनी ने LinkerSkillNet नाम का एक खास प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है. यह एक लाइब्रेरी की तरह काम करता है, जिसमें इंसानी स्किल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाता है ताकि रोबोटिक हाथ उन्हें सीख सकें. इसमें इंडस्ट्रियल कामों से लेकर मेडिकल प्रक्रियाओं तक करीब 500 स्किल्स शामिल हैं. झोउ का कहना है कि हर छह महीने में इस लाइब्रेरी का आकार दोगुना करने की योजना है. उनका सपना है कि भविष्य में रोबोटिक हाथ खाना बना सकें, मसाज दे सकें या मेकअप भी कर सकें. यानी आप सिर्फ एक जोड़ी रोबोटिक हाथ नहीं खरीदेंगे, बल्कि समय के साथ नई-नई स्किल्स भी हासिल करेंगे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

