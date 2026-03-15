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Hindi Newsटेकडिस्प्ले तो अब मुड़ा है, 12 साल पहले तो पूरा फोन ही था घुमावदार! जानिए पहले कर्व्ड स्मार्टफोन की दिलचस्प कहानी

डिस्प्ले तो अब मुड़ा है, 12 साल पहले तो पूरा फोन ही था घुमावदार! जानिए पहले कर्व्ड स्मार्टफोन की दिलचस्प कहानी

First Curved Display Phone: आज मोबाइल की दुनिया में कर्व्ड डिस्प्ले आम हो चुके हैं, तब वापस जाकर देखें तो पहली कर्व्ड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग था. लगभग 12 साल पहले मार्केट में आया पहला कर्व्ड फोन सिर्फ डिस्प्ले तक सीमित नहीं था बल्कि पूरा फोन ही घुमावदार था. यह फोन सिर्फ डिजाइन और इनोवेशन के लिए ही बनाया गया था और उस समय टेक्नोलॉजी के शौकीनों ने इसे खूब पसंद किए थे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 15, 2026, 06:35 AM IST
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डिस्प्ले तो अब मुड़ा है, 12 साल पहले तो पूरा फोन ही था घुमावदार! जानिए पहले कर्व्ड स्मार्टफोन की दिलचस्प कहानी

First Curved Display Phone: आज की मोबाइल दुनिया में कर्व्ड डिस्प्ले का बोलबाला है. ज्यादातर लोग कर्व्ड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि अब स्मार्टफोन मार्केट में कम कीमत में भी कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन मिलने लगे हैं. जब भी हम कर्व्ड डिस्प्ले की बात करते हैं तो हमारे जेहन में सबसे पहले मोटोरोला या सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन्स आते हैं, जिनके किनारों पर स्क्रीन मुड़ी होती है. लेकिन क्या आपको पता है कि कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन की शुरुआत सबसे पहले स्क्रीन से नहीं बल्कि पूरे फोन के डिजाइन से हुई थी? आज से लगभग 12 साल पहले जब स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक्सपेरिमेंटल एरा चल रहा था तब कंपनियों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की जिसने सबको हैरान कर दिया था. यह सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बल्कि इंसानी चेहरे की बनावट को ध्यान में रखकर बनाया गया एक इंजीनियरिंग चमत्कार था. आइए जानते हैं पहले कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन की कहानी.

कौन था सबसे पहला कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन 
सैमसंग ने सबसे पहले दुनिया को दिखाया कि फोन का डिस्प्ले कर्व्ड भी हो सकता है. सबसे पहले सैसमंग ने साउथ कोरिया में साल 2013 में अपना Galaxy Round स्मार्टफोन लॉन्च किया था. इसका स्क्रीन साइज 5.7 इंच थी और यह फुल एचडी Super AMOLED डिस्प्ले वाला था.

सैमसंग के इस फोन का डिस्प्ले आज के स्मार्टफोन की तरह कर्व्ड नहीं था. इस फोन को पीछे से यू शेप में बनाया गया था जिससे यह हाथ में कंफर्टेबल रहे. उस समय यह कर्व्ड स्टाइल बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ लेकिन इस फोन ने यह बता दिया था कि स्मार्टफोन की स्क्रीन को सिर्फ सपाट की जगह दूसरे तरह से भी डिजाइन किया जा सकता है.

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LG G Flex ने भी आगे बढ़ाया सफर 
सैमसंग के स्मार्टफोन आने के बाद एलजी ने भी 2013 के आखिरी में अपना LG G Flex स्मार्टफोन लॉन्च किया. LG का यह फोन ज्यादा कर्व डिजाइन में था. इस फोन में 6 इंच का POLED डिस्प्ले दिया गया था. फोन के कर्व होने का स्टाइल काफी हद तक Samsung Galaxy Round के जैसे ही था लेकिन कर्व के मामले में यह उससे ज्यादा कर्व्ड था. इसके साथ ही इस फोन में एलजी ने सेल्फ हीलिंग बैक पैनल मिलता था, जो कि छोटे-मोटे स्क्रैच अपने आप ही ठीक कर लेता था. अपने डिजाइन और सेल्फ हीलिंग जैसे कमाल के फीचर्स के कारण यह फोन अपने समय का बहुत ही एडवांस फीचर्स से लैस स्मार्टफोन बन गया था.

Samsung Galaxy Note Edge और कर्व्ड स्क्रीन की शुरुआत
इस फोन के बाद साल 2014 में सैमसंग ने Galaxy Note Edge को भी मार्केट में उतारा, जिसने मॉडर्न कर्व्ड डिस्प्ले की दुनिया में नया मुकाम बनाया. इस फोन का डिजाइन सबसे अलग था डिस्प्ले केवल एक तरफ कर्व्ड था तो वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से फ्लैट. इस फोन के साथ, कर्व्ड स्क्रीन सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं बल्कि एक वास्तविक यूजर फीचर के रूप में पेश की गई. Galaxy Note Edge ने सैमसंग की अब फेमस EDGE सीरीज की नींव रखी और कर्व्ड स्क्रीन को लोगों तक पहुंचाने का काम किया.

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2015 में आया ये मॉडल
Galaxy Note Edge के बाद साल 2015 में सैमसंग ने Samsung Galaxy S6 Edge लाया. यह कर्व्ड स्क्रीन स्मार्ट्फोन्स को मोबाइल यूजर्स के बीच पॉपुलर बना दिया. इसमें आज के स्मार्टफोन्स की तरह पहली बार दोनों तरह कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया था. दोनों ओर कर्व्ड होने के कारण से यह फोन बहुत ही प्रीमियम और बाकी सबसे अलग लगता था. इस फोन के बाद ही Huawei, Vivo और अन्य ब्रांड्स ने भी कर्व्ड स्क्रीन के ट्रेंड को अपनाया.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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