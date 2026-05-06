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Hindi Newsविज्ञानTCS की नौकरी छोड़ अंतरिक्ष में मचाई खलबली! मिलिए 155 करोड़ की कंपनी खड़ी करने वाले सुयश से; पीएम मोदी भी हुए मुरीद

TCS की नौकरी छोड़ अंतरिक्ष में मचाई खलबली! मिलिए 155 करोड़ की कंपनी खड़ी करने वाले सुयश से; पीएम मोदी भी हुए मुरीद

IIT मद्रास के पूर्व छात्र सुयश सिंह ने 'GalaxEye' स्टार्टअप के जरिए दुनिया का पहला हाइब्रिड OptoSAR सैटेलाइट 'दृष्टि' लॉन्च कर इतिहास रच दिया है. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सराहे गए इस 30 वर्षीय युवा ने 155 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाकर भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 06, 2026, 06:42 AM IST
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सुयश सिंह ने 'GalaxEye' स्टार्टअप के जरिए दुनिया का पहला हाइब्रिड OptoSAR सैटेलाइट 'दृष्टि' लॉन्च कर इतिहास रच दिया है.
सुयश सिंह ने 'GalaxEye' स्टार्टअप के जरिए दुनिया का पहला हाइब्रिड OptoSAR सैटेलाइट 'दृष्टि' लॉन्च कर इतिहास रच दिया है.

3 मई 2026 को भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने एक बड़ा इतिहास रचा, जब ‘दृष्टि’ नाम का 190 किलोग्राम का सैटेलाइट SpaceX Falcon 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ. यह कोई आम सैटेलाइट नहीं था, बल्कि इसमें दुनिया का पहला ऑपरेशनल OptoSAR हाइब्रिड सेंसर लगा है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे 30 साल के युवा CEO सुयश सिंह हैं, जो IIT Madras से जुड़े रहे हैं और GalaxEye के को-फाउंडर भी हैं. OptoSAR टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि यह ऑप्टिकल और रडार इमेजिंग को एक साथ जोड़ती है, जिससे धरती की तस्वीरें दिन-रात और किसी भी मौसम में साफ दिखाई देती हैं.

शुरुआती सफर और IIT से मिली पहचान

सुयश सिंह का सफर LNCT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद शुरू हुआ, जहां से उन्होंने आगे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए IIT Madras का रुख किया. यहीं पर उनकी लीडरशिप और इनोवेशन की असली शुरुआत हुई. साल 2017 में उन्होंने ‘Avishkar Hyperloop’ नाम की भारत की पहली स्टूडेंट हाइपरलूप टीम बनाई. यह टीम 2019 में कैलिफोर्निया में हुए SpaceX Hyperloop Pod Competition में एशिया की इकलौती फाइनलिस्ट बनी. इस अनुभव ने उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स मैनेज करने और इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का आत्मविश्वास दिया.

GalaxEye की शुरुआत कैसे हुई

GalaxEye का आइडिया किसी बड़ी महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि एक समस्या से निकला. 2018 में कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग के दौरान सुयश और उनकी टीम ने देखा कि ऑप्टिकल सैटेलाइट धुएं और बादलों के कारण बेकार हो जाते हैं, जबकि रडार सैटेलाइट का डेटा आम लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है. इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने दोनों तकनीकों को मिलाने का फैसला किया. उन्होंने अपनी पुरानी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा सिंगल सेंसर बनाने का लक्ष्य रखा जो हर परिस्थिति में काम कर सके.

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मिशन ‘दृष्टि’ की खासियत

‘दृष्टि’ सैटेलाइट पारंपरिक सैटेलाइट्स से अलग है क्योंकि इसमें OptoSAR हाइब्रिड सिस्टम है. यह टेक्नोलॉजी बादलों, धुएं और रात के अंधेरे में भी साफ और फोटो जैसी इमेज देती है. आमतौर पर किसी सैटेलाइट प्रोजेक्ट को पूरा होने में 5 से 7 साल लगते हैं, लेकिन GalaxEye ने इसे काफी कम समय में तैयार कर लिया. इसमें ‘SyncFused’ हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, स्वदेशी तकनीक और ISRO व IN-SPACe के सहयोग की बड़ी भूमिका रही.

फंडिंग और भविष्य की संभावनाएं

अब तक GalaxEye को करीब 18.8 मिलियन डॉलर (करीब 155 करोड़ रुपये) की फंडिंग मिल चुकी है. कंपनी अब डिफेंस, इंश्योरेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों के लिए हाई-फ्रीक्वेंसी अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है. हालांकि, सुयश सिंह की पर्सनल नेटवर्थ सार्वजनिक नहीं है, जो शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए आम बात है.

प्रधानमंत्री से मिली पहचान

सुयश सिंह की उपलब्धि को देश के प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भी सराहा. अगस्त 2024 में ‘Mann Ki Baat’ के 133वें एपिसोड में उनका जिक्र किया गया, जहां उन्हें ‘न्यू इंडिया’ का प्रतीक बताया गया.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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